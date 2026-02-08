Библиотеки: EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов - страница 45

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Arturo Hugo Ninamango #:




Отлично! Спасибо, мой друг.

 
Sergei Lebedev #:

После обновления build 5120 таблицы перестали работать - заголовки и данные сдвигаются влево, ничего нельзя разобрать.

Вероятно, из-за строгого разделения char/uchar и int/uint, введенного в MQ, в кодах библиотеки возникла путаница, которую невозможно распутать.

Кто сталкивался с этой проблемой и успешно ее решил, пожалуйста, отпишитесь.


Вы решили эту проблему? У меня были похожие проблемы несколько месяцев назад, но, похоже, они были связаны с разрешением монитора и/или кабелем, используемым для подключения внешнего монитора.
Дайте мне знать, если вам удалось решить проблему.

 
Arturo Hugo Ninamango #:

У меня также есть последняя версия библиотеки, и я постоянно обновляю ее для последней версии MT5, я не тестировал ее на MT4, но для MT5 она полностью функциональна.

Добрый день, пожалуйста, поделитесь файлами из вашего Include, изображениями и т.д. для этой библиотеки.
 
Arturo Hugo Ninamango #:




Извините, но не могли бы вы показать мне, как вы используете путь для поиска изображения? Когда я загружаю панель, появляется сообщение, что изображение не может быть загружено. Это странно, потому что я исправлял путь разными способами, и ни один из них не помог. Изображения находятся в папке MQL5/Images.

#resource "\\Images\\SpinInc.bmp"
#resource "\\Images\\SpinDec.bmp"

Пример
void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Campo principal (botão do ComboBox)
   CTextBox *entry  = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer();
   
   entry.LabelColor(            corEntryTexto);
   entry.LabelColorHover(       corEntryTextoHover);
   entry.LabelColorPressed(     corEntryTextoPress);
   entry.BackColor(             corEntryFundo);
   entry.BackColorHover(        corEntryFundoHover);
   entry.BackColorPressed(      corEntryFundoPress);
   entry.BorderColor(           corEntryBorda);
   entry.BorderColorHover(      corEntryBordaHover);
   entry.BorderColorPressed(    corEntryTextoPress); 

   // Botões de incremento e decremento 
   btnInc.BackColor(        corEntryFundo);
   btnInc.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnInc.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnInc.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);   
   btnInc.IconFile("::Images\\SpinInc.bmp");
   
   btnDec.BackColor(        corEntryFundo);
   btnDec.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnDec.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnDec.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);
   btnDec.IconFile("::Images\\SpinDec.bmp");  
}
 
Ссылка на библиотеку EasyAndFastGUI v2.0отсутствует. Как я могу получить ее? Может ли кто-нибудь помочь? Спасибо.
 
Amy Liu #:
Ссылка на библиотеку EasyAndFastGUI v2.0отсутствует. Как я могу получить ее? Может ли кто-нибудь помочь? Спасибо.
Она была платная. Автор писал, что снял её с продажи по требованию его работодателя.
 
Может у кого осталась ссылка или кто может скинуть библиотеку на почту?
 
Alexander D #:
Может у кого осталась ссылка или кто может скинуть библиотеку на почту?
первая версия смотрите в статьях автора, вторая продукт Маркета, ссылок нет, напишите автору
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