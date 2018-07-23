Познакомился с одной красивой девушкой которая сидит на форекс, спросила, тебе что, так сложно написать для меня робота? - страница 16

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Fast528:

это проституция) Хеви_Метал

В самом начале топика написано: попросила "красивая" девушка. Ни добрая, ни заботливая, ни неровно дышащая к нему :) И здесь уже начинается базар обмена красоты на другие блага, без перспектив для него.

 
Maxim Dmitrievsky:

В самом начале топика написано: попросила "красивая" девушка. Ни добрая, ни заботливая, ни неровно дышащая к нему :) И здесь уже начинается базар обмена красоты на другие блага, без перспектив для него.

сначала я расстегну все пуговицы

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Fast528:

сначала я расстегну все пуговицы

да он уже впал в прелесть, раз создал тему )

 
Maxim Dmitrievsky:

да он уже впал в прелесть, раз создал тему )

)), 

бабы будут, хорошие, самые любимые
 
Она вернулась! На этот раз не просто так
 
Mickey Moose:

Ну купи у нее голые фотки за 500 рублей.

 
Sergey Savinkin:

Ну купи у нее голые фотки за 500 рублей.

фотки у бота:?:::::::

 
Автор, мы чем-то можем Вам помочь? Ситуация уж больно серьёзная, как я понимаю. 
 
Mickey Moose:

Не пробовали ее просто игнорировать.

 
Vitalii Ananev:

Не пробовали ее просто игнорировать.

а зачем?

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