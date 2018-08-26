Распределение непрерывной величины - страница 7
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Думаю, вопреки всему, надо выкладывать на форуме свои изыскания и соображения в виде комментариев к графикам. Иначе - никак. Невозможно в одиночку добыть Грааль, пусть даже лестью каких-то престарелых дитять. Проверено. Все расчеты - в студию! Будем обсуждать.
Гхм...
Вот серьезно - не пойму, если не делиться наработками и не организовываться в команды - зачем тогда общаться на форуме?
Прошу понять этот вопрос - я как бы не самый слабый физик на планете Земля, но, честно - у меня ума не хватает решить эту задачу. Нужны союзники и помощники. Если их нет - все суета и бессмыслица. Не может человек в одиночку побороть рынок...
Зачем же тогда пыжиться и обнадеживать себя, к примеру, Вашими речами? Проще - использовать торговый сигнал в своих целях. Но, и его у Вас нет... О чем разговаривать?
Дружище, мне не нужен конкретный алгоритм Грааля, но нужны простые ответы на вопросы.
В одном из своих постов ты вскользь упомянул про энтропию.
Ты действительно используешь ее в расчетах?
Про команду я предлагал... читайте мои посты
Я уже лично убедился, что создать команду здесь нереально. Причина проста - у КАЖДОГО участника форума есть какие-то наработки и отказываться от них и выполнять чьи-то задания (в общем-то, да, как на работе - тупо выполнять задания руководителя группы) не желает никто. Здесь сборище ярких индивидуалистов. В общем, прикольно даже.
Дружище, мне не нужен конкретный алгоритм Грааля, но нужны простые ответы на вопросы.
В одном из своих постов ты вскользь упомянул про энтропию.
Ты действительно используешь ее в расчетах?
Я могу ошибаться, но всё же откажитесь уже наконец-то от тиков. И вообще от метода подхода. Нужно смотреть под другим углом.
График eurusd 15.08.2018 с 5 утра по 11:50
График eurusd 15.08.2018 с 5 утра по 11:50
Рисунок правда красивый, но к красоте еще надо создать ТС, а это не совсем простая задача и не факт ещё, что она будет прибыльной.
Я могу ошибаться, но всё же откажитесь уже наконец-то от тиков. И вообще от метода подхода. Нужно смотреть под другим углом.
От борьбы за каждый тик я уже отказался - это был ад, конечно, но не считаю время потраченным зря - провел на них много исследований.
А вот, насчет вообще сменить стратегию - не могу, я ж не слился. У меня просто прибыль строго =0% :))
Для себя я решил, что сменю стратегию исключительно и только, если увижу у трейдера положительный сигнал на реале + теоретическое обоснование.
Пока этим может похвастать только Юсуф.
Alexander_K2:
Для себя я решил, что сменю стратегию исключительно и только, если увижу у трейдера положительный сигнал на реале + теоретическое обоснование.
Пока этим может похвастать только Юсуф.
А чего тогда не сменили стратегию?)
А чего тогда не сменили стратегию?)
Изучить его статьи надо... Все было недосуг - а щас смотрю на его сигнал, и думаю, что пора.