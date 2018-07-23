Познакомился с одной красивой девушкой которая сидит на форекс, спросила, тебе что, так сложно написать для меня робота? - страница 18
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Привет ! Девушки тут есть?
Хочу знакомится для дружбы аднака.
На юрте теплоо, вдвоем ещё лучче будет и веселей.
Интернет есть, ноутбук есть, мяса есть, олени есть, соболь есть, нужна девушка ))
Пишите в мой скайп.
после небольшого инструктажа любая девушка может выступать в качестве подставного лица по этой теме
после небольшого инструктажа любая девушка может выступать в качестве подставного лица по этой теме
овчинка тут явно не стоит выделки.
А если бы даже и так, то всё-равно это лучший вариант, т.к. видно что люди заморочались, старались ) плюс девушка таки присутствовала )