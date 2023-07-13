Помогу доработать исправить советник, индикатор
Здравствуйте, убрать перерисовку сможете в индикаторе?. Буду очень признателен!
Тема публичная, соответственно и обсуждения и доработки должны быть публичные и открыты для всех желающих.
убрать перерисовку в индикаторе
исправлено 2 предупреждения в коде
исправлено отмеченное стрелками
FXwin (Артем), Большое тебе Спасибо за помощь! Человек очень адекватный + быстро работает, буду еще к тебе обращаться за помощью!
Артём, спасибо за оперативную и качественную помощь!
Каждый кто в коде не силён, наверно сталкивался с проблемой, когда не хватает одной или пару функций для получения грааля в своей торговой системе))
Доработаем, поправим, исправим!!
Здравствуйте!
А вы можете вот этому индикатору Зиг-Заг добавить подсчет длины его отрезков (в реальном времени) т.е. каждое изменение длины должно сразу же отражаться.
Сам индикатор вот тут.
Вот так например:
Там 2 индикатора, какой интересует?
Интересует первый. Который AlexSTAL_ZigZagProf.mq4
Интересует первый.
Этот будет лучше
Я вам очень благодарен, но к сожалению это не то. Прошу вас простить меня за беспокойство. Этот индикатор не идет в унисон тому, на который я ссылаюсь. По факту у них получаются разные показания зигзагов. Подобрать полную идентичность мне так и не удалось.
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Каждый кто в коде не силён, наверно сталкивался с проблемой, когда не хватает одной или пару функций для получения грааля в своей торговой системе))
Доработаем, поправим, исправим!!