Распределение непрерывной величины - страница 7

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Alexander_K2:
Думаю, вопреки всему, надо выкладывать на форуме свои изыскания и соображения в виде комментариев к графикам. Иначе - никак. Невозможно в одиночку добыть Грааль, пусть даже лестью каких-то престарелых дитять. Проверено. Все расчеты - в студию! Будем обсуждать.
индикатор не есть грааль.........
 
Alexander_K2:

Гхм...

Вот серьезно - не пойму, если не делиться наработками и не организовываться в команды - зачем тогда общаться на форуме?

Прошу понять этот вопрос - я как бы не самый слабый физик на планете Земля, но, честно - у меня ума не хватает решить эту задачу. Нужны союзники и помощники. Если их нет - все суета и бессмыслица. Не может человек в одиночку побороть рынок...

Зачем же тогда пыжиться и обнадеживать себя, к примеру, Вашими речами? Проще - использовать торговый сигнал в своих целях. Но, и его у Вас нет... О чем разговаривать?

Ага кинут Тебя тут на форуме и все. По сути форум тут это выставление надежд и грёз по поводу заработка "на диване". Такого не бывает. И судя по вашим постам как и Чумаков идете в верном направлении. Я не любитель делиться всем со всеми. 
Так что уж извиняйте. Все хотят кнопку бабло и чтобы у них все было и ничего за это не было. Но дорогого это стоит. 
Я никогда не поделюсь чем то не зная человека лично.
Вот Вы физик как и Я только Я ещё Параллельно занимаюсь статистикой , теорией вероятности, программированием. И все не многим мы уж отличаемся) так что и вы найдете решение если захотите. 
Я только одно скажу. Поиск хорошего в кавычках индикатора это максимум 20-30% успеха все остальное ордерные системы. Вы никогда не заработаете прибыль с умеренным риском, используя индикатор и открывая за раз один ордер даю вам 300% гарантии. Говорю их уважения к физикам так как физика одна из моих любимых дисциплин)
Послушаете меня пойдете дальше , нет будете топтаться на месте. Так что сами решайте прав Я или нет)
Про команду я предлагал... читайте мои посты
 
Martin Cheguevara:

Дружище, мне не нужен конкретный алгоритм Грааля, но нужны простые ответы на вопросы.

В одном из своих постов ты вскользь упомянул про энтропию.

Ты действительно используешь ее в расчетах?

 
Martin Cheguevara:

Про команду я предлагал... читайте мои посты

Я уже лично убедился, что создать команду здесь нереально. Причина проста - у КАЖДОГО участника форума есть какие-то наработки и отказываться от них и выполнять чьи-то задания (в общем-то,  да, как на работе - тупо выполнять задания руководителя группы) не желает никто. Здесь сборище ярких индивидуалистов. В общем, прикольно даже.

 
Alexander_K2:

Дружище, мне не нужен конкретный алгоритм Грааля, но нужны простые ответы на вопросы.

В одном из своих постов ты вскользь упомянул про энтропию.

Ты действительно используешь ее в расчетах?


Я могу ошибаться, но всё же откажитесь уже наконец-то от тиков.  И вообще от метода подхода.   Нужно смотреть под другим углом. 

 

График eurusd 15.08.2018   с 5 утра по 11:50



 
Evgeniy Chumakov:

График eurusd 15.08.2018   с 5 утра по 11:50



Рисунок правда красивый, но к красоте еще надо создать ТС, а это не совсем простая задача и не факт ещё, что она будет прибыльной.

 
Evgeniy Chumakov:


Я могу ошибаться, но всё же откажитесь уже наконец-то от тиков.  И вообще от метода подхода.   Нужно смотреть под другим углом. 

От борьбы за каждый тик я уже отказался - это был ад, конечно, но не считаю время потраченным зря - провел на них много исследований.

А вот, насчет вообще сменить стратегию - не могу, я ж не слился. У меня просто прибыль строго =0% :))

Для себя я решил, что сменю стратегию исключительно и только, если увижу у трейдера положительный сигнал на реале + теоретическое обоснование.

Пока этим может похвастать только Юсуф.

 

Alexander_K2:

Для себя я решил, что сменю стратегию исключительно и только, если увижу у трейдера положительный сигнал на реале + теоретическое обоснование.

Пока этим может похвастать только Юсуф.

А чего тогда не сменили стратегию?)

 
Dmitriy Skub:

А чего тогда не сменили стратегию?)

Изучить его статьи надо... Все было недосуг - а щас смотрю на его сигнал, и думаю, что пора.

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