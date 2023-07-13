Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 2
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к сожалению это не то
Ок, чуть позже сделаю требуемый.
Интересует первый. Который AlexSTAL_ZigZagProf.mq4
К сожалению времени свободного мало, надеюсь запрос ещё актуален
MQL4\Include\AlexSTAL_OutsideBar.mqh https://www.mql5.com/ru/code/10073
К сожалению времени свободного мало, надеюсь запрос ещё актуален
MQL4\Include\AlexSTAL_OutsideBar.mqh https://www.mql5.com/ru/code/10073
Вау!!!!! Вы чудо!!! Это просто прелесть!!! Спасибо, спасибо, спасибо!!!
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А подскажите пожалуйста, я могу самостоятельно как-то регулировать параметры отступа цифр от экстремумов? А то у меня вот такая картинка:
Вау!!!!! Вы чудо!!! Это просто прелесть!!! Спасибо, спасибо, спасибо!!!
---------------------------------------------
А подскажите пожалуйста, я могу самостоятельно как-то регулировать параметры отступа цифр от экстремумов? А то у меня вот такая картинка:
конечно сможете, для "низа" сделано корректно, для верха нет.
конечно сможете, для "низа" сделано корректно, для верха нет.
Может быть вы подскажете, что нужно поменять в коде, или подредактировать, что бы было корректно?
Может быть вы подскажете, что нужно поменять в коде, или подредактировать, что бы было корректно?
Там есть условие в коде для отрисовки низа, сравните чем отличается отрисовка верха, там какая то переменная задает отступ или удалите её или настройте.
Там есть условие в коде для отрисовки низа, сравните чем отличается отрисовка верха, там какая то переменная задает отступ или удалите её или настройте.
Вспоминается фраза из анекдота:
- Ты не умничай, ты пальцем покажи!
:)))
Вспоминается фраза из анекдота:
- Ты не умничай, ты пальцем покажи!
:)))
Пальцем в небо ? Я показал условно где проблема. Как не видя кода по скрину покажу как исправить код ?
Пальцем в небо ? Я показал условно где проблема. Как не видя кода по скрину покажу как исправить код ?
:))) Код в #12 сообщении, или вы не видели?
А подскажите пожалуйста, я могу самостоятельно как-то регулировать параметры отступа цифр от экстремумов?
В конце кода есть функция авто коррекции отступа для каждого тф отдельно, можете для себя отрегулировать, там значения в пипсах.
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Или скачайте заново, там уже исправлено на: