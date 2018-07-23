Познакомился с одной красивой девушкой которая сидит на форекс, спросила, тебе что, так сложно написать для меня робота? - страница 16
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это проституция) Хеви_Метал
В самом начале топика написано: попросила "красивая" девушка. Ни добрая, ни заботливая, ни неровно дышащая к нему :) И здесь уже начинается базар обмена красоты на другие блага, без перспектив для него.
В самом начале топика написано: попросила "красивая" девушка. Ни добрая, ни заботливая, ни неровно дышащая к нему :) И здесь уже начинается базар обмена красоты на другие блага, без перспектив для него.
сначала я расстегну все пуговицы
сначала я расстегну все пуговицы
да он уже впал в прелесть, раз создал тему )
да он уже впал в прелесть, раз создал тему )
)),бабы будут, хорошие, самые любимые
Ну купи у нее голые фотки за 500 рублей.
Ну купи у нее голые фотки за 500 рублей.
фотки у бота:?:::::::
Не пробовали ее просто игнорировать.
Не пробовали ее просто игнорировать.
а зачем?