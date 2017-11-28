[РЕШЕНО] Прошу помощи в написании индикатора
Пройдись в отладчике, посмотри, как вычисляется значение BarCountF для каждого бара. (Именно это значение записывается в буффер индикатора)
Судя по всему - оно у тебя всегда одно и то же, похоже, максимальное - то есть, не происходит выхода по break из внутреннего цикла подсчета. Погляди - почему.
И... если это твой первый индикатор - то он неоправданно сложен. Первый индикатор - должен быть безо всяких подсчетов. Скажем, должен выводить каждую медвежью свечу. С другой стороны - с этим индикатором ты получишь больше опыта, да и "взялся за гуж - не говори, что не дюж"
Так?:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Flat Filter.mq5 | // Описание, которое видно на первой вкладке окна свойств индикатора #property description "Фильтр флета" #property description "хер его знает как он работает" #property indicator_separate_window // в отдельном окне #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 // Рисуем гистограмму #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 clrDarkSlateGray #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_label1 "Flat_Filter" #property indicator_width1 1 // Входящие переменные input int Bars_Count=20; // Бары для расчёта флета // Буфер индикатора double FlatBuffer[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,FlatBuffer,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,3); ArraySetAsSeries(FlatBuffer,true); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- ArraySetAsSeries(open,true); ArraySetAsSeries(close,true); int i; int limit=MathMin(rates_total-prev_calculated,rates_total-Bars_Count); for(i=limit;i>=0;i--) { double Open=open[i],Close=close[i]; int BarCountF=1; FlatBuffer[i]=BarCountF; for(BarCountF=Bars_Count-1; BarCountF>0 && !IsStopped(); BarCountF--) { int MiO=ArrayMinimum(open,i+1,BarCountF); // находим индекс с мин-open double MinO=open[MiO]; // запрашиваем цену из массива по индексу int MiC=ArrayMinimum(close,i+1,BarCountF); // находим индекс с мин-close double MinC=close[MiC]; // запрашиваем цену из массива по индексу double kMin=MathMin(MinO,MinC); int MaO=ArrayMaximum(open,i+1,BarCountF); // находим индекс с макс-open double MaxO=open[MaO]; // запрашиваем цену из массива по индексу int MaC=ArrayMaximum(close,i+1,BarCountF); // находим индекс с макс-close double MaxC=close[MaC]; // запрашиваем цену из массива по индексу double kMax=MathMax(MaxC,MaxO); if(Open<kMin || Open>kMax || Close<kMin || Close>kMax) { FlatBuffer[i]=BarCountF; break; } } } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Так?:
О-о-о! Сергей, дорогой Вы мой человек!
Огромное спасибо! :) То, что надо!
Пойду-ка я вчитаюсь в Ваш правильный код и помедитирую над своими ошибками ;)
И... если это твой первый индикатор - то он неоправданно сложен. ... С другой стороны - с этим индикатором ты получишь больше опыта
:) А простые неинтересно - их и без меня много ;)
А если вот этот блок
if(Open<kMin || Open>kMax || Close<kMin || Close>kMax) { FlatBuffer[i]=BarCountF; break; }
поменять на
if(Open<kMin || Close<kMin){FlatBuffer[i]=(-1)*BarCountF;break;} if(Open>kMax || Close>kMax){FlatBuffer[i]=BarCountF;break;}
то гистограмма будет показывать в какую сторону произошёл пробой - вверх или вниз :)
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Здравствуйте все!
Пишу первый свой индикатор, но не могу толку дать :(
Смысл индикатора: сравнивать последнюю закрытую свечу с предыдущими (в количестве не более, чем задано в настройках) по open и close
и выводить количество предыдущих свечей, которые перекрываются ценой открытия или закрытия последней свечи.
То есть, число гистограммы будет показывать, что вот эта свеча вышла из диапазона предыдущих n штук.
Вот, например, закрытие свечей больше, чем закрытия и открытия предыдущих 20 свечей,
или закрытие меньше, чем закрытие и открытие предыдущих 7 свечей.
Сейчас гистограмма показывает равные значения для всех свечей :(
Вот, что я начудил (осторожно! дикий треш которого я не понимаю ;) :