Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 12

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Valeriy Yastremskiy:

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Четвертый пятый шестой советники

Я уже там смотрел.Там нет советника по расширению Фибоначчи.

 
Darirunu:

Я уже там смотрел.Там нет советника по расширению Фибоначчи.

Расширение фибо к чему то привязать надо. И там привязки либо зигзаг, либо болинжер, либо дончиан, и от этих уровней строятся уровни фибо. Как по другому? Вы когда руками на график накидываете, вы же по уровням его ставите.

 
Valeriy Yastremskiy:

Расширение фибо к чему то привязать надо. И там привязки либо зигзаг, либо болинжер, либо дончиан, и от этих уровней строятся уровни фибо. Как по другому? Вы когда руками на график накидываете, вы же по уровням его ставите.

Мне не нужно чтото обьяснять. Мне всего лишь нужен советник по расширению Фибо с открытым кодом.Можете помочь буду очень признателен.

 
Darirunu:

Мне не нужно чтото обьяснять. Мне всего лишь нужен советник по расширению Фибо с открытым кодом.Можете помочь буду очень признателен.

Индикатор никак? 

 
Алексей Тарабанов:

Индикатор никак? 

Спасибо конечно Зачем индикатор то, если он встроен в метатрейдере? Да и в нете на сколько знаю можно найти открытый код индикатора.

 
Darirunu:

Спасибо конечно Зачем индикатор то, если он встроен в метатрейдере? Да и в нете на сколько знаю можно найти открытый код индикатора.

Собираются два мента на день рождения к третьему. Что подарить? Один говорит: Книга лучший подарок. Второй отвечает: Нет, книга у него уже есть, сам видел. 

 

Не пойдёт? 

 
Алексей Тарабанов:

Не пойдёт? 

к сожалению

 

ДЕКОМПИЛЯЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА!!!

 
Подскажите в чем проблема? Почему индикатор стал выдавать столько стрелок?
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