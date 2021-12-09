Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1350 - страница 9

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aikazaa #:
Подскажите пожалуйста, где скачать самую последнюю версию mt4, у брокера не хочу скачивать из за иконки, с сайта metatrader скачивается только mt5

Иконку можно поменять на любую другую.

 
aikazaa #:
Подскажите пожалуйста, где скачать самую последнюю версию mt4, у брокера не хочу скачивать из за иконки, с сайта metatrader скачивается только mt5

Заходишь в папку терминала и удаляешь или меняешь на свой вот этот файл иконки terminal.ico

 

А где вообще можно скачать последнюю версию не у брокера, а с самого сайта mt

 
aikazaa #:

А где вообще можно скачать последнюю версию не у брокера, а с самого сайта mt

MetaQuotes давно прекратил раздачу старого терминала. Поэтому ищите у брокера, если до сих пор сидите на старом терминале.

 
Vladimir Karputov #:

MetaQuotes давно прекратил раздачу старого терминала. Поэтому ищите у брокера, если до сих пор сидите на старом терминале.

Понял, спасибо

 
aikazaa #:

А где вообще можно скачать последнюю версию не у брокера, а с самого сайта mt

Можете воспользоваться таким способом установки.

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090
  • 2017.06.06
  • www.mql5.com
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 109019 мая 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 4, которое содержит исправления в...
 

b1350 Нужно решение работы с объектами bmp / canvas, которые не могут между собой поделить потоки индикаторов и советника.


Коснёмся темы дэшбордов, специально написал простейшие прототипы. Одинаковые коды, что в МТ5, что в МТ4


Пример работы в МТ5


Советник (стрелки) переключает таймфреймы, а индикатор переключает валюты. По отдельности и вместе всё работает.


В МТ4:


Индикаторы вместе легко работают. Но стоит добавить советник и всё посыпалось в тормоза, зависания, неудаление объектов при удалении советника.


Обычно у меня проблемы с МТ5, но тут критично для МТ4.

Если Вы решите эту проблему, то множество продуктов станут совместимы.

В противном случае даже не знаю решения, как подружить индюки с дэшбордами и многие торговые панели и иные советники с графикой bmp/canvas.


Если сделаете, то, пожалуйста сообщите. Коды для тестов прикладываю.

Файлы:
Prototype_Canvas.zip  360 kb
 
Vitaliy Kuznetsov #:

b1350 Нужно решение работы с объектами bmp / canvas, которые не могут между собой поделить потоки индикаторов и советника.


Коснёмся темы дэшбордов, специально написал простейшие прототипы. Одинаковые коды, что в МТ5, что в МТ4


Пример работы в МТ5


Советник (стрелки) переключает таймфреймы, а индикатор переключает валюты. По отдельности и вместе всё работает.


В МТ4:


Индикаторы вместе легко работают. Но стоит добавить советник и всё посыпалось в тормоза, зависания, неудаление объектов при удалении советника.


Обычно у меня проблемы с МТ5, но тут критично для МТ4.

Если Вы решите эту проблему, то множество продуктов станут совместимы.

В противном случае даже не знаю решения, как подружить индюки с дэшбордами и многие торговые панели и иные советники с графикой bmp/canvas.


Если сделаете, то, пожалуйста сообщите. Коды для тестов прикладываю.

Такая же беда уже давно, писал об этом на форуме. 
Проблема именно в переключении тф и символа в советнике и индикаторе, если их поместить вместе на график то происходит зависание при переключении тф, символа ( с графика)
 
Vitaliy Kuznetsov #:

b1350 Нужно решение работы с объектами bmp / canvas, которые не могут между собой поделить потоки индикаторов и советника.


Коснёмся темы дэшбордов, специально написал простейшие прототипы. Одинаковые коды, что в МТ5, что в МТ4


Пример работы в МТ5


Советник (стрелки) переключает таймфреймы, а индикатор переключает валюты. По отдельности и вместе всё работает.


В МТ4:


Индикаторы вместе легко работают. Но стоит добавить советник и всё посыпалось в тормоза, зависания, неудаление объектов при удалении советника.


Обычно у меня проблемы с МТ5, но тут критично для МТ4.

Если Вы решите эту проблему, то множество продуктов станут совместимы.

В противном случае даже не знаю решения, как подружить индюки с дэшбордами и многие торговые панели и иные советники с графикой bmp/canvas.


Если сделаете, то, пожалуйста сообщите. Коды для тестов прикладываю.

Это у вас очевидные/типичные проблемы в советниках/индикаторах, точнее в очерёдностях OnInit() OnDeinit и создании/удалении своих объектов чарта. Тут ремонт терминала не имеет смысла :-)

hint: не создавайте объектов по крайней мере до первого OnChartEvent. Тем более просто в OnInit (что конечно удобно для быстрого прототипа, но не вполне соответствует реалиям).
И удалять объекты пачкой лучше по ChartObjectsDelete(0,общий_префикс_объектов), а не по старинке перебором в цикле. 

 
Vitaliy Kuznetsov #:

b1350 Нужно решение работы с объектами bmp / canvas, которые не могут между собой поделить потоки индикаторов и советника.

Коснёмся темы дэшбордов, специально написал простейшие прототипы. Одинаковые коды, что в МТ5, что в МТ4

Надо говорить не "Коснёмся темы дэшбордов", а "Коснёмся темы стандартной библиотеки".
Делайте всё сами и ничего не будет тормозить.

пс. имхо скорее всего конфликт имен в ресурсах.

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