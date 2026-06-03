Canvas - это круто! - страница 100
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если один и тот же, то да, как-то не подумал )) Но предвижу массу проблем с пользователями, у большинства уровень ниже плинтуса.
и без внешней доп.DLL, исключительно API cairographics.org
рисует :-) РАБОТАЕТ !!
ну и финальный тест конечно-же SVG :-)
Ну, не знаю). Ко мне не раз обращались люди с вопросом как использовать мои панели в тестере. Для многих этот вопрос актуален. И если бы я не оставил МТ4, мог бы запросто им помочь. Что касается МТ5, предполагаю что такая схема не будет работать. Но не проверял.
ну и финальный тест конечно-же SVG :-)
Класс!
Всегда пожалуйста ;-)
Если кто захочет повторить (первые тесты, не факт что легко воспроизводимы):
у меня установлен msys2 https://www.msys2.org/ и длл-ки брались из него, из его пакетов.
чтобы библиотеки находились системой, пути добавлены в %PATH%
деплой без msys2, в виде самостоятельного-автономного приложения советника/индикатора это отдельная песня и боль :-) Куда, как и какие DLL раскладывать чтобы MT всё правильно и в любом случае находил - можно роман писать
ну и финальный тест конечно-же SVG :-)
прикол. Я тоже использовал эту SVG, когда баловался в написании библиотек SVG на JS несколько лет назад
https://nikolaisemko.github.io/DWLibDemo/
прикол. Я тоже использовал эту SVG, когда баловался в написании библиотек SVG на JS
https://nikolaisemko.github.io/DWLibDemo/
это классическое тестовое векторное изображение..изначально постскрипт насколько знаю
Ну, не знаю). Ко мне не раз обращались люди с вопросом как использовать мои панели в тестере. Для многих этот вопрос актуален. И если бы я не оставил МТ4, мог бы запросто им помочь. Что касается МТ5, предполагаю что такая схема не будет работать. Но не проверял.
Я посмотрел панели в маркете, это на 99% варианты бай-селл + СЛ+ТП. Я хочу свои методы DSP из скальпера вставить.
DLL я писать умею с детского садика, чем они могут помочь, не понял. Ставлю вопрос по другому: как сделать GUI с кнопками и полями ввод без использования ChartEvent? чтобы это работало в тестере?Я собираюсь сделать панель для Маркета, так что нужен стандартный тестер. Или придется делать демо-версию для проверки панели на демо-счете.
Я делал циферблат с кнопками для ввода значений в тестере.Пишем значения в строку,а её уже отправляем в поля и переменные.А Вот как заставить там считывать координаты это уже Аля проблем.Ненавижу стандартные графические объекты я сторонник канвас и математики координат но для тестера придется первое использовать