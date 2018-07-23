Познакомился с одной красивой девушкой которая сидит на форекс, спросила, тебе что, так сложно написать для меня робота? - страница 6
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Это из пикапа, называется "включить бредогенератор" ))
пикап, да может быть, это было давно еще в начале 80х...не знаю было ли такое тогда слово, но бред нес и околесицу точно...повторить я даже не пытался...смехом дело кончалось даже перед зеркалом, так что тоже уметь надо, талант своего рода...
пикап, да может быть, это было давно еще в начале 80х...не знаю было ли такое тогда слово, но бред нес и околесицу точно...повторить я даже не пытался...смехом дело кончалось даже перед зеркалом, так что тоже уметь надо, талант своего рода...
Да курсов полно по пикапу, я правда не ходил, и так все мяу. Жоржу надо женщину найти ))
У него комплексы, поэтому женщина ему не поможет, а лишь доведёт до летального исхода.
У него комплексы, поэтому женщина ему не поможет, а лишь доведёт до летального исхода.
Найдем с противоположными комплексами, минус на плюс будет ноль! Такую, флегматичную, вялотекущую )) И чтобы бухала, он вроде не пьет ))
А минус на минус еще лучше - будет плюс большой и красивый...с бухающими и вялотекущими флегматичными быстрей концы отдаст...это же медленная пытка, вроде капель на голову...
Типа: я вся твоя...за кучу бобла...)) а сколько Во вконтакте таких подружек просто я офигел от их напористости и сексуальной озабоченности... и главное почти все пишут что замужем, но мужа очень очень мало...а им нужно много много много...)) ну очень красивые ну очень несчастные на вид и по глазаам видно такая тоска в них от голода и холода...так сильно пожалеть хочется...
Да нет, я серьёзно, вот она https://www.mql5.com/ru/users/lisyan на стене эта фотка, то есть это она я так понял, не будут же сексапильные леди других тёток постить на своей стене, там есть сабаки, котёнки, всё как у девченок и эта фотка, я лично в предвкушении любовной интрижки.
Типа: я вся твоя...за кучу бобла...)) а сколько Во вконтакте таких подружек просто я офигел от их напористости и сексуальной озабоченности... и главное почти все пишут что замужем, но мужа очень очень мало...а им нужно много много много...)) ну очень красивые ну очень несчастные на вид и по глазаам видно такая тоска в них от голода и холода...так сильно пожалеть хочется...
Да нет, я серьёзно, вот она https://www.mql5.com/ru/users/lisyan на стене эта фотка, то есть это она я так понял, не будут же сексапильные леди других тёток постить на своей стене, там есть сабаки, котёнки, всё как у девченок и эта фотка, я лично в предвкушении любовной интрижки.
а мне????
Да нет, я серьёзно, вот она https://www.mql5.com/ru/users/lisyan на стене эта фотка, то есть это она я так понял, не будут же сексапильные леди других тёток постить на своей стене, там есть сабаки, котёнки, всё как у девченок и эта фотка, я лично в предвкушении любовной интрижки.
Она зарегистрирована как продавец. Значит, данные о себе верные. И наверняка читает этот форум. ))))
Она зарегистрирована как продавец. Значит, данные о себе верные. И наверняка читает этот форум. ))))
Прекрасно! Хотелось бы продолжения, трейдерши как и трейдеры народ не особо закомплексованный, наоборот, склонный к распутству и разным излишествам, Вы же смотрели "Волк с Вол Стрит", наверно горячая штучка )))
Я просто хотел показать что то о чем вы все тут мечтаете со мной происходит здесь и сейчас(here and now), это вид доминирования, властвования.
Опрос бестолковый. Если речь о бескорыстном добром поступке, то какая разница, красивая там девушка или нет. Если же ты имеешь виды на эту девушку, так нужно использовать данную ситуацию в свою пользу. Как говорится, кто девушку кодит, тот её и танцует ) А иначе какое-то задр*тство получается )