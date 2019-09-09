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Индикаторы

MACD OsMA - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
4823
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Добавлена возможность выбрать отображение индикатора. В виде линии или в виде гистограммы.

MACD в виде гистограммы, а OsMA в виде линии

MACD в виде линии, а OsMA в виде гистограммы



One time Two positions One time Two positions

Один раз в день открываются две противоположные позиции. Для каждой позиции свои настройки Стоп лосс и Тейк профит

iRVI Two TimeFrames iRVI Two TimeFrames

Стратегия на основе индикаторов iRVI (Relative Vigor Index, RVI) с двух таймфреймов

Channel Three iMA Channel Three iMA

Торговля к канале их трёх iMA (Moving Average, MA)

Price density Price density

Индикатор подсчитывает плотность цен среди видимых баров