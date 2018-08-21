Открытие закрывает возможность нормальной торговли со второго ПК в одной подсети?

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Ситуация такая, у меня два счета у брокера Открытие, подключено два компьютера по кабелю.

Компьютер 1 - счет работает стабильно, котировки бегают пинг 29,6

Компьютер 2 - счет работает нестабильно, котировки могут побегать нормально, а потом происходит залипание - исчезают все действия в стакане, торговые операции не осуществляются, при этом пинг 25,49

Отмечу, что такой эффект появляется не каждый день, но появляется, что огорчает.

При этом Компьютер 1 подключен к серверу в настоящий момент Access server V , в то время как Компьютер 2 показывает, что данные сервер, как и все другие, не доступен и подключается к Access server III . Доступ в интернет в это время стабильный, браузер открывает страницы.

Что это такое, и как с этим бороться?

2018.08.07 18:40:12.070 Network '414413': authorized on Open-Broker through Access Server III (ping: 25.49 ms)
2018.08.07 18:40:12.070 Network '414413': previous successful authorization performed from 85.140.210.62 on 2018.08.07 18:39:34
2018.08.07 18:40:12.119 Network '414413': terminal synchronized with АО ''Открытие Брокер''
2018.08.07 18:40:12.119 Network '414413': trading has been enabled - netting mode
2018.08.07 18:40:55.644 Network '414413': connection to Open-Broker lost
2018.08.07 18:40:56.301 Network '414413': authorized on Open-Broker through Access Server III (ping: 25.49 ms)
2018.08.07 18:40:56.301 Network '414413': previous successful authorization performed from 85.140.210.62 on 2018.08.07 18:40:11
2018.08.07 18:40:56.342 Network '414413': terminal synchronized with АО ''Открытие Брокер''
2018.08.07 18:40:56.342 Network '414413': trading has been enabled - netting mode
2018.08.07 18:41:36.320 Network '414413': connection to Open-Broker lost
2018.08.07 18:41:36.982 Network '414413': authorized on Open-Broker through Access Server III (ping: 25.49 ms)
2018.08.07 18:41:36.982 Network '414413': previous successful authorization performed from 85.140.210.62 on 2018.08.07 18:40:56
2018.08.07 18:41:37.073 Network '414413': terminal synchronized with АО ''Открытие Брокер''
2018.08.07 18:41:37.073 Network '414413': trading has been enabled - netting mode
2018.08.07 18:42:02.020 Network '414413': connection to Open-Broker lost
2018.08.07 18:42:02.541 Network '414413': authorized on Open-Broker through Access Server III (ping: 25.49 ms)
2018.08.07 18:42:02.541 Network '414413': previous successful authorization performed from 85.140.210.62 on 2018.08.07 18:41:36
2018.08.07 18:42:02.584 Network '414413': terminal synchronized with АО ''Открытие Брокер''
2018.08.07 18:42:02.584 Network '414413': trading has been enabled - netting mode
 
Aleksey Vyazmikin:

Ситуация такая, у меня два счета у брокера Открытие, подключено два компьютера по кабелю.

Компьютер 1 - счет работает стабильно, котировки бегают пинг 29,6

Компьютер 2 - счет работает нестабильно, котировки могут побегать нормально, а потом происходит залипание - исчезают все действия в стакане, торговые операции не осуществляются, при этом пинг 25,49

Отмечу, что такой эффект появляется не каждый день, но появляется, что огорчает.

При этом Компьютер 1 подключен к серверу в настоящий момент Access server V , в то время как Компьютер 2 показывает, что данные сервер, как и все другие, не доступен и подключается к Access server III . Доступ в интернет в это время стабильный, браузер открывает страницы.

Что это такое, и как с этим бороться?

Нет, Брокер ничего не запрещает, а стакан перестаёт работать из-за invalid book transaction

 
prostotrader:

Нет, Брокер ничего не запрещает, а стакан перестаёт работать из-за invalid book transaction

Не только стакан, там вообще все котировки замирают, и как видно из лога идет переконнект.

К тому же, на одном компьютере сервер доступен, а на другом нет - как это объяснить?

 
Aleksey Vyazmikin:

Не только стакан, там вообще все котировки замирают, и как видно из лога идет переконнект.

К тому же, на одном компьютере сервер доступен, а на другом нет - как это объяснить?

