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MACD OsMA - индикатор для MetaTrader 5
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Добавлена возможность выбрать отображение индикатора. В виде линии или в виде гистограммы.
MACD в виде гистограммы, а OsMA в виде линии
MACD в виде линии, а OsMA в виде гистограммы
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