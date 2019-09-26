Панель строится на базе класса CDialog. На панели три кнопки: "Buy", "Sell" и "Pause". Каждая кнопка может при нажатии фиксироваться в нажатом состоянии до момента следующего нажатия.

Когда кнопки нажатые на них отображаются надписи:

"Buy Ok" -> разрешено искать сигналы для открытия позиции BUY

"Sell Ok" -> разрешено искать сигналы для открытия позиции SELL

"Pause Ok" -> советник делает паузу в поиске сигналов (при этом трейлинг не отключается)

При запуске кнопки находятся в состоянии: BUY и SELL сигналы запрещены и советник стоит на паузе:





Для генерации сигналов в параметрах "Line Buy Name" и "Line Sell Name" задаются имена двух основных линий - соответственно при пересечении которых открывается BUY или SELL позиция. Эти линии пользователь должен нанести на график самостоятельно - при этом не важно какой тип лини выбрать: Горизонтальная линия - OBJ_HLINE или Трендовая линия - OBJ_TREND. Главное (если выбрана Трендовая линия - OBJ_TREND) - это проследить чтобы линия имела луч вправо и луч влево.

Советник может держать открытыми не более одной позиции каждого направления. Например одна BUY и ноль SELL, одна BUY и одна SELL, ноль BUY и одна SELL.

Обратите внимание на дополнительные линии сверху и снизу основных (на рисунке это линии "Line Trader Panel SELL UP", "Line Trader Panel SELL DOWN", "Line Trader Panel BUY UP" и "Line Trader Panel BUY DOWN") - эти линии образуют допустимый коридор в пределах бара. Как это работает: если параметр "Use corridor" поставить в "true" - советник будет не просто отслеживать пересечение основной линии, а ещё и пересечение дополнительной линии. Дополнительные линии создаются советником автоматически при включенном параметре " Use corridor" и наличии основной линии.

Расстояние для линий задаётся в "BUY corridor" и "Sell corridor".

Торговые сигналы:

С интервалом заданным в "Search signals" проверяется пересечении линии баром #Current Bar. Дополнительно для каждой линии задаётся тип пересечения (сверху-вниз или снизу-вверх) в параметрах "BUY intersection type" и " SELL intersection type" - данные параметры следует помнить при размещении линий на графике.

Кнопка "Pause":

Клик на кнопке "Pause" и перевод ее в состояние "Pause No" означает готовность пользователя к работе советника и сразу вызывает поиск торговых сигналов - следует помнить, что поиск сигналов будет происходить ТОЛЬКО ЕСЛИ НА ГРАФИКЕ ПРИСУТСТВУЮТ ОБЕ ГЛАВНЫЕ ЛИНИИ. Клик на кнопке "Pause" и перевод ее в состояние "Pause Ok" переводит советник в режим паузы и одновременно удаляет дополнительные линии (если они были построены).