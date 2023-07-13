Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
очинь жду .. спасобо вам огромное зарания.
Добрый день, Тимуровцы!
еще помогаете?
Добрый день, Тимуровцы!
еще помогаете?
Поможем, если подправить, или подсказать.
Если что-то сложное или глобальное, то на это надо отдельно время выделять, а времени очень-очень мало))
Поможем, если подправить, или подсказать.
Если что-то сложное или глобальное, то на это надо отдельно время выделять, а времени очень-очень
Если не сложно, в этой ветке написал, посмотри пжл https://www.mql5.com/ru/forum/274900
Если не сложно, в этой ветке написал, посмотри пжл https://www.mql5.com/ru/forum/274900
Так я уже написал в личку же.
прошу сделать индикатор, который движется возле свечи, показывающий время и цену. Цену чтоб можно было корректировать(чтобы автоматом прибавлялось или отнималось заданное число(положительное или отрицательное) или по умолчанию оставался 0. чтобы показывал время старшего таймфрейма 1м,2м, 5 мин и тд тоже чтоб настраивалось
Сделал новый, сегодня что-то нет желания в чужих кодах ковыряться.
Время тикает в обратном направлении без задержек, остаток до закрытия свечи установленного ТФ (=0 текущий тф)
прошу сделать один индикатор, который движется возле свечи, показывающий время и цену
Индикатор то подошёл?
Что-то молча забрал, свои удалил и ни привет ни пока))
1. Сколько (сегодня) в % цена прошла от общего значения атр (за последние 5 дней).
2. Скрыть функцию close after и спред
Скриншот - пример прилагаю
Доброе время суток ! Если будет время и желание, посмотрите пожалуйста вот эту систему *** и на её основе пропишите Советник там же можно её скачать, вот здесь *** оригинальная ветка создателя, но англоязычная, там же есть еще одна версия но она почему то у меня вобще не пашет возможно это и есть советник но и как советник тоже даже не запускается. Хотелось бы протестить её дабы знать % прибыльных и убыточных сделок может ещё какой нибудь фильтр добавить и увеличить её прибыльность. Также было бы не плохо добавить тоже самое но и перед открытием Нью Йоркской сессии, хотя это можно сделать в отдельном окне но с другими настройками времени. Как система она рабочая от многих слышал, хотелось бы увидеть реальные цифры на сколько она хороша и что можно в нее добавить.
***