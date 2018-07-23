Познакомился с одной красивой девушкой которая сидит на форекс, спросила, тебе что, так сложно написать для меня робота? - страница 5

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Vasily Perepelkin:

А как вам такая девушка?

тока что постучалась в друзья

И просит написать ей робота бесплатно?

или вложить жалкие десять тысяч баксов в ее лучший на свете ПАММ?
 
Mickey Moose:

И просит написать ей робота бесплатно?

или вложить жалкие десять тысяч баксов в ее лучший на свете ПАММ?
Скорее всего просит "вложить"  в ее ..... памм
 

Волчанский вроде на своем чемпионате со скальпером выступал, лично бегает наверно дистанции

еще говорит, кто рано встает тот рано ложился, ну соседку с которой у него 2-е двери мы еще не видели, там мог быть и тунель в Тайланд) этож Волчанский, когда тут показывали какое-то аниме, там на фото висел профессор - наверняка это был Волчанский

 
Yuriy Zaytsev:
Скорее всего просит "вложить"  в ее ..... памм

посмотрим чем кончится.

 

Вчера была гораздо страшнее история. Звонит друг из кафе, познакомился с девушкой, а она вообще не пьет. А ему хочется, говорит, - так скучно )))

А вы тут про советники... это детские фантики в сравнении с трезвенницей.

А по серьезному - дал бы один из своих с привязкой к счету и ограничением по времени. Вдруг разбежитесь...

 
Alexey Volchanskiy:

Вчера была гораздо страшнее история. Звонит друг из кафе, познакомился с девушкой, а она вообще не пьет. А ему хочется, говорит, - так скучно )))

А вы тут про советники... это детские фантики в сравнении с трезвенницей.

А по серьезному - дал бы один из своих с привязкой к счету и ограничением по времени. Вдруг разбежитесь...

Во, главный спец по бабам подтянулся...

Ну все... пропал дом...

 
Alexey Volchanskiy:

Вчера была гораздо страшнее история. Звонит друг из кафе, познакомился с девушкой, а она вообще не пьет. А ему хочется, говорит, - так скучно )))

А вы тут про советники... это детские фантики в сравнении с трезвенницей.

А по серьезному - дал бы один из своих с привязкой к счету и ограничением по времени. Вдруг разбежитесь...

Никто не разбежался...требуем продолжения банкета... у меня был знакомый тоже там в Питере, он мог уболтать любую даже прям на улице, пару раз при мне было - девки просто фигели и как зомби шли за ним...гипноз наверно...но такую комплиментную хрень и пургу нес, просто уму непостижимо...при этом быстро моргал голос становился тихим и как бы жалобным и все главное без остановки...может просто такие попадались, которые сами хотели...

 
Сергей Криушин:

Никто не разбежался...требуем продолжения банкета... у меня был знакомый тоже там в Питере, он мог уболтать любую даже прям на улице, пару раз при мне было - девки просто фигели и как зомби шли за ним...гипноз наверно...но такую комплиментную хрень нес, просто уму непостижимо...главное без остановки...может просто такие попадались, которые сами хотели...

Да неужто ???


 
Georgiy Merts:

Да неужто ???


как  говорится: хотите верьте хотите нет...попробуйте своей лить в уши елей без остановки - сколько продержится...боюсь порвет как тузик грелку...))

 
Сергей Криушин:

Никто не разбежался...требуем продолжения банкета... у меня был знакомый тоже там в Питере, он мог уболтать любую даже прям на улице, пару раз при мне было - девки просто фигели и как зомби шли за ним...гипноз наверно...но такую комплиментную хрень и пургу нес, просто уму непостижимо...при этом быстро моргал голос становился тихим и как бы жалобным и все главное без остановки...может просто такие попадались, которые сами хотели...

Это из пикапа, называется "включить бредогенератор" ))
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