Canvas - это круто! - страница 92
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Николай, а по DX тут уместно задавать вопросы? Нужна помощь.
Поковырял немного стандартные коды терминала, которые демонстрируют возможности 3D графики. Убрал морфинг, топорно конечно.
Вопрос вот в чем, мне нужно рисовать точки на поверхности при оптимизации тестовой функции, не соображу как это сделать.
Должно получится что-то типа такого:
лично мне канвас нужен в первую очередь для разработки сложных алгоритмов. Без промежуточных визуализаций процессов и данных сделать это намного сложнее и дольше.
действительно, на некоторых этапах разработки бывает просто необходима визуализация процессов
Николай, а по DX тут уместно задавать вопросы? Нужна помощь.
Поковырял немного стандартные коды терминала, которые демонстрируют возможности 3D графики. Убрал морфинг, топорно конечно.
Вопрос вот в чем, мне нужно рисовать точки на поверхности при оптимизации тестовой функции, не соображу как это сделать.
Должно получится что-то типа такого:
Ну если нужно точки в пространстве с координатами x,y,z, то всё просто и без DirectX и OpenCL( хотя с ними будет производительнее конечно)
Если точек несколько десятков тысяч, то лагов не должно быть, если сотни тысяч, то лучше уже расчетную часть делать с использованием OpenCl.
Да, опасения, к сожалению, оправдались.
Да, опасения, к сожалению, оправдались.
Сбросьте мне свой массив 3d точек через FileWriteArray
я не уверен как это сделать, но формула поверхности такая:
Андрей, а Вам просто получить картинку надо или получить картинку именно на MQL5?
Я конечно могу легко визуализировать это, но есть ведь более продвинутые средства для визуализации.
Вот например ваша формула как выглядит на данном ресурсе:
https://www.desmos.com/3d/887356da26