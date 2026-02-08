Библиотеки: EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов - страница 43
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После обновления build 5120 перестали работать таблицы - заголовки и данные съезжают в лево, ничего понять не возможно.
Вероятно из-за введенного MQ жесткого разделения char/uchar и int/uint возникла какая-то путаница в кодах библиотеки, которую распутать не возможно.
Кто сталкивался с этой проблемой и успешно решил ее, прошу вас отписаться.
Проверил у себя, кажется мои проекты с биб-кой работают. Но пришлось кое-что подлатать - менять типы с int на uint, чтобы не так сильно сыпались предупреждения. В итоге в одном проекте появились предупреждения такого вида:
И это уже хуже. Значит, некоторые проверки работают некорректно, что может влиять на заявленный функционал. Короче нужно перелопачивать биб-ку, а это уже сУрьёзная работа ))
Внес ту правки в библиотеку, которая у меня возникла в методе CPicturesSlider::CreatePictures(void) с функцией ResourceReadImage("::"+m_file_path[i],image_data,x_size,y_size)), но это не устранило проблему.
Других ошибок компилятор не дает, так что ситуация какая патовая.
Есть ли способ изменить цвет фона и текста в ComboBox?
После обновления build 5120 таблицы перестали работать - заголовки и данные сдвигаются влево, ничего нельзя разобрать.
Вероятно, из-за строгого разделения char/uchar и int/uint, введенного в MQ, в кодах библиотеки возникла путаница, которую невозможно распутать.
Кто сталкивался с этой проблемой и успешно ее решил, пожалуйста, отпишитесь.
Здравствуйте, я протестировал таблицы в примерах после исправления некоторых моментов, и пока что они выглядят нормально. Никаких ошибок или предупреждений.
Это те 5 тестовых файлов, которые находятся в ссылке ( https://www.mql5.com/ru/code/19703#)? Не могли бы вы прислать их мне или показать, как их найти. В этой библиотеке примеры не отображаются для загрузки. И единственный EAF там пустой.
Здравствуйте, как я могу получить ваш EasyAndFastGUI v2.0, так как я не могу найти загрузку в MT5 marketplace.
https://www.mql5.com/ru/code/19703
https://www.mql5.com/ru/code/19703
Здравствуйте, я могу скачать только версию v1.0, как скачать версию v2.0, в ссылке v2.0 нет соответствующего контента, а!
Обратитесь к автору, предоставленная ссылка внутри статьи не работает.
Похоже, что в какой-то момент версия 2.0 была доступна в Маркете, согласно тому, что автор указывает в описании.
Однако она больше не доступна, так что это не ошибка с вашей стороны; она просто больше не доступна. Как упомянула Элени, свяжитесь с автором (отправьте ему личное сообщение).