1. Проверить шнурки, если беспроводное подключение, то сделать проводным. Вкл/выкл сетевых подключений компов, сделать реконнект ppoe или перезагрузка маршрутизатора.

2. Погонять файлы между компами. Погонять интернет.

3. Смотреть логи сети. При "Все Ок п.1 и п.2" написать в открытие.

 
Unicornis:

1. Проверить шнурки, если беспроводное подключение, то сделать проводным. Вкл/выкл сетевых подключений компов, сделать реконнект ppoe или перезагрузка маршрутизатора.

2. Погонять файлы между компами. Погонять интернет.

3. Смотреть логи сети. При "Все Ок п.1 и п.2" написать в открытие.

" Доступ в интернет в это время стабильный, браузер открывает страницы."

 
Aleksey Vyazmikin:

" Доступ в интернет в это время стабильный, браузер открывает страницы."

Эти действия для исключения проблем "провода"/"диапазона wifi", Вашего "маршрутизатора" и ограничений количества сессий с Вашего IP(например торрент/ботнет). Еще можете проверить подключение 2-го компа одновременно через мобильный инет.

 
Unicornis:

Эти действия для исключения проблем "провода"/"диапазона wifi", Вашего "маршрутизатора" и ограничений количества сессий с Вашего IP(например торрент/ботнет). Еще можете проверить подключение 2-го компа одновременно через мобильный инет.

Wi-Fi давал тот же эффект, это было один день, на следующий день все работало хорошо. Нагрузка на бытовой маршрутизатор приличная конечно - порядка 10 устройств. Я перезагружал в тот день маршрутизатор.

 
Aleksey Vyazmikin:

Wi-Fi давал тот же эффект, это было один день, на следующий день все работало хорошо. Нагрузка на бытовой маршрутизатор приличная конечно - порядка 10 устройств. Я перезагружал в тот день маршрутизатор.

Посмотрите как варианты, из плюсов мощный wi-fi 1Вт и возможность(скорее обязанность) конфигурирования, изначально расчитаны на работу с нагрузкой: https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/wifi_routers/wireless_soho/routerboard-2011uas-2hnd-in (https://mikrotik.com/product/RB2011UiAS-2HnD-IN)

https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/wifi_routers/wireless_soho/routerboard-951g-2hnd

Цена на уровне мыльниц.

Mikrotik RB951G-2HnD купить у официального дистрибьютора MikroTik в России
Mikrotik RB951G-2HnD купить у официального дистрибьютора MikroTik в России
  • mikrotik.ru
Mikrotik RouterBOARD 951G-2HnD - маршрутизатор для домашнего и офисного использования, обладающий большой производительностью и созданный на базе процессора Atheros. Оснащён пятью гигабитными Ethernet-портами, одним портом USB 2.0 и двумя встроенными антеннами. Имеет высокую мощность 1000 мВт, работает на частоте 2.4 ГГц со стандартом...
 
Unicornis:

Посмотрите как варианты, из плюсов мощный wi-fi 1Вт и возможность(скорее обязанность) конфигурирования, изначально расчитаны на работу с нагрузкой: https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/wifi_routers/wireless_soho/routerboard-2011uas-2hnd-in (https://mikrotik.com/product/RB2011UiAS-2HnD-IN)

https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/wifi_routers/wireless_soho/routerboard-951g-2hnd

Цена на уровне мыльниц.

Спасибо, но не вижу смысла выбрасывать деньги, когда проблема не установлена, да и стоимость устройства явно завышена с учетом функционала.

 
Aleksey Vyazmikin:

Wi-Fi давал тот же эффект, это было один день, на следующий день все работало хорошо. Нагрузка на бытовой маршрутизатор приличная конечно - порядка 10 устройств. Я перезагружал в тот день маршрутизатор.

Может у вас слишком много устройств подключено. Но многих Wi-Fi маршрутизаторах есть ограничение на кол-во одновременно подключенных устройств.

Для расширения можно купить второй не дорогой роутер и соединить их в одну сеть.

 
Vitalii Ananev:

Может у вас слишком много устройств подключено. Но многих Wi-Fi маршрутизаторах есть ограничение на кол-во одновременно подключенных устройств.

Для расширения можно купить второй не дорогой роутер и соединить их в одну сеть.

Я думаю, что на скрине речь идет о физическом подключении... посмотрите что там на картинке за модель.

Компьютеры постоянно в сети, и не логично, что сегодня работают, а раз в 10-15 дней не работают.
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