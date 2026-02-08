Библиотеки: EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов - страница 42

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Прозрачность для самого окна установить получается, но элементы внутри всё равно остаются с фоном. Есть ли способ сделать их тоже прозрачными? 
 
Здравствуйте, участники сообщества,
Я хочу скачать последнюю версию - EasyAndFastGUI v2.0. Пожалуйста, подскажите, как ее скачать. Я пробовал скачать ее в Market Place, но она недоступна. Любая помощь будет очень признательна.
 

Здравствуйте, я не уверен, что эта статья еще используется. Прежде всего, большое спасибо Анатолию за отличную общую работу.

Как бы то ни было, я испытываю трудности с установкой рабочей версии. Я постоянно получаю ошибки типа двойного объявления const или двойного объявления переменных и перечислений. Я думаю, что это как-то связано с двойным <include ...>.

Я пробовал сборку 16 и последнюю версию из статьи"https://www.mql5.com/ru/code/19703".

Как можно решить проблему и где взять версию, которая наконец-то работает?

Заранее спасибо за любую помощь.

EasyAndFastGUI library for creating graphical interfaces
EasyAndFastGUI library for creating graphical interfaces
  • www.mql5.com
The EasyAndFastGUI library allows creating graphical interfaces for custom MQL programs.
 
Привет @tol64 Анатолий, надеюсь, у вас все хорошо. Я очень ценю вашу работу. Я хочу сказать кое-что действительно важное о вашей работе. Что касается того, хотите ли вы продать ее или нет, давайте поговорим в привате, у меня есть кое-что важное, чтобы поделиться. Я отправил вам запрос на дружбу. С нетерпением жду возможности поговорить с вами. Спасибо и очень ценю.
 

@Anatoli Kazharski
Анатолий, в выложенной версии есть элемент группировки?

пример

Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski
  • 2024.09.21
  • www.mql5.com
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Petr Vorob'ev #:

@Anatoli Kazharski
Анатолий, в выложенной версии есть элемент группировки?

отвечу сам класс CFrame

 
Уважаемый Анатолий, это последняя версия библиотеки? Спасибо.
 
ссылка на маркет из описания статьи не работает 
 
Было бы очень полезно, если бы была приобретена какая-нибудь библиотека с документацией
 

После обновления build 5120 перестали работать таблицы - заголовки и данные съезжают в лево, ничего понять не возможно.

Вероятно из-за введенного MQ жесткого разделения char/uchar и int/uint возникла какая-то путаница в кодах библиотеки, которую распутать не возможно.

Кто сталкивался с этой проблемой и успешно решил ее, прошу вас отписаться.


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