Распределение непрерывной величины - страница 6

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Evgeniy Chumakov:

И все-таки, Евгений - мне кажется, что некий старикан Martin Cheguevara тупо водит тебя за нос. Старикан, судя по всему, не шарит ни в чем, увы... ИМХО

 
Думаю, вопреки всему, надо выкладывать на форуме свои изыскания и соображения в виде комментариев к графикам. Иначе - никак. Невозможно в одиночку добыть Грааль, пусть даже лестью каких-то престарелых дитять. Проверено. Все расчеты - в студию! Будем обсуждать.
 
Alexander_K2:
Думаю, вопреки всему, надо выкладывать на форуме свои изыскания и соображения в виде комментариев к графикам. Иначе - никак. Невозможно в одиночку добыть Грааль, пусть даже лестью каких-то престарелых дитять. Проверено. Все расчеты - в студию! Будем обсуждать.
Топикстартер в начале ветки попросил физиков и математиков не влезать в нее, чтобы не давили интеллектом https://www.mql5.com/ru/forum/265509/page2#comment_8078184. А Вы - обсуждать. Конкретно Вам, Александр, как физику - прямой запрет.
 
Alexander_K2:

И все-таки, Евгений - мне кажется, что некий старикан Martin Cheguevara тупо водит тебя за нос. Старикан, судя по всему, не шарит ни в чем, увы... ИМХО

Ну попробуйте доказать) 
Вы даже о том что "старикан" ошиблись, не говоря уже о расчётах)
 
Martin Cheguevara:
Ну попробуйте доказать) 
Вы даже о том что "старикан" ошиблись, не говоря уже о расчётах)

Дружище!

Пусть ты не старикан, а ребенок - сути дела это не меняет.

У тебя шикарные, прорывные речи. Но! Нужны не только слова - нужны хоть какие-то алгоритмы с графиками. Ты даже не представляешь - сколько страждущих здесь на форуме и все они ждут. Ждут чуда и денег.

Поэтому, будь добр - либо открой и представь торговый сигнал, либо пиши конкретно алгоритмы извлечения прибыли. ОК?

 
Alexander_K2:

Дружище!

Поэтому, будь добр - либо открой и представь торговый сигнал, либо пиши конкретно алгоритмы извлечения прибыли. ОК?

Съесть то он съест, но кто ему все это даст.
Вот о разумном, добром и вечном порассуждать - это да. А алгоритмами делится - дураков, раз, и все. Ну, а какие могут быть у дурака алгоритмы?  - Только время терять.
 
Хотите денег работайте, многого ума не надо)
Ага, какой дурак рабочие алгоритмы даст) сами то подумайте ...) Тем более что пишутся они точно не на mql))
Если вы кидаетес оскорбления ми налево и направо значит вы такие же как и все тут, ждущие чуда) 
Успехов)
 
Martin Cheguevara:
Хотите денег работайте, многого ума не надо)
Ага, какой дурак рабочие алгоритмы даст) сами то подумайте ...) Тем более что пишутся они точно не на mql))

Гхм...

Вот серьезно - не пойму, если не делиться наработками и не организовываться в команды - зачем тогда общаться на форуме?

Прошу понять этот вопрос - я как бы не самый слабый физик на планете Земля, но, честно - у меня ума не хватает решить эту задачу. Нужны союзники и помощники. Если их нет - все суета и бессмыслица. Не может человек в одиночку побороть рынок...

Зачем же тогда пыжиться и обнадеживать себя, к примеру, Вашими речами? Проще - использовать торговый сигнал в своих целях. Но, и его у Вас нет... О чем разговаривать?

 
Martin Cheguevara:

И да, Martin - не обижайся ни на что. Твои посты нужны - они вселяют Надежду, коей у меня совсем не осталось...

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