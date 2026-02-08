Библиотеки: EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов - страница 44

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Miguel Angel Vico Alba #:

Похоже, что в свое время версия 2.0 была доступна на Маркете, если верить автору в описании.

Однако теперь она недоступна, так что ошибки с вашей стороны нет; она просто больше недоступна. Как упомянула Элени, пожалуйста, свяжитесь с автором (отправьте личное сообщение).

Вы можете связаться с ним (автором) по телеграму

tol64 💎
tol64 💎
  • t.me
You can contact @tol64 right away.
 
Mateus Cerqueira Lopes #:

Вы можете связаться с ним (автором) по телеграмме

Это официальная телеграмма Анатолия?

Вы уверены?

 
Может ли кто-нибудь помочь мне? Мне нужно изменить изображение или цвет кнопок увеличения и уменьшения в TextEdit, но я не могу найти указатель, который дает мне доступ к этому изменению. Я пытался использовать "btnInc.IconFile()", но это не сработало.

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Получение понтейросов для субкомпонентов
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc  = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec  = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // ---------- Estilo da caixa de texto ----------
   entry.LabelColor(clrBlack);
   entry.BackColor(clrWhite);
   entry.BorderColor(clrSilver);

   // ---------- Botão de incremento ----------
   btnInc.BackColor(clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(clrLightGray);
   btnInc.BorderColor(clrSilver);
   btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray);

   // ---------- Botão de decremento ----------
   btnDec.BackColor(clrWhite);
   btnDec.BackColorHover(clrLightGray);
   btnDec.BorderColor(clrSilver);
   btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray);
}
[Удален]  
@Arturo Hugo Ninamango #Это официальная телеграмма Анатолия? Вы уверены?

Если бы вы посетили страницу профиля Анатолия, вы бы увидели, что он там показан, что также очевидно, учитывая имя пользователя"tol64" ...

Anatoli Kazharski - tol64 - Trader's profile
Anatoli Kazharski - tol64 - Trader's profile
  • 2024.09.21
  • www.mql5.com
Trader's profile
 
Tiago Silvano Souza Felipe #:
Может ли кто-нибудь помочь мне? Мне нужно изменить изображение или цвет кнопок увеличения и уменьшения в TextEdit, но я не могу найти указатель, который дает мне доступ к этому изменению. Я попытался использовать "btnInc.IconFile()", но это не сработало.

Попробуйте добавить эти строки

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Получение понтейросов для субкомпонентов
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc  = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec  = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // ---------- Estilo da caixa de texto ----------
   entry.LabelColor(clrBlack);
   entry.BackColor(clrWhite);
   entry.BorderColor(clrSilver);

   // ---------- Botão de incremento ----------
   btnInc.IsStaticColors(true);   // > Попробуйте это...
   
   btnInc.BackColor(clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(clrLightGray);
   btnInc.BorderColor(clrSilver);
   btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray);

   // ---------- Botão de decremento ----------
   btnDec.IsStaticColors(true);   // > Попробуйте это...
   
   btnDec.BackColor(clrWhite);
   btnDec.BackColorHover(clrLightGray);
   btnDec.BorderColor(clrSilver);
   btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray);
}


Если в этом разделе это не сработает, попробуйте использовать это до создания элемента управления.



 
Fernando Carreiro #:

Если бы вы зашли на страницу профиля Anatoil, то увидели бы там это, что также очевидно, учитывая имя пользователя"tol64"...

Ну, сэр, у меня были некоторые сомнения, потому что я написал вам, но не получил ответа...

 
Arturo Hugo Ninamango #:

Попробуйте добавить эти строки


Если в этом разделе не работает, попробуйте использовать его до создания элемента управления.



Спасибо за ответ, но этот метод "IsStaticColors" не существует ни в одном классе. У меня последняя версия библиотеки.

 
Tiago Silvano Souza Felipe # :
Спасибо за ответ, но этот метод "IsStaticColors" не существует ни в одном классе. У меня последняя версия библиотеки.

У меня также есть последняя версия библиотеки и я обновляю ее для последней версии MT5, я не тестировал это на MT4, но для MT5 она полностью функциональна.

 
Arturo Hugo Ninamango #:

У меня также есть последняя версия библиотеки, и я постоянно обновляю ее для последней версии MT5, я не тестировал ее на MT4, но для MT5 она полностью функциональна.

Извините, возможно, я не совсем правильно объяснил. Я могу изменить цвет фона, но мне нужно изменить цвет стрелки. Ее цвет по умолчанию темный, и она исчезает, когда я меняю цвет фона на темный для кнопки инкремента. Панель 1 Панель 2

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Campo principal (botão do ComboBox)
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   
   entry.LabelColor(            corEntryTexto);
   entry.LabelColorHover(       corEntryTextoHover);
   entry.LabelColorPressed(     corEntryTextoPress);
   entry.BackColor(             corEntryFundo);
   entry.BackColorHover(        corEntryFundoHover);
   entry.BackColorPressed(      corEntryFundoPress);
   entry.BorderColor(           corEntryBorda);
   entry.BorderColorHover(      corEntryBordaHover);
   entry.BorderColorPressed(    corEntryTextoPress);     // se o componente suportar

   CButton *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // Botões de incremento e decremento 
   btnInc.BackColor(        clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnInc.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnInc.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);

   btnDec.BackColor(        clrYellow);
   btnDec.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnDec.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnDec.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);
}
 
Tiago Silvano Souza Felipe # :

Извините, возможно, я не совсем правильно объяснил. Я могу изменить цвет фона, но мне нужно изменить цвет стрелки. Ее цвет по умолчанию темный, и она исчезает, когда я меняю цвет фона на темный для кнопки инкремента. 


m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColor(clrGreen);
m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColorHover(clrOrange);
m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_up.bmp");
  
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColor(clrCyan);
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColorHover(clrBlueViolet);
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_down.bmp");



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