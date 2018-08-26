Распределение непрерывной величины - страница 6
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И все-таки, Евгений - мне кажется, что некий старикан Martin Cheguevara тупо водит тебя за нос. Старикан, судя по всему, не шарит ни в чем, увы... ИМХО
Думаю, вопреки всему, надо выкладывать на форуме свои изыскания и соображения в виде комментариев к графикам. Иначе - никак. Невозможно в одиночку добыть Грааль, пусть даже лестью каких-то престарелых дитять. Проверено. Все расчеты - в студию! Будем обсуждать.
И все-таки, Евгений - мне кажется, что некий старикан Martin Cheguevara тупо водит тебя за нос. Старикан, судя по всему, не шарит ни в чем, увы... ИМХО
Ну попробуйте доказать)
Дружище!
Пусть ты не старикан, а ребенок - сути дела это не меняет.
У тебя шикарные, прорывные речи. Но! Нужны не только слова - нужны хоть какие-то алгоритмы с графиками. Ты даже не представляешь - сколько страждущих здесь на форуме и все они ждут. Ждут чуда и денег.
Поэтому, будь добр - либо открой и представь торговый сигнал, либо пиши конкретно алгоритмы извлечения прибыли. ОК?
Дружище!
Поэтому, будь добр - либо открой и представь торговый сигнал, либо пиши конкретно алгоритмы извлечения прибыли. ОК?
Хотите денег работайте, многого ума не надо)
Гхм...
Вот серьезно - не пойму, если не делиться наработками и не организовываться в команды - зачем тогда общаться на форуме?
Прошу понять этот вопрос - я как бы не самый слабый физик на планете Земля, но, честно - у меня ума не хватает решить эту задачу. Нужны союзники и помощники. Если их нет - все суета и бессмыслица. Не может человек в одиночку побороть рынок...
Зачем же тогда пыжиться и обнадеживать себя, к примеру, Вашими речами? Проще - использовать торговый сигнал в своих целях. Но, и его у Вас нет... О чем разговаривать?
И да, Martin - не обижайся ни на что. Твои посты нужны - они вселяют Надежду, коей у меня совсем не осталось...