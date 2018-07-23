Познакомился с одной красивой девушкой которая сидит на форекс, спросила, тебе что, так сложно написать для меня робота? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как вам такая девушка?
тока что постучалась в друзья
И просит написать ей робота бесплатно?или вложить жалкие десять тысяч баксов в ее лучший на свете ПАММ?
И просит написать ей робота бесплатно?или вложить жалкие десять тысяч баксов в ее лучший на свете ПАММ?
Волчанский вроде на своем чемпионате со скальпером выступал, лично бегает наверно дистанции
еще говорит, кто рано встает тот рано ложился, ну соседку с которой у него 2-е двери мы еще не видели, там мог быть и тунель в Тайланд) этож Волчанский, когда тут показывали какое-то аниме, там на фото висел профессор - наверняка это был Волчанский
Скорее всего просит "вложить" в ее ..... памм
посмотрим чем кончится.
Вчера была гораздо страшнее история. Звонит друг из кафе, познакомился с девушкой, а она вообще не пьет. А ему хочется, говорит, - так скучно )))
А вы тут про советники... это детские фантики в сравнении с трезвенницей.
А по серьезному - дал бы один из своих с привязкой к счету и ограничением по времени. Вдруг разбежитесь...
Вчера была гораздо страшнее история. Звонит друг из кафе, познакомился с девушкой, а она вообще не пьет. А ему хочется, говорит, - так скучно )))
А вы тут про советники... это детские фантики в сравнении с трезвенницей.
А по серьезному - дал бы один из своих с привязкой к счету и ограничением по времени. Вдруг разбежитесь...
Во, главный спец по бабам подтянулся...
Ну все... пропал дом...
Вчера была гораздо страшнее история. Звонит друг из кафе, познакомился с девушкой, а она вообще не пьет. А ему хочется, говорит, - так скучно )))
А вы тут про советники... это детские фантики в сравнении с трезвенницей.
А по серьезному - дал бы один из своих с привязкой к счету и ограничением по времени. Вдруг разбежитесь...
Никто не разбежался...требуем продолжения банкета... у меня был знакомый тоже там в Питере, он мог уболтать любую даже прям на улице, пару раз при мне было - девки просто фигели и как зомби шли за ним...гипноз наверно...но такую комплиментную хрень и пургу нес, просто уму непостижимо...при этом быстро моргал голос становился тихим и как бы жалобным и все главное без остановки...может просто такие попадались, которые сами хотели...
Никто не разбежался...требуем продолжения банкета... у меня был знакомый тоже там в Питере, он мог уболтать любую даже прям на улице, пару раз при мне было - девки просто фигели и как зомби шли за ним...гипноз наверно...но такую комплиментную хрень нес, просто уму непостижимо...главное без остановки...может просто такие попадались, которые сами хотели...
Да неужто ???
Да неужто ???
как говорится: хотите верьте хотите нет...попробуйте своей лить в уши елей без остановки - сколько продержится...боюсь порвет как тузик грелку...))
Никто не разбежался...требуем продолжения банкета... у меня был знакомый тоже там в Питере, он мог уболтать любую даже прям на улице, пару раз при мне было - девки просто фигели и как зомби шли за ним...гипноз наверно...но такую комплиментную хрень и пургу нес, просто уму непостижимо...при этом быстро моргал голос становился тихим и как бы жалобным и все главное без остановки...может просто такие попадались, которые сами хотели...