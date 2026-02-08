Библиотеки: EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов - страница 45
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Отлично! Спасибо, мой друг.
После обновления build 5120 таблицы перестали работать - заголовки и данные сдвигаются влево, ничего нельзя разобрать.
Вероятно, из-за строгого разделения char/uchar и int/uint, введенного в MQ, в кодах библиотеки возникла путаница, которую невозможно распутать.
Кто сталкивался с этой проблемой и успешно ее решил, пожалуйста, отпишитесь.
Вы решили эту проблему? У меня были похожие проблемы несколько месяцев назад, но, похоже, они были связаны с разрешением монитора и/или кабелем, используемым для подключения внешнего монитора.
Дайте мне знать, если вам удалось решить проблему.
У меня также есть последняя версия библиотеки, и я постоянно обновляю ее для последней версии MT5, я не тестировал ее на MT4, но для MT5 она полностью функциональна.
Извините, но не могли бы вы показать мне, как вы используете путь для поиска изображения? Когда я загружаю панель, появляется сообщение, что изображение не может быть загружено. Это странно, потому что я исправлял путь разными способами, и ни один из них не помог. Изображения находятся в папке MQL5/Images.
Ссылка на библиотеку EasyAndFastGUI v2.0отсутствует. Как я могу получить ее? Может ли кто-нибудь помочь? Спасибо.
Может у кого осталась ссылка или кто может скинуть библиотеку на почту?