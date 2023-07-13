Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Помогите прикрутить алерт в сплывающем окне к индикатарам
Сигнал к индикатору на новом баре
Всем добрый день и с праздником.
Помогите доработать индикатор строящий зоны на графике.
В имеющимся индикаторе зоны задаются на все дни недели.
Нужно чтобы была возможность задавать на каждый день недели (Понедельник-пятница) отдельно.
Help add function to the indicator:
Здравствуйте ребята помогите мне с индикаторами
Может ли кто-нибудь помочь мне с индикатором холма.
У меня есть индикатор , но есть уведомление в МТ4 г не хороший
пример только сигнал вниз, сигнал вверх пришел
я имею в виду я хочу уведомление как EURUSD сигнал вверх GDPUSD сигнала вниз и т.д. на все валютные пары
Может кто - нибудь редактировать этот тип уведомления .. плз ,
и второй индикатор граль ноесли можно к нему прикрутить что бы поступал предварительный сигнал а потом основной
а то сигнал вышел пока посмотрел уже ушла так как сигнал идет на текущую свечу
Добрый день! Есть индикатор(я уже писал о нём в другом разделе), хотелось его немного подправить, чтобы начиная 1 минутного таймфрейма(ТФ) и до 4-х часового графика при слабом движении показывал жёлтым цветом, а когда нет движения или белым цветом или вообще ничего не показывал. А начиная дневного графика если цена открытия выше цены закрытия-зелёный цвет, наоборот-красный, а если цена открытия равна цене закрытия-голубой цвет. Картинки, индикатор и шаблоны прикладываю.
А по нормальному, чтобы видеть силу каждой валюты по отдельности это нужно делать в процентном отношении, например:
82% 17% 23% 82% 44% 95%
USD = CHF - GBP - EUR - JPY - CAD
Вот на этом примере показано, что USD сильнее CHF, GBP, JPY слабее CAD и в состоянии флета с EUR
По графикам на пятницу видно, что USD сильнее CHF, EUR и в состоянии флета с GBP, а по валютам JPY и CAD ничего не могу сказать, не слежу за ними,
т.к. они не играют главные роли на рынке.
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста где можно хоть какой нибудь советник по расширению Фибоначчи с открытым кодом. Очень буду благодарен ,если кто повесит тут если есть.
Поиск в помощь
Четвертый пятый шестой советники