Познакомился с одной красивой девушкой которая сидит на форекс, спросила, тебе что, так сложно написать для меня робота? - страница 4
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Ну познакомился ты с девушкой, а кто за ней стоит ты же не знаешь. Детский сад.
то есть надо пытаться трусить с нее побольше?
то есть надо пытаться трусить с нее побольше?
Тут говорят "Мужик-не мужик", "Волосатый-не волосатый". Личное-то общение через скайп или еще как было? Скажите, а то люди так и будут фантазировать.
ну извени....зато правда!!!
извени есче раз........я не водолаз!
Да ладно, сознайтесь
+
да, похоже один пункт пропущен.
а где Леха Волчанский ? куда пропал... его тема
+
да, похоже один пункт пропущен.
а где Леха Волчанский ? куда пропал... его тема
Да, очень странно.
А как вам такая девушка?
тока что постучалась в друзья
А как вам такая девушка?
тока что постучалась в друзья
Сейчас начнет что-то продавать.
А как вам такая девушка?
тока что постучалась в друзья
Типа: я вся твоя...за кучу бобла...)) а сколько Во вконтакте таких подружек просто я офигел от их напористости и сексуальной озабоченности... и главное почти все пишут что замужем, но мужа очень очень мало...а им нужно много много много...)) ну очень красивые ну очень несчастные на вид и по глазаам видно такая тоска в них от голода и холода...так сильно пожалеть хочется...
Мдя...
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха Лёху Волчанского....