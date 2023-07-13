Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поиск в помощь
Четвертый пятый шестой советники
Я уже там смотрел.Там нет советника по расширению Фибоначчи.
Я уже там смотрел.Там нет советника по расширению Фибоначчи.
Расширение фибо к чему то привязать надо. И там привязки либо зигзаг, либо болинжер, либо дончиан, и от этих уровней строятся уровни фибо. Как по другому? Вы когда руками на график накидываете, вы же по уровням его ставите.
Расширение фибо к чему то привязать надо. И там привязки либо зигзаг, либо болинжер, либо дончиан, и от этих уровней строятся уровни фибо. Как по другому? Вы когда руками на график накидываете, вы же по уровням его ставите.
Мне не нужно чтото обьяснять. Мне всего лишь нужен советник по расширению Фибо с открытым кодом.Можете помочь буду очень признателен.
Мне не нужно чтото обьяснять. Мне всего лишь нужен советник по расширению Фибо с открытым кодом.Можете помочь буду очень признателен.
Индикатор никак?
Индикатор никак?
Спасибо конечно Зачем индикатор то, если он встроен в метатрейдере? Да и в нете на сколько знаю можно найти открытый код индикатора.
Спасибо конечно Зачем индикатор то, если он встроен в метатрейдере? Да и в нете на сколько знаю можно найти открытый код индикатора.
Собираются два мента на день рождения к третьему. Что подарить? Один говорит: Книга лучший подарок. Второй отвечает: Нет, книга у него уже есть, сам видел.
Не пойдёт?
Не пойдёт?
к сожалению
ДЕКОМПИЛЯЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА!!!