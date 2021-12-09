Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1350 - страница 9
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Подскажите пожалуйста, где скачать самую последнюю версию mt4, у брокера не хочу скачивать из за иконки, с сайта metatrader скачивается только mt5
Иконку можно поменять на любую другую.
Подскажите пожалуйста, где скачать самую последнюю версию mt4, у брокера не хочу скачивать из за иконки, с сайта metatrader скачивается только mt5
Заходишь в папку терминала и удаляешь или меняешь на свой вот этот файл иконки terminal.ico
А где вообще можно скачать последнюю версию не у брокера, а с самого сайта mt
А где вообще можно скачать последнюю версию не у брокера, а с самого сайта mt
MetaQuotes давно прекратил раздачу старого терминала. Поэтому ищите у брокера, если до сих пор сидите на старом терминале.
MetaQuotes давно прекратил раздачу старого терминала. Поэтому ищите у брокера, если до сих пор сидите на старом терминале.
Понял, спасибо
А где вообще можно скачать последнюю версию не у брокера, а с самого сайта mt
Можете воспользоваться таким способом установки.
b1350 Нужно решение работы с объектами bmp / canvas, которые не могут между собой поделить потоки индикаторов и советника.
Коснёмся темы дэшбордов, специально написал простейшие прототипы. Одинаковые коды, что в МТ5, что в МТ4
Пример работы в МТ5
Советник (стрелки) переключает таймфреймы, а индикатор переключает валюты. По отдельности и вместе всё работает.
В МТ4:
Индикаторы вместе легко работают. Но стоит добавить советник и всё посыпалось в тормоза, зависания, неудаление объектов при удалении советника.
Обычно у меня проблемы с МТ5, но тут критично для МТ4.
Если Вы решите эту проблему, то множество продуктов станут совместимы.
В противном случае даже не знаю решения, как подружить индюки с дэшбордами и многие торговые панели и иные советники с графикой bmp/canvas.
Если сделаете, то, пожалуйста сообщите. Коды для тестов прикладываю.
b1350 Нужно решение работы с объектами bmp / canvas, которые не могут между собой поделить потоки индикаторов и советника.
Коснёмся темы дэшбордов, специально написал простейшие прототипы. Одинаковые коды, что в МТ5, что в МТ4
Пример работы в МТ5
Советник (стрелки) переключает таймфреймы, а индикатор переключает валюты. По отдельности и вместе всё работает.
В МТ4:
Индикаторы вместе легко работают. Но стоит добавить советник и всё посыпалось в тормоза, зависания, неудаление объектов при удалении советника.
Обычно у меня проблемы с МТ5, но тут критично для МТ4.
Если Вы решите эту проблему, то множество продуктов станут совместимы.
В противном случае даже не знаю решения, как подружить индюки с дэшбордами и многие торговые панели и иные советники с графикой bmp/canvas.
Если сделаете, то, пожалуйста сообщите. Коды для тестов прикладываю.
b1350 Нужно решение работы с объектами bmp / canvas, которые не могут между собой поделить потоки индикаторов и советника.
Коснёмся темы дэшбордов, специально написал простейшие прототипы. Одинаковые коды, что в МТ5, что в МТ4
Пример работы в МТ5
Советник (стрелки) переключает таймфреймы, а индикатор переключает валюты. По отдельности и вместе всё работает.
В МТ4:
Индикаторы вместе легко работают. Но стоит добавить советник и всё посыпалось в тормоза, зависания, неудаление объектов при удалении советника.
Обычно у меня проблемы с МТ5, но тут критично для МТ4.
Если Вы решите эту проблему, то множество продуктов станут совместимы.
В противном случае даже не знаю решения, как подружить индюки с дэшбордами и многие торговые панели и иные советники с графикой bmp/canvas.
Если сделаете, то, пожалуйста сообщите. Коды для тестов прикладываю.
Это у вас очевидные/типичные проблемы в советниках/индикаторах, точнее в очерёдностях OnInit() OnDeinit и создании/удалении своих объектов чарта. Тут ремонт терминала не имеет смысла :-)
hint: не создавайте объектов по крайней мере до первого OnChartEvent. Тем более просто в OnInit (что конечно удобно для быстрого прототипа, но не вполне соответствует реалиям).
И удалять объекты пачкой лучше по ChartObjectsDelete(0,общий_префикс_объектов), а не по старинке перебором в цикле.
b1350 Нужно решение работы с объектами bmp / canvas, которые не могут между собой поделить потоки индикаторов и советника.
Коснёмся темы дэшбордов, специально написал простейшие прототипы. Одинаковые коды, что в МТ5, что в МТ4
Надо говорить не "Коснёмся темы дэшбордов", а "Коснёмся темы стандартной библиотеки".
Делайте всё сами и ничего не будет тормозить.
пс. имхо скорее всего конфликт имен в ресурсах.