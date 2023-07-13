Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 2

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Sergey Gavrish:

к сожалению это не то


Ок, чуть позже сделаю требуемый.

 
Sergey Gavrish:

Интересует первый. Который AlexSTAL_ZigZagProf.mq4 

К сожалению времени свободного мало, надеюсь запрос ещё актуален


MQL4\Include\AlexSTAL_OutsideBar.mqh  https://www.mql5.com/ru/code/10073

Файлы:
AlexSTAL_ZigZagProf.mq4  35 kb
 
FXwin:

К сожалению времени свободного мало, надеюсь запрос ещё актуален


MQL4\Include\AlexSTAL_OutsideBar.mqh  https://www.mql5.com/ru/code/10073


Вау!!!!! Вы чудо!!! Это просто прелесть!!! Спасибо, спасибо, спасибо!!!

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А подскажите пожалуйста, я могу самостоятельно как-то регулировать параметры отступа цифр от экстремумов? А то у меня вот такая картинка:


[Удален]  
Sergey Gavrish:

Вау!!!!! Вы чудо!!! Это просто прелесть!!! Спасибо, спасибо, спасибо!!!

---------------------------------------------

А подскажите пожалуйста, я могу самостоятельно как-то регулировать параметры отступа цифр от экстремумов? А то у меня вот такая картинка:



конечно сможете, для "низа" сделано корректно, для верха нет.

 
Vladimir Zubov:

конечно сможете, для "низа" сделано корректно, для верха нет.


Может быть вы подскажете, что нужно поменять в коде, или подредактировать, что бы было корректно?

[Удален]  
Sergey Gavrish:

Может быть вы подскажете, что нужно поменять в коде, или подредактировать, что бы было корректно?

Там есть условие в коде для отрисовки низа, сравните чем отличается отрисовка верха, там какая то переменная задает отступ или удалите её или настройте.

 
Vladimir Zubov:

Там есть условие в коде для отрисовки низа, сравните чем отличается отрисовка верха, там какая то переменная задает отступ или удалите её или настройте.


Вспоминается фраза из анекдота:

- Ты не умничай, ты пальцем покажи! 

:)))

[Удален]  
Sergey Gavrish:

Вспоминается фраза из анекдота:

- Ты не умничай, ты пальцем покажи! 

:)))


Пальцем в небо ? Я показал условно где проблема. Как не видя кода по скрину покажу как исправить код ?

 
Vladimir Zubov:

Пальцем в небо ? Я показал условно где проблема. Как не видя кода по скрину покажу как исправить код ?


:))) Код в #12 сообщении, или вы не видели?

 
Sergey Gavrish:

А подскажите пожалуйста, я могу самостоятельно как-то регулировать параметры отступа цифр от экстремумов?


В конце кода есть функция авто коррекции  отступа для каждого тф отдельно, можете для себя отрегулировать, там значения в пипсах.

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Или скачайте заново, там уже исправлено на: 

extern int ShiftUP = 25;
//---------------------+

ObjectSet(NameUp,OBJPROP_PRICE1,High[j]+ShiftUP*Point);
123456789...12
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