Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 11

Новый комментарий
 
Всем добрый день. Срочно нужна ваша помощь. Помогите прикрутить алерт в сплывающем окне к индикатарам. Сам полный профан в этом.
 
Всем добрый день. Срочно нужна ваша помощь. Помогите прикрутить алерт в сплывающем окне к индикатарам. Сам полный профан в этом.
Файлы:
LabTrend1_v4.mq4  8 kb
 
senszevs:
Помогите прикрутить алерт в сплывающем окне к индикатарам

Сигнал к индикатору на новом баре


Файлы:
LabTrend1_v5.mq4  17 kb
 

Всем добрый день и с праздником.

Помогите доработать индикатор строящий зоны на графике.

В имеющимся индикаторе зоны задаются на все дни недели.

Нужно чтобы была возможность задавать на каждый день недели (Понедельник-пятница) отдельно.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            2 ЗОНЫ.mq4            |
//|                                                                  |
//|                                                                  |
//|                                                                  |
//|  2017                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+

#property indicator_chart_window

//------- Внешние параметры индикатора -------------------------------
extern int    NumberOfDays = 15;        // Количество дней
extern string Begin_1      = "03:00";
extern string End_1        = "07:00";
extern color  Color_1      = PowderBlue;
extern string Begin_2      = "09:00";
extern string End_2        = "15:30";
extern color  Color_2      = Yellow;
extern bool   HighRange    = true;


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void init() {
  DeleteObjects();
  for (int i=0; i<NumberOfDays; i++) {
    CreateObjects("PWT1"+i, Color_1);
    CreateObjects("PWT2"+i, Color_2);
  }
  Comment("");
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit() {
  DeleteObjects();
  Comment("");
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Создание объектов индикатора                                     |
//| Параметры:                                                       |
//|   no - наименование объекта                                      |
//|   cl - цвет объекта                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateObjects(string no, color cl) {
  ObjectCreate(no, OBJ_RECTANGLE, 0, 0,0, 0,0);
  ObjectSet(no, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
  ObjectSet(no, OBJPROP_COLOR, cl);
  ObjectSet(no, OBJPROP_BACK, True);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаление объектов индикатора                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void DeleteObjects() {
  for (int i=0; i<NumberOfDays; i++) {
    ObjectDelete("PWT1"+i);
    ObjectDelete("PWT2"+i);
  }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void start() {
  datetime dt=CurTime();

  for (int i=0; i<NumberOfDays; i++) {
    DrawObjects(dt, "PWT1"+i, Begin_1, End_1);
    DrawObjects(dt, "PWT2"+i, Begin_2, End_2);
    dt=decDateTradeDay(dt);
    while (TimeDayOfWeek(dt)>5) dt=decDateTradeDay(dt);
  }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Прорисовка объектов на графике                                   |
//| Параметры:                                                       |
//|   dt - дата торгового дня                                        |
//|   no - наименование объекта                                      |
//|   tb - время начала сессии                                       |
//|   te - время окончания сессии                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void DrawObjects(datetime dt, string no, string tb, string te) {
  datetime t1, t2, t3;
  double   p1, p2, p3;
  int      b1, b2;

  t1=StrToTime(TimeToStr(dt, TIME_DATE)+" "+tb);
  t2=StrToTime(TimeToStr(dt, TIME_DATE)+" "+te);
  t3=StrToTime(TimeToStr(dt, TIME_DATE)+" ""23:00");
  b1=iBarShift(NULL, 0, t1);                            //Поиск бара по времени
  b2=iBarShift(NULL, 0, t2);
  p1=High[iHighest(NULL, PERIOD_M5, MODE_HIGH, b1-b2, b2)];  // вставлено PERIOD_M5 вместо 0
  p2=Low [iLowest (NULL, PERIOD_M5, MODE_LOW , b1-b2, b2)]; // вставлено PERIOD_M5 вместо 0
  p3=p2;
  if (!HighRange) {p1=0; p2=2*p2;}
  ObjectSet(no, OBJPROP_TIME1 , t1);
  ObjectSet(no, OBJPROP_PRICE1, p1);
  ObjectSet(no, OBJPROP_TIME2 , t2);
  ObjectSet(no, OBJPROP_PRICE2, p2);
  ObjectSet(no, OBJPROP_TIME2 , t3);
  ObjectSet(no, OBJPROP_PRICE2, p3);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Уменьшение даты на один торговый день                            |
//| Параметры:                                                       |
//|   dt - дата торгового дня                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime decDateTradeDay (datetime dt) {
  int ty=TimeYear(dt);
  int tm=TimeMonth(dt);
  int td=TimeDay(dt);
  int th=TimeHour(dt);
  int ti=TimeMinute(dt);

