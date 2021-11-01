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Наоборот, это очень полезная фича. Бывает, что заказчик желает дополнительные функциивнедрить. Можно не открывать новую работу, а сделать прямо в текущей.
Такое бывает после окончания работы. Часто после эксплуатации спустя время. Я вот смотрю в завершенные работы и не вижу этого. Если бы была идея в ведении проекта заказчика в одном месте, то да, удобно, а тут не ясно...
Где Вы разглядели там подобную кнопку!?
Что, нет такой? А так бы пригодилась для пометок - этот кандидат у вас в BlackList или заказчик этой работы у вас в Black List'е.
Что, нет такой? А так бы пригодилась для пометок - этот кандидат у вас в BlackList или заказчик этой работы у вас в Black List'е.
Конечно такая кнопка пригодилась бы!
В общем, я считаю, что правильно будет расположить окно так в подразделе "Обсуждение" и расширить размер чата
в раздел "описание" оставить как есть в этом плане.
Вот как можно в таком узеньком окошке уместить кусок кода к примеру!?
Такое бывает после окончания работы. Часто после эксплуатации спустя время. Я вот смотрю в завершенные работы и не вижу этого. Если бы была идея в ведении проекта заказчика в одном месте, то да, удобно, а тут не ясно...
очень часто, "окрыленные" заказчики "отпускают свою фантазию", и начинают выдвигать "доработки" как только начинаешь делать заказ...
соответственно и стоимость работы/сроки нужно увеличивать
очень часто, "окрыленные" заказчики "отпускают свою фантазию", и начинают выдвигать "доработки" как только начинаешь делать заказ...
соответственно и стоимость работы/сроки нужно увеличивать
Что мешает просто согласовать новое ТЗ, и соответственно потом вносить плату?
А куда пропала информация в работах о времени последнего посещения заказчика/исполнителя?
Бывает, что заказчик исчезает на неделю, и тогда уже хочется обратиться в арбитраж.
Полностью поддерживаю !
А куда пропала информация в работах о времени последнего посещения заказчика/исполнителя?
Бывает, что заказчик исчезает на неделю, и тогда уже хочется обратиться в арбитраж.
Да и с Исполнителем это частенько бывает....Информацию нужно вернуть.