Библиотеки: EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов - страница 42
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Я хочу скачать последнюю версию - EasyAndFastGUI v2.0. Пожалуйста, подскажите, как ее скачать. Я пробовал скачать ее в Market Place, но она недоступна. Любая помощь будет очень признательна.
Здравствуйте, я не уверен, что эта статья еще используется. Прежде всего, большое спасибо Анатолию за отличную общую работу.
Как бы то ни было, я испытываю трудности с установкой рабочей версии. Я постоянно получаю ошибки типа двойного объявления const или двойного объявления переменных и перечислений. Я думаю, что это как-то связано с двойным <include ...>.
Я пробовал сборку 16 и последнюю версию из статьи"https://www.mql5.com/ru/code/19703".
Как можно решить проблему и где взять версию, которая наконец-то работает?
Заранее спасибо за любую помощь.
@Anatoli Kazharski
Анатолий, в выложенной версии есть элемент группировки?
@Anatoli Kazharski
Анатолий, в выложенной версии есть элемент группировки?
отвечу сам класс CFrame
После обновления build 5120 перестали работать таблицы - заголовки и данные съезжают в лево, ничего понять не возможно.
Вероятно из-за введенного MQ жесткого разделения char/uchar и int/uint возникла какая-то путаница в кодах библиотеки, которую распутать не возможно.
Кто сталкивался с этой проблемой и успешно решил ее, прошу вас отписаться.