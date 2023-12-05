Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5 - страница 7

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Товарищи разработчики!

Фильтр по отключенным странам держится сутки, после этого снова нужно фильтровать - это очень не удобно.

Поставьте "память" хотя-бы на неделю.

Спасибо!


 
Vitaly Muzichenko:

Товарищи разработчики!

Фильтр по отключенным странам держится сутки, после этого снова нужно фильтровать - это очень не удобно.

Поставьте "память" хотя-бы на неделю.

Спасибо!

Спасибо, починили!

 - - - - - - - - - - - - - 

А вот это конечно огорчает, в тот самый момент, когда нужен календарь, видим это:


 

Товарищи разработчики, прокомментируйте пожалуйста, почему кардинально разные значения?

Это с данного ресурса, предыдущее значение совсем не совпадает

А это с разных ресурсов

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5  ----------------------


 

что-то часто в календаре  N/D, например за сегодня только

Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке - экономический индекс Австралии
Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке - экономический индекс Австралии
  • www.mql5.com
Процентная ставка Резервного Банка Австралии (RBA Interest Rate Decision) является одним из основных инструментов денежно-кредитной политики государства. Правление Банка проводит регулярные
 
lynxntech #:

что-то часто в календаре  N/D, например за сегодня только

Там, как я понимаю (где-то на англоязычном форуме была какая-то информация), что это робот постит из оффициальных релизов.

данные с желтыми знаками

Там уже все нормально - проставилось в индексах.
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А "Pешение Резервного Банка Австралии по процентной ставке" - пока нет. Поэтому я для своего канала просто взял ссылку на
"Заявление Резервного Банка Австралии ...", что в одно и тоже время.

Как я понял, у MQL5 календаря данные не копируются с других кадендарей (как, например, многие календари просто копируют данные прогноза значения и всего остального из других всем известных календарей - и это считается не правильно - так сказать "мошенничество",
так как теряется уникальность календаря и так далее),
а (в MQL5 календаре) данные берутся прямо из первоисточников (официальных релизов), и тут могут быть иногда некоторые "моменты".

Со временем это все исправится (исправят).

Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке - экономический индекс Австралии
Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке - экономический индекс Австралии
  • www.mql5.com
Процентная ставка Резервного Банка Австралии (RBA Interest Rate Decision) является одним из основных инструментов денежно-кредитной политики государства. Правление Банка проводит регулярные
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