Помогу доработать исправить советник, индикатор

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Каждый кто в коде не силён, наверно сталкивался с проблемой, когда не хватает одной или пару функций для получения грааля в своей торговой системе))
Доработаем, поправим, исправим!!

 

Здравствуйте, убрать перерисовку сможете в индикаторе?. Буду очень признателен! 

Файлы:
ZZ_Window.mq4  8 kb
[Удален]  

Тема публичная, соответственно и обсуждения и доработки должны быть публичные и открыты для всех желающих.

 
Forcek:

убрать перерисовку в индикаторе 

исправлено 2 предупреждения в коде
исправлено отмеченное стрелками


Файлы:
ZZ_Window_v1.0.mq4  15 kb
 

FXwin (Артем), Большое тебе Спасибо за помощь! Человек очень адекватный + быстро работает, буду еще к тебе обращаться за помощью!

 

Артём, спасибо за оперативную и качественную помощь!

 
FXwin:

Каждый кто в коде не силён, наверно сталкивался с проблемой, когда не хватает одной или пару функций для получения грааля в своей торговой системе))
Доработаем, поправим, исправим!!


Здравствуйте!

А вы можете вот этому индикатору Зиг-Заг добавить подсчет длины его отрезков (в реальном времени) т.е. каждое изменение длины должно сразу же отражаться.

Сам индикатор вот тут.

Вот так например:


 
Sergey Gavrish:

добавить подсчет длины его отрезков

Сам индикатор вот тут.


Там 2 индикатора, какой интересует?

 
FXwin:

Там 2 индикатора, какой интересует?


Интересует первый. Который AlexSTAL_ZigZagProf.mq4 

 
Sergey Gavrish:

Интересует первый.

Этот будет лучше
Файлы:
ZigZagPips.mq4  14 kb
 
FXwin:
Этот будет лучше

Я вам очень благодарен, но к сожалению это не то. Прошу вас простить меня за беспокойство. Этот индикатор не идет в унисон тому, на который я ссылаюсь. По факту у них получаются разные показания зигзагов. Подобрать полную идентичность мне так и не удалось.


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