  td--;
  if (td==0) {
    tm--;
    if (tm==0) {
      ty--;
      tm=12;
    }
    if (tm==1 || tm==3 || tm==5 || tm==7 || tm==8 || tm==10 || tm==12) td=31;
    if (tm==2) if (MathMod(ty, 4)==0) td=29; else td=28;
    if (tm==4 || tm==6 || tm==9 || tm==11) td=30;
  }
  return(StrToTime(ty+"."+tm+"."+td+" "+th+":"+ti));
}
//+------------------------------------------------------------------+
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Для получения текущей рыночной информации служат функции SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() и SymbolInfoString(). В качестве второго параметра этих функций допустимо передавать один из идентификаторов из перечислений ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE и ENUM_SYMBOL_INFO_STRING соответственно. Некоторые символы (как...
 
Здравствуйте ,всех с праздником . Помогите доработать советник и исправить ошибки . Нужно сделать общий траилинг стоп на все сделки сел ,бай вместе взятые . При достижении общей прибыли в деньгах сделки больше не открываются и через шаг тралиться общий профит ,затем закрываются с прибылью все сделки и советник снова начинает торговать . Без убыток не корректно работает его тоже нужно доработать .
Файлы:
TFChan_v1.mq4  57 kb
TFChan_v1.ex4  43 kb
 

Help add function to the indicator: 

  • Alert for maximum values at previous 1 or 2 bars
  • At the start of the bar, first third/ Bulls will need to have the maximum values ​​on the bottom and Bears will need to have the maximum values ​​on the top /
At least 2 new buffers: Buy Bulls and Sell Bears signals
Файлы:
clusterbox_ad.mq4  52 kb
 

Здравствуйте ребята помогите  мне с индикаторами 

Может ли кто-нибудь помочь мне с индикатором холма.

У меня есть индикатор ,  но есть уведомление в МТ4 г не хороший
пример только сигнал вниз, сигнал вверх пришел
я имею в  виду я хочу уведомление как EURUSD сигнал вверх GDPUSD сигнала вниз и  т.д. на все валютные пары
Может кто -  нибудь редактировать этот тип уведомления .. плз ,

и второй индикатор граль ноесли можно к нему прикрутить что бы поступал предварительный сигнал а потом основной 

а то сигнал вышел пока посмотрел уже ушла так как сигнал идет на текущую свечу 

 

Добрый день! Есть индикатор(я уже писал о нём в другом разделе), хотелось его немного подправить, чтобы начиная 1 минутного таймфрейма(ТФ) и до 4-х часового графика при слабом движении показывал жёлтым цветом, а когда нет движения или белым цветом или вообще ничего не показывал. А начиная дневного графика если цена открытия выше цены закрытия-зелёный цвет, наоборот-красный, а если цена открытия равна цене закрытия-голубой цвет. Картинки, индикатор и шаблоны прикладываю.

А по нормальному, чтобы видеть силу каждой валюты по отдельности это нужно делать в процентном отношении, например:

82%   17%     23%   82%   44%    95%

USD = CHF - GBP - EUR - JPY - CAD

Вот на этом примере показано, что  USD сильнее  CHF,  GBP,  JPY слабее  CAD и в состоянии флета с  EUR

По графикам на пятницу видно, что  USD сильнее  CHF,  EUR  и в состоянии флета с  GBP, а по валютам  JPY и CAD ничего не могу сказать, не слежу за ними,

т.к. они не играют главные роли на рынке.

Файлы:
All_against_all2_v4.mq4  23 kb
Nabor.tpl  157 kb
nabor1.tpl  524 kb
USDCHFH4.png  12 kb
EURUSDH1.png  5 kb
 
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста где можно хоть какой нибудь советник по расширению Фибоначчи с открытым  кодом. Очень буду благодарен ,если кто повесит тут если есть.
 
Darirunu:
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста где можно хоть какой нибудь советник по расширению Фибоначчи с открытым  кодом. Очень буду благодарен ,если кто повесит тут если есть.

Поиск в помощь 

Четвертый пятый шестой советники

Поиск - MQL5.community
Поиск - MQL5.community
  • www.mql5.com
Поиск выполняется с учетом морфологии и без учета регистра. Все буквы, независимо от того, как они введены, будут рассматриваться как строчные. По умолчанию наш поиск показывает страницы...
1...456789101112
Новый комментарий