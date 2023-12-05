Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5 - страница 7
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Товарищи разработчики!
Фильтр по отключенным странам держится сутки, после этого снова нужно фильтровать - это очень не удобно.
Поставьте "память" хотя-бы на неделю.
Спасибо!
Товарищи разработчики!
Фильтр по отключенным странам держится сутки, после этого снова нужно фильтровать - это очень не удобно.
Поставьте "память" хотя-бы на неделю.
Спасибо!
Спасибо, починили!
- - - - - - - - - - - - -
А вот это конечно огорчает, в тот самый момент, когда нужен календарь, видим это:
Товарищи разработчики, прокомментируйте пожалуйста, почему кардинально разные значения?
Это с данного ресурса, предыдущее значение совсем не совпадает
А это с разных ресурсов
1 ----------------------
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4 ----------------------
5 ----------------------
что-то часто в календаре N/D, например за сегодня только
12:30 AUD Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке N/D 4.35%
или вот сейчас ждал данные с желтыми знаками
что-то часто в календаре N/D, например за сегодня только
12:30 AUD Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке N/D 4.35%
или вот сейчас ждал данные с желтыми знаками
данные с желтыми знаками
Там уже все нормально - проставилось в индексах.
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А "Pешение Резервного Банка Австралии по процентной ставке" - пока нет. Поэтому я для своего канала просто взял ссылку на
"Заявление Резервного Банка Австралии ...", что в одно и тоже время.
Как я понял, у MQL5 календаря данные не копируются с других кадендарей (как, например, многие календари просто копируют данные прогноза значения и всего остального из других всем известных календарей - и это считается не правильно - так сказать "мошенничество",
так как теряется уникальность календаря и так далее),
а (в MQL5 календаре) данные берутся прямо из первоисточников (официальных релизов), и тут могут быть иногда некоторые "моменты".
Со временем это все исправится (исправят).