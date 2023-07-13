Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 9

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здрасти …  Простите за не Русский акцент и ошыбки в писмености ! дорагие специалисты , помагите переделать индикатор в MTF . нужно чтобы показывал на любых таймремах с m5- m15- m30- h1- h4- d1- w1- mn . примеру = уровни ниделные ! уровни с 15 и тд. Ешо если не сложна добавти начало временных цыкла . Например если месечный уровинь чтобы не стачало месеца а по жыланию через ниделию или на две ниделии смешался в настройках ( на любое время )
очинь жду .. спасобо вам огромное зарания.
Файлы:
FiboPivot_V2.mq4  7 kb
l6i368.jpg  68 kb
 

Добрый день, Тимуровцы! 

еще помогаете? 

 
Aleksandr Glukhenko:

Добрый день, Тимуровцы! 

еще помогаете? 

Поможем, если подправить, или подсказать.
Если что-то сложное или глобальное, то на это надо отдельно время выделять, а времени очень-очень мало))

 
FXwin:

Поможем, если подправить, или подсказать.
Если что-то сложное или глобальное, то на это надо отдельно время выделять, а времени очень-очень 

Если не сложно, в этой ветке написал, посмотри пжл https://www.mql5.com/ru/forum/274900

Помогите, пжл, доработать советник на основе Машек.
Помогите, пжл, доработать советник на основе Машек.
  • 2018.08.22
  • www.mql5.com
Всем доброго дня! Народ, помогите, пжл, немного модернизировать советник...
 
Aleksandr Glukhenko:

Если не сложно, в этой ветке написал, посмотри пжл https://www.mql5.com/ru/forum/274900

Так я уже написал в личку же.

 
Здравствуйте, в папке Время три индикатора: 2 времени (один из которых точный, показывает время до окончания цены но зависает, а второй не зависает но не точный, опаздывает) и один индикатор цены, я прошу с них, сделать один индикатор, который движется возле свечи, показывающий время и цену.  Цену чтоб можно было корректировать(чтобы атоматом прибавлялось или отнималось заданное число(положительное или отрицательное) или по умолчанию оставался 0. Имел такие же настройки как #4PL Candle Time(цвет, размер шрифта и его можно было установить, но чтобы он показывал время старшего таймфрейма 1м,2м, 5 мин и тд тоже чтоб настраивалось, но хотя бы например: на секундном время ценаграфике он показывал сколько времени осталось до закрытия минутной свечи 
Файлы:
Magnified_Market_Price.mq4  2 kb
 
777TAK333:
прошу сделать индикатор, который движется возле свечи, показывающий время и цену. Цену чтоб можно было корректировать(чтобы автоматом прибавлялось или отнималось заданное число(положительное или отрицательное) или по умолчанию оставался 0. чтобы показывал время старшего таймфрейма 1м,2м, 5 мин и тд тоже чтоб настраивалось

Сделал новый, сегодня что-то нет желания в чужих кодах ковыряться.
Время тикает в обратном направлении без задержек, остаток до закрытия свечи установленного ТФ (=0 текущий тф)


Файлы:
PriceTime.mq4  7 kb
 
777TAK333:
прошу сделать один индикатор, который движется возле свечи, показывающий время и цену

Индикатор то подошёл?
Что-то молча забрал, свои удалил и ни привет ни пока))

 
Здравствуйте,  прошу добавить функцию к индикатору:

   1.   Сколько (сегодня) в % цена прошла от общего значения атр (за последние 5 дней).

   2.    Скрыть функцию close after и спред

Скриншот - пример прилагаю



Файлы:
ATR_D5.mq4  9 kb
 

Доброе время суток ! Если будет время и желание, посмотрите пожалуйста вот эту систему  *** и на её основе пропишите Советник там же можно её скачать, вот здесь *** оригинальная ветка создателя, но англоязычная, там же есть еще одна версия но она почему то у меня вобще не пашет возможно это и есть советник но и как советник тоже даже не запускается. Хотелось бы протестить её дабы знать % прибыльных и убыточных сделок может ещё какой нибудь фильтр добавить и увеличить её прибыльность. Также было бы не плохо добавить тоже самое но и перед открытием Нью Йоркской сессии, хотя это можно сделать в отдельном окне но с другими настройками времени. Как система она рабочая от многих слышал, хотелось бы увидеть реальные цифры на сколько она хороша и что можно в нее добавить.

London Breakout


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