Открытие закрывает возможность нормальной торговли со второго ПК в одной подсети?
Ситуация такая, у меня два счета у брокера Открытие, подключено два компьютера по кабелю.
Компьютер 1 - счет работает стабильно, котировки бегают пинг 29,6
Компьютер 2 - счет работает нестабильно, котировки могут побегать нормально, а потом происходит залипание - исчезают все действия в стакане, торговые операции не осуществляются, при этом пинг 25,49
Отмечу, что такой эффект появляется не каждый день, но появляется, что огорчает.
При этом Компьютер 1 подключен к серверу в настоящий момент Access server V , в то время как Компьютер 2 показывает, что данные сервер, как и все другие, не доступен и подключается к Access server III . Доступ в интернет в это время стабильный, браузер открывает страницы.
Что это такое, и как с этим бороться?
Нет, Брокер ничего не запрещает, а стакан перестаёт работать из-за invalid book transaction
Нет, Брокер ничего не запрещает, а стакан перестаёт работать из-за invalid book transaction
Не только стакан, там вообще все котировки замирают, и как видно из лога идет переконнект.
К тому же, на одном компьютере сервер доступен, а на другом нет - как это объяснить?
Не только стакан, там вообще все котировки замирают, и как видно из лога идет переконнект.
К тому же, на одном компьютере сервер доступен, а на другом нет - как это объяснить?
1. Проверить шнурки, если беспроводное подключение, то сделать проводным. Вкл/выкл сетевых подключений компов, сделать реконнект ppoe или перезагрузка маршрутизатора.
2. Погонять файлы между компами. Погонять интернет.
3. Смотреть логи сети. При "Все Ок п.1 и п.2" написать в открытие.
1. Проверить шнурки, если беспроводное подключение, то сделать проводным. Вкл/выкл сетевых подключений компов, сделать реконнект ppoe или перезагрузка маршрутизатора.
2. Погонять файлы между компами. Погонять интернет.
3. Смотреть логи сети. При "Все Ок п.1 и п.2" написать в открытие.
" Доступ в интернет в это время стабильный, браузер открывает страницы."
" Доступ в интернет в это время стабильный, браузер открывает страницы."
Эти действия для исключения проблем "провода"/"диапазона wifi", Вашего "маршрутизатора" и ограничений количества сессий с Вашего IP(например торрент/ботнет). Еще можете проверить подключение 2-го компа одновременно через мобильный инет.
Эти действия для исключения проблем "провода"/"диапазона wifi", Вашего "маршрутизатора" и ограничений количества сессий с Вашего IP(например торрент/ботнет). Еще можете проверить подключение 2-го компа одновременно через мобильный инет.
Wi-Fi давал тот же эффект, это было один день, на следующий день все работало хорошо. Нагрузка на бытовой маршрутизатор приличная конечно - порядка 10 устройств. Я перезагружал в тот день маршрутизатор.
Wi-Fi давал тот же эффект, это было один день, на следующий день все работало хорошо. Нагрузка на бытовой маршрутизатор приличная конечно - порядка 10 устройств. Я перезагружал в тот день маршрутизатор.
Посмотрите как варианты, из плюсов мощный wi-fi 1Вт и возможность(скорее обязанность) конфигурирования, изначально расчитаны на работу с нагрузкой: https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/wifi_routers/wireless_soho/routerboard-2011uas-2hnd-in (https://mikrotik.com/product/RB2011UiAS-2HnD-IN)
https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/wifi_routers/wireless_soho/routerboard-951g-2hnd
Цена на уровне мыльниц.
- mikrotik.ru
Посмотрите как варианты, из плюсов мощный wi-fi 1Вт и возможность(скорее обязанность) конфигурирования, изначально расчитаны на работу с нагрузкой: https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/wifi_routers/wireless_soho/routerboard-2011uas-2hnd-in (https://mikrotik.com/product/RB2011UiAS-2HnD-IN)
https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/wifi_routers/wireless_soho/routerboard-951g-2hnd
Цена на уровне мыльниц.
Спасибо, но не вижу смысла выбрасывать деньги, когда проблема не установлена, да и стоимость устройства явно завышена с учетом функционала.
Wi-Fi давал тот же эффект, это было один день, на следующий день все работало хорошо. Нагрузка на бытовой маршрутизатор приличная конечно - порядка 10 устройств. Я перезагружал в тот день маршрутизатор.
Может у вас слишком много устройств подключено. Но многих Wi-Fi маршрутизаторах есть ограничение на кол-во одновременно подключенных устройств.
Для расширения можно купить второй не дорогой роутер и соединить их в одну сеть.
Может у вас слишком много устройств подключено. Но многих Wi-Fi маршрутизаторах есть ограничение на кол-во одновременно подключенных устройств.
Для расширения можно купить второй не дорогой роутер и соединить их в одну сеть.
Я думаю, что на скрине речь идет о физическом подключении... посмотрите что там на картинке за модель.Компьютеры постоянно в сети, и не логично, что сегодня работают, а раз в 10-15 дней не работают.
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Ситуация такая, у меня два счета у брокера Открытие, подключено два компьютера по кабелю.
Компьютер 1 - счет работает стабильно, котировки бегают пинг 29,6
Компьютер 2 - счет работает нестабильно, котировки могут побегать нормально, а потом происходит залипание - исчезают все действия в стакане, торговые операции не осуществляются, при этом пинг 25,49
Отмечу, что такой эффект появляется не каждый день, но появляется, что огорчает.
При этом Компьютер 1 подключен к серверу в настоящий момент Access server V , в то время как Компьютер 2 показывает, что данные сервер, как и все другие, не доступен и подключается к Access server III . Доступ в интернет в это время стабильный, браузер открывает страницы.
Что это такое, и как с этим бороться?