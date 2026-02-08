Библиотеки: EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов - страница 44
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Похоже, что в свое время версия 2.0 была доступна на Маркете, если верить автору в описании.
Однако теперь она недоступна, так что ошибки с вашей стороны нет; она просто больше недоступна. Как упомянула Элени, пожалуйста, свяжитесь с автором (отправьте личное сообщение).
Вы можете связаться с ним (автором) по телеграму
Вы можете связаться с ним (автором) по телеграмме
Это официальная телеграмма Анатолия?
Вы уверены?
Если бы вы посетили страницу профиля Анатолия, вы бы увидели, что он там показан, что также очевидно, учитывая имя пользователя"tol64" ...
Может ли кто-нибудь помочь мне? Мне нужно изменить изображение или цвет кнопок увеличения и уменьшения в TextEdit, но я не могу найти указатель, который дает мне доступ к этому изменению. Я попытался использовать "btnInc.IconFile()", но это не сработало.
Попробуйте добавить эти строки
Если в этом разделе это не сработает, попробуйте использовать это до создания элемента управления.
Если бы вы зашли на страницу профиля Anatoil, то увидели бы там это, что также очевидно, учитывая имя пользователя"tol64"...
Ну, сэр, у меня были некоторые сомнения, потому что я написал вам, но не получил ответа...
Попробуйте добавить эти строки
Если в этом разделе не работает, попробуйте использовать его до создания элемента управления.
Спасибо за ответ, но этот метод "IsStaticColors" не существует ни в одном классе. У меня последняя версия библиотеки.
Спасибо за ответ, но этот метод "IsStaticColors" не существует ни в одном классе. У меня последняя версия библиотеки.
У меня также есть последняя версия библиотеки и я обновляю ее для последней версии MT5, я не тестировал это на MT4, но для MT5 она полностью функциональна.
У меня также есть последняя версия библиотеки, и я постоянно обновляю ее для последней версии MT5, я не тестировал ее на MT4, но для MT5 она полностью функциональна.
Извините, возможно, я не совсем правильно объяснил. Я могу изменить цвет фона, но мне нужно изменить цвет стрелки. Ее цвет по умолчанию темный, и она исчезает, когда я меняю цвет фона на темный для кнопки инкремента.