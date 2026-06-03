Canvas - это круто! - страница 96
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Наверное, если R>G && R>B, то это уже красный оттенок
Мне нужно из всех цветов RGB выбрать к примеру все с красным оттенком. Проще говоря, все цвета, которые имеют отношение к красному. Знаю, что там 16,7 млн. цветов. Есть какой-то несложный подход лоя такой задачи? Спасибо.
Если по простому, то если R=255 и G<B, то цвета будут с красным оттенком.
А если по сложному, то можно обучить нейронку на примерах, демонстрирующих нужную цветовую гамму, а потом использовать модель как детектор нужного оттенка.))
любопытства ради, посмотрел как это делается...
это-ж элементарно :-)
по формулЕ определяем что цвет близок к выбранному красному и вуалля :-)
(википедиа https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_цветового_отличия )
Если по простому, то если R=255 и G<B, то цвета будут с красным оттенком.
Можно даже так проверять с более широким охватом:
G < B < R: красные тона
B < R == G: желтые
...и так далее не только для основных трех цветов, но и их комбинаций.
Просто задайте вопрос нейронке GPT4o или другой новой, чтобы написала кусок кода определения оттенка красного на питоне или C++, дальше разберётесь
Сюда вставлять не буду, но ИИ справился.
Просто задайте вопрос нейронке GPT4o или другой новой, чтобы написала кусок кода определения оттенка красного на питоне или C++, дальше разберётесь
Сюда вставлять не буду, но ИИ справился.
Холст - это круто , но только теоретически!
Почему? Ни один из приведенных примеров не является реалистичным, поскольку в коде приходится часто проверять график самостоятельно, фактически каждый тик, так как во многих случаях при изменении графика не срабатывает CHARTEVENT_CHART_CHANGE. Одним из таких случаев является рост новых свечей в самом низу графика вниз или в самом верху вверх. В этот момент и в случае использования CCanvas в области графика все становится недействительным, ни одна цена больше не совпадает.
И чтобы сохранить точность, вам нужно использовать ChartGetInteger или ChartGetDouble для max- или min-цены и даже других данных метрики графика, каждый тик. НО: Один вызов этой функции занимает до тысячи миллисекунд. А куча вызовов, естественно, занимает секунды и просто замораживает все.
Я не понимаю, почему эта штука до сих пор не исправлена. Ни пропажа событий, ни проблема с таймингом. И почему для таких принципиально важных вещей, как метрики графика, которые нужны просто для визуальной точности, почему нет структуры со всеми данными метрик сразу, если факт, что есть проблема с таймингом при каждом вызове?
Проверьте это - шесть лет назад, всем наплевать.
https://www.mql5.com/en/forum/326220
Холст - это круто , но только теоретически!
Почему? Ни один из приведенных примеров не является реалистичным, поскольку в коде приходится часто проверять график самостоятельно, фактически каждый тик, так как во многих случаях при изменении графика не срабатывает CHARTEVENT_CHART_CHANGE. Одним из таких случаев является рост новых свечей в самом низу графика вниз или в самом верху вверх. В этот момент и в случае использования CCanvas в области графика все становится недействительным, ни одна цена больше не совпадает.
И чтобы сохранить точность, вам нужно использовать ChartGetInteger или ChartGetDouble для max- или min-цены и даже других данных метрики графика, каждый тик. НО: Один вызов этой функции занимает до тысячи миллисекунд. А куча вызовов, естественно, занимает секунды и просто замораживает все.
Я не понимаю, почему эта штука до сих пор не исправлена. Ни пропажа событий, ни проблема с таймингом. И почему для таких принципиально важных вещей, как метрики графика, которые нужны просто для визуальной точности, почему нет структуры со всеми данными метрик сразу, если факт, что есть проблема с таймингом при каждом вызове?
Проверьте это - шесть лет назад, всем наплевать.
https://www.mql5.com/en/forum/326220