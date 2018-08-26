Распределение непрерывной величины - страница 2
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Пока всё это околостатистический трёп в стиле Брюсова:
Быть может, эти бары-свечи
Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны, троны
И память сорока веков!
Пока всё это околостатистический трёп в стиле Брюсова:
Ну трёп, вам-то что?
Хорошо! Пусть будет не случайной, переименовал ветку. Также напомню, что в отличии от Александра я работаю с минутными графиками.
Только здесь я взял другие данные для входа.
п.с. Уважаемые местные физики, математики и оные! Так как я не являюсь не физиком не математиком, то не нужно давить своим интеллектом. А лучше дайте ссылки на свои научные статьи, издания где они опубликованы.
Цена после возврата внутрь канала:
Тут немного по другому методу. Для расчётов взяты не все бары подряд.
А вот по другим парам картинка не такая красивая. Это по каналам с картинки выше и эксперимент немного другого подхода.
В общем я считаю, что Александру не поможет не увеличение окна наблюдения, не считывание тиков через определённое время и прочее.
Считаю, что нужно работать не с ценами, а вероятностями событий (не факт, но возможно время играет какую-нибудь роль).
Пусть меня поправят местные математики и физики, если это не так.