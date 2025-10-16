程序库: 用于创建图形界面的 EasyAndFastGUI 开发库 - 页 43

新评论
 
Sergei Lebedev #:

更新第 5120 版后，表格停止工作--标题和数据向左移动，什么也看不懂。

可能是因为 MQ 将 char/uchar 和 int/uint 严格分开，导致库代码混乱，无法解开。

谁遇到过这个问题并成功解决了，请回信。

我用该库检查了我的项目，似乎可以工作。但我不得不修补一些地方--将类型从 int 改为 uint，这样警告就不会那么强烈了。结果，在一个项目中出现了此类警告：



这已经很糟糕了。这意味着某些检查工作不正确，可能会影响声明的功能。总之，我们需要翻阅参考书目，这已经是一项严肃的工作了））。

 

我对 CPicturesSlider::CreatePictures(void) 方法中的ResourceReadImage(":: "+m_file_path[i],image_data,x_size,y_size)) 函数库进行了编辑，但并没有解决问题。

编译器没有给出任何其他错误，因此情况相当僵持。

 

有办法更改 ComboBox 的背景和文本颜色吗？

 
你好，我在纠正了一些问题后测试了示例中的表格，目前看来没有问题。 没有错误或警告。

 
Arturo Hugo Ninamango # 你好，我对示例中的表格进行了修正，目前看来没有问题。

这些是链接（https://www.mql5.com/zh/code/19703#） 中的 5 个测试文件吗？ 能否发给我或告诉我如何找到它们。在这个库链接中，没有出现可供下载的示例。而且那里唯一的 EAF 是空白的。

您好，如何获取你的EasyAndFastGUI v2.0，因为我在MT5的市场里面找不到下载的内容。
 
你好，我在 MT5 市场上找不到 你们的EasyAndFastGUI v2.0，如何下载？

https://www.mql5.com/zh/code/19703

 
你好，这个里面我只能下载到v1.0版，v2.0版本的内容如何下载呢，里面的v2.0的链接并没有任何相关的内容啊
 
您好，我只能下载 v1.0 版本的内容，如何下载 v2.0 版本的内容，v2.0 链接上没有任何相关内容啊！

请询问作者，文章内提供的链接已损坏。

 
根据作者在描述中的说明，2.0 版本似乎曾在市场上出现过。

不过，现在已经没有了，所以你没有弄错，它就是没有了。正如 Eleni 所说，请联系作者（发送私人消息）。


