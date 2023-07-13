Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 8

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FXwin:

Т.к. недельный уровень рисуется в реальном времени
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Вот версия с прорисовкой по истории:

Благодарю - как рисует теперь неделю.Прогнал в тестере по истории - не корректно отрисовывает недели и даже дни  с какими-то обрывами линии по истории.Посмотрите,нет нужды объединять  и день и неделю в одном индикаторе,можно поправить изначальный так,чтобы показывал  ср. недели как у Вас на скрине, по истории и в тестере тоже.
Файлы:
qtw_tdwq9h__r7yo1u_x2sced.jpg  105 kb
3_g113wl6.jpg  159 kb
 
Namdas:
Прогнал в тестере по истории - не корректно отрисовывает недели и даже дни  с какими-то обрывами линии по истории.

Пока так, времени св.мало, позже посмотрю конкретней.

Файлы:
i-r5xahac_nz8_g7_fud6v4.mq4  10 kb
 
FXwin:

Пока так, времени св.мало, позже посмотрю конкретней.

   Благодарю,подожду.

 
FXwin:

Каждый кто в коде не силён, наверно сталкивался с проблемой, когда не хватает одной или пару функций для получения грааля в своей торговой системе))
Доработаем, поправим, исправим!!

Доброго времени суток! Помогите дописать советника, или подскажите человека, который поможет.
 
RomchikAutoProfit:
Доброго времени суток! Помогите дописать советника, или подскажите человека, который поможет.

Вот здесь делают всё!

Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
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Добрый день. Необходимо написать робота, во вложении индикатор для Квика написанный на LUA (то есть по сути переписать код под МТ5 и добавить работу с ордерами и оповещения). Вход осуществляется рыночной заявкой после закрытия свечи с сигналом (то есть на открытии следующей свечи). Робот реверсивный - то есть заявкой сразу переворачиваем обьем...
 
RomchikAutoProfit:
Помогите дописать советника.

Выкладывайте суть вопроса и с чем работать, поможем чем сможем.

 
Доброго дня!!! Доделайте пожалуйста индикатор AlexSTAL_ZigZagProf.mq4, что бы он показывал линии поддержки и сопротивления как у индикатора 5_123PatternsV6.mq4. Индикатор 5_123PatternsV6.mq4 (как я понял использует стандартный zigzag из mt4) и на малых ТФ очень часто пропускает "загибы".
 
aston777:
Доделайте пожалуйста индикатор AlexSTAL_ZigZagProf.mq4

Моя исправленная версия или прикреплённая ?

Версии разные, какую доделать надо?

 
FXwin:

Моя исправленная версия или прикреплённая ?

Версии разные, какую доделать надо?

Просьба доделать версию которую я прикрепил.
 

Доброго времени суток!

Это обичный MACD, красная точка появляется если MACD разворачивается вниз по закрытию на предидушей,

зеленная - если MACD разворачивается вверх по закрытию на предидушей. В помежудках буфера ARROW = EMPTY_VALUE.
Нужна нумерация "ARROW" для последуюшего вызова следуюшим образом:

если появилас красная точка - обнуления предидушей нумерации обох буферов ARROW и присвоение последней
красной точке 0, предидушей точке 1 и т.д как на рисунке RED. При вызове должно получиться так

for(j=0; j<(Bars-1);j++)
iCustom(NULL,0,"j_Macd",0,j)  была последняя красная точка
iCustom(NULL,0,"j_Macd",0,j+1) была последняя зеленная точка 
iCustom(NULL,0,"j_Macd",0,j+2) была предпоследняя красная точка и т.д.

если появилас зеленная точка- обнуления предидушей нумерации обох буферов ARROW и присвоение последней
точке 0, предидушей 1 и т.д как на рисунке GREEN. При вызове должно получиться так

for(j=0; j<(Bars-1);j++)
iCustom(NULL,0,"j_Macd",0,j)  была последняя зеленная точка
iCustom(NULL,0,"j_Macd",0,j+1) была последняя красная точка 
iCustom(NULL,0,"j_Macd",0,j+2) была предпоследняя зеленная точка и т.д.

Это Возможно? И если да, то как?
Файлы:
j_Macd.mq4  2 kb
RED.png  23 kb
GREEN.png  23 kb
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