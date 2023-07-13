Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 4
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Напишите в личку свою историю проблемы, там и разберём))
подправить индикатор supportresistance , дело в том, что в индикаторе есть тайм-фрейм на каком будут строиться зоны, в стандартных настройках если стоит 0, то он будет все тайм-фреймы рисовать зон, или можно поставить только один тайм-фрейм (от1мин-до мяс).Очень прошу сделать, чтоб можно было в параметрах тайм-фрейма, можно было указать три любых тайм-фрейма(например -неделька, дневка и 4 часовик)и при открытии на терминале индикатора(например-я открываю валютную пару на 5 мин тайм-фрейме, и обозначаются зоны те, которые мы поставели в индикаторе таймфрем. И ещё если можно, то подправьте зоны, то есть после нанесения индикатора отображаются зоны, но после прохождения нное кол-во времени, зоны стоят на месте(то есть не двигаются на право за ценой)можно ли подправить чтоб зона двигалась автоматически, скажем на 5 свечей вперёд вместе с ценой?
2.В тестере уровни идут за ценой
1.По 3-ТФ посмотрю чуть позже
2.В тестере уровни идут за ценой
понял спасибо!!
Все смотрят, просто там много текста и не понятно что требуется в итоге для помощи.
Вот и я не пойму, надо что то поправить в индикаторе или изготовить новый индикатор.
В этой ветке обращаются, если что-то подкорректировать или дополнить, а если новый продукт изготовить то во фриланс
Рекомендую сократить вам текст описания до нужного действия (то что требуется) и тогда появятся ответы и помощники.
Послушал опытных людей. Все переделал.
Посмотрите, пожалуйста, в чем дело. Не понимаю, почему вообще ничего не рисует.
Все в одном файле. Все пояснения и формулы в комментариях.
https://www.mql5.com/ru/forum/224805#comment_6372281
Ребята, может кто то сможет поделиться вот такой менюшкой, для мт4 или мт5?
Здравствуйте, FXwin. Написал простой советник по MACD. Не могу ни как решить проблему закрытия ордера. Задача такая: например, советник открывает ордер на buy, потом выполняется условие на sell, вот здесь советник должен закрыть ордер на buy, а он не закрывает ордер на buy. Советник вместо закрытия ордера на buy закрывает sell и так продолжает закрывать ордера на sell. Т.е. мне надо так чтобы условие на buy выполнено он держит buy, затем наступило условие на sell он закрыл ордер на buy и т.д.
Здравствуйте, FXwin. Написал простой советник по MACD. Не могу ни как решить проблему закрытия ордера. Задача такая: например, советник открывает ордер на buy, потом выполняется условие на sell, вот здесь советник должен закрыть ордер на buy, а он не закрывает ордер на buy. Советник вместо закрытия ордера на buy закрывает sell и так продолжает закрывать ордера на sell. Т.е. мне надо так чтобы условие на buy выполнено он держит buy, затем наступило условие на sell он закрыл ордер на buy и т.д.
В функции закрытия (OrderClose(....) ), вместо переменной ticket, поставте OrderTicket()
В функции закрытия (OrderClose(....) ), вместо переменной ticket, поставте OrderTicket()
Спасибо
Как определять пинбары на разных тф??
По ценам OHLC
Использовать не Close[i], а iClose[i], в ней можно указать с какого тайма вы хотите получить данные