Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 8
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Т.к. недельный уровень рисуется в реальном времени
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Вот версия с прорисовкой по истории:
Прогнал в тестере по истории - не корректно отрисовывает недели и даже дни с какими-то обрывами линии по истории.
Пока так, времени св.мало, позже посмотрю конкретней.
Пока так, времени св.мало, позже посмотрю конкретней.
Благодарю,подожду.
Каждый кто в коде не силён, наверно сталкивался с проблемой, когда не хватает одной или пару функций для получения грааля в своей торговой системе))
Доработаем, поправим, исправим!!
Доброго времени суток! Помогите дописать советника, или подскажите человека, который поможет.
Вот здесь делают всё!
Помогите дописать советника.
Выкладывайте суть вопроса и с чем работать, поможем чем сможем.
Доделайте пожалуйста индикатор AlexSTAL_ZigZagProf.mq4
Моя исправленная версия или прикреплённая ?
Версии разные, какую доделать надо?
Моя исправленная версия или прикреплённая ?
Версии разные, какую доделать надо?
Доброго времени суток!
Это обичный MACD, красная точка появляется если MACD разворачивается вниз по закрытию на предидушей,