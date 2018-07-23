Познакомился с одной красивой девушкой которая сидит на форекс, спросила, тебе что, так сложно написать для меня робота? - страница 4

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Aleksey Ivanov:
Ну познакомился ты с девушкой, а кто за ней стоит ты же не знаешь. Детский сад.

то есть надо пытаться трусить с нее побольше?

 
Mickey Moose:

то есть надо пытаться трусить с нее побольше?

Тут говорят "Мужик-не мужик", "Волосатый-не волосатый". Личное-то общение через скайп или еще как было? Скажите, а то люди так и будут фантазировать.

 

ну извени....зато правда!!!

  извени есче раз........я не водолаз!

 
Это тебе редактор(который удалил видео)sel-bay
 
Alekseu Fedotov:
Да ладно, сознайтесь
что то другое, шло 1 пунктом.

+

да, похоже один пункт пропущен.

а где Леха Волчанский ? куда пропал... его тема

 
Yuriy Zaytsev:

+

да, похоже один пункт пропущен.

а где Леха Волчанский ? куда пропал... его тема

Да, очень странно.

 

А как вам такая девушка?

моя девушка

тока что постучалась в друзья

 
Vasily Perepelkin:

А как вам такая девушка?

тока что постучалась в друзья

Сейчас начнет что-то продавать.

 
Vasily Perepelkin:

А как вам такая девушка?

тока что постучалась в друзья

Типа: я вся твоя...за кучу бобла...)) а сколько Во вконтакте таких подружек просто я офигел от их напористости и сексуальной озабоченности... и главное почти все пишут что замужем, но мужа очень очень мало...а им нужно много много много...)) ну очень красивые ну очень несчастные на вид и по глазаам видно такая тоска в них от голода и холода...так сильно пожалеть хочется...

 

Мдя...

Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха Лёху Волчанского....

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