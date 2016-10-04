Где скачать дистрибутив клиентского терминала MetaTrader 5?
Когда можно будет потестировать 64 битную версию?
Скачайте последний дистрибутив MetaTrader 5 и в зависимости от версии операционки он установит 32 или 64 битную версию терминала:
Если у Вас стояла 32 битная версия на 64 битной операционке, то лучше удалить старый терминал (сохранив нужные скрипты) и поставить полноценную 64 битную версию.
А уж когда 64 обойдёт 32, можно и отказаться от старой.
А Вы сами замерьте скорость исполнения MQL5 кода 64 и 32 битный версий.
Скорость одинаковая, зато x64 дает больше возможности для маневра на глубокой истории по множеству символов.
можно хоть пару слов про это ? какой вариант Вы бы порекомендовали как лучший ? (операционная система и версия)
Ну в 64-х разрядной можно больше оперативки вставить например.
А в 32-х разрядной ограничения для одного процесса в 2 гб, если я не ошибаюсь. PAE - не решает ограничения (тоже если не ошибаюсь:)).
Тоды не 2, а 4 Gb адресного пространства. И насколько помню для всего что на ПК стоит (из них как принято др ныне 50% подомнет под себя ВИНДА). Это если чисто про оперативную память говорить ....
В лучшем случае (если обойти лимит оперативный памяти, (к примеру воспользовавшись файлом подкачки) при 32 bit-ной архитектуре на каждый процесс будет доступно только 4 Gb...
В настоящее время варианта к примеру два:
1. Старая машина, с ОС на 32 Bit и 4 планками оперативы по 1Gb (при этом файл подкачки можно задействовать по минимуму или вовсе отключить);
2. Современные компы, с одним или двумя многоядерными процами на 64 Bit, 4 планками памяти по 2 Gb, ОС на 64 bit (Windows или Linux).
Конечно есть и другие варианты, но эти два можно считать классика...
Странно, помню писал многопоточные приложения и испытывал лимит, так вот он был в 2 ГБ, правда не помню под что писал, под win 7 или под ubuntu...
4 ГБ - это лимит виртуальной памяти, тоесть оперативка + своп. Лимит 2ГБ, можно увеличить до 3ГБ.
Хотя достоверно не помню, а проверять пока не охото))
Вот нашел инфу: http://forall.ru-board.com/egor23/online/FAQ/Virtual_Memory/Limits_Virtual_Memory.html
Читаем и умничаем:)
4 Гб это лимит адресного пространства при 32 bit-ной адресации (не важно где).
Также точно знаю что MS Windows (по крайней мере до Win XP точно) 50% оперативы под себя гребло по любому. Кончено при использовании определенных утилит можно было временно по умерить пыл ОС. Но это уже был полное издевательство над ОС...
Он автоматически определяет используемую систему (32 или 64 бит, пока только 32 бит) и загружает только нужные компоненты, используя нашу собственную CDN (Content Delivery Network) сеть из серверов в Европе, России, Америке и Азии.