Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 3

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Mikhail Zhitnev:

Наоборот, это очень полезная фича. Бывает, что заказчик желает дополнительные функциивнедрить. Можно не открывать новую работу, а сделать прямо в текущей. 

Такое бывает после окончания работы. Часто после эксплуатации спустя время. Я вот смотрю в завершенные работы и не вижу этого. Если бы была идея в ведении проекта заказчика в одном месте, то да, удобно, а тут не ясно...

 
Aleksey Vyazmikin:

Где Вы разглядели там подобную кнопку!?

Что, нет такой? А так бы пригодилась для пометок - этот кандидат у вас в BlackList или заказчик этой работы у вас в Black List'е. 

 
Igor Volodin:

Что, нет такой? А так бы пригодилась для пометок - этот кандидат у вас в BlackList или заказчик этой работы у вас в Black List'е. 

Конечно такая кнопка пригодилась бы!

 

В общем, я считаю, что правильно будет расположить окно так в подразделе "Обсуждение" и расширить размер чата

в раздел "описание" оставить как есть в этом плане.

Вот как можно в таком узеньком окошке уместить кусок кода к примеру!?

 
Да и правая часть - пустышка никчемная - ну зачем там инфа вообще о заказчике и исполнителе, если всё уже согласованно? Нужно делать шире рабочую область, чокнулись все с соцсетями дебильными.
 
Для смартфона надо просто делать отдельный ресурс в виде программного приложения, работающий с сайтом, вот тогда и будет всем счастье.
 
Aleksey Vyazmikin:

Такое бывает после окончания работы. Часто после эксплуатации спустя время. Я вот смотрю в завершенные работы и не вижу этого. Если бы была идея в ведении проекта заказчика в одном месте, то да, удобно, а тут не ясно...

очень часто, "окрыленные" заказчики "отпускают свою фантазию", и начинают выдвигать "доработки" как только начинаешь делать заказ...
соответственно и стоимость работы/сроки нужно увеличивать

 
Taras Slobodyanik:

очень часто, "окрыленные" заказчики "отпускают свою фантазию", и начинают выдвигать "доработки" как только начинаешь делать заказ...
соответственно и стоимость работы/сроки нужно увеличивать

Что мешает просто согласовать новое ТЗ, и соответственно потом вносить плату?

 
Mikhail Zhitnev:

А куда пропала информация в работах о времени последнего посещения заказчика/исполнителя?  

Бывает, что заказчик исчезает на неделю, и тогда уже хочется обратиться в арбитраж.

Полностью поддерживаю !

 
Mikhail Zhitnev:

А куда пропала информация в работах о времени последнего посещения заказчика/исполнителя?  

Бывает, что заказчик исчезает на неделю, и тогда уже хочется обратиться в арбитраж.

Да и с Исполнителем это частенько бывает....

Информацию нужно вернуть.
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