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Line Trader Panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3091
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Панель строится на базе класса CDialog. На панели три кнопки: "Buy", "Sell" и "Pause". Каждая кнопка может при нажатии фиксироваться в нажатом состоянии до момента следующего нажатия. 

Когда кнопки нажатые на них отображаются надписи:

  • "Buy Ok" -> разрешено искать сигналы для открытия позиции BUY
  • "Sell Ok" -> разрешено искать сигналы для открытия позиции SELL
  • "Pause Ok" -> советник делает паузу в поиске сигналов (при этом трейлинг не отключается)

При запуске кнопки находятся в состоянии: BUY и SELL сигналы запрещены и советник стоит на паузе:

Line Trader Panel

Для генерации сигналов в параметрах "Line Buy Name" и "Line Sell Name" задаются имена двух основных линий - соответственно при пересечении которых открывается BUY или SELL позиция. Эти линии пользователь должен нанести на график самостоятельно - при этом не важно какой тип лини выбрать: Горизонтальная линия - OBJ_HLINE или Трендовая линия - OBJ_TREND. Главное (если выбрана Трендовая линия - OBJ_TREND) - это проследить чтобы линия имела луч вправо и луч влево.

Советник может держать открытыми не более одной позиции каждого направления. Например одна BUY и ноль SELL, одна BUY и одна SELL, ноль BUY и одна SELL.

Обратите внимание на дополнительные линии сверху и снизу основных (на рисунке это линии "Line Trader Panel SELL UP", "Line Trader Panel SELL DOWN", "Line Trader Panel BUY UP" и "Line Trader Panel BUY DOWN") - эти линии образуют допустимый коридор в пределах бара. Как это работает: если параметр "Use corridor" поставить в "true" - советник будет не просто отслеживать пересечение основной линии, а ещё и пересечение дополнительной линии. Дополнительные линии создаются советником автоматически при включенном параметре " Use corridor" и наличии основной линии.

Расстояние для линий задаётся в "BUY corridor" и "Sell corridor".

Торговые сигналы:

С интервалом заданным в "Search signals" проверяется пересечении линии баром #Current Bar. Дополнительно для каждой линии задаётся тип пересечения (сверху-вниз или снизу-вверх) в параметрах "BUY intersection type" и " SELL intersection type" - данные параметры следует помнить при размещении линий на графике.

Кнопка "Pause":

Клик на кнопке "Pause" и перевод ее в состояние "Pause No" означает готовность пользователя к работе советника и сразу вызывает поиск торговых сигналов - следует помнить, что поиск сигналов будет происходить ТОЛЬКО ЕСЛИ НА ГРАФИКЕ ПРИСУТСТВУЮТ ОБЕ ГЛАВНЫЕ ЛИНИИ.  Клик на кнопке "Pause" и перевод ее в состояние "Pause Ok" переводит советник в режим паузы и одновременно удаляет дополнительные линии (если они были построены).

    Custom Period Separators mt5.mq5 Custom Period Separators mt5.mq5

    Пользовательский разделители периодов.

    iStochastic iMFI Multicurrency iStochastic iMFI Multicurrency

    Мультисимвольная версия советника "iStochastic iMFI EA"

    Area MACD 2 Area MACD 2

    Модификация первой версии "Area MACD"

    Three Candles Pattern mt5 Three Candles Pattern mt5

    Свечной патерн.