Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 7

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Wallstep:

Может подскажите кто сможет справиться с ех4 ?

Ни кто не сможет вам помочь, только автор может исправить в исходнике, или найдите исходник форматом mql4

 
FXwin:

Ни кто не сможет вам помочь, только автор может исправить в исходнике, или найдите исходник форматом mql4

Большое прасибо! Внесли ясность! Будем искать ))
 

Здравствуйте!

Пытаюсь в этот  индикатор Delta RSI, что бы столбики гистограммы получились более сглаженные усреднить показания  быстрого и медленного  RSI простыми мувингами.

пока что нечего не получается у меня. 

Пользуюсь индикатором который подает алерт, при изменении цвета гистограммы. 

Возможно чтобы индикатор вместо цены, рассчитывал показания РСИ?


extern int FastEMA=12;   считал по   Fast RSI Period     простой  (SMA)  MOVING AVERAGE

extern int SlowEMA=26;  считал по   Slow RSI Period    простой  (SMA)  MOVING AVERAGE


Прошу помочь пожалуйста.

Файлы:
MACD_sig.mq4  15 kb
 
Здравствуйте. Использую индикатор "Charts symbol changer and synhronizer". Очень удобно менять инструменты на одном графике. Однако графические элементы, построенные на одном инструменте, отображаются и на остальных, что очень мешает. Возможно ли сделать привязку графических элементов к названию валютной пары, так, чтобы они не отображались на остальных?
Файлы:
Charts_symbol_changer_and_synchronizer_MT5.ex5  17 kb
1.jpg  187 kb
2.jpg  162 kb
 

Доброго времени суток!

Не проходите мимо)

Не мог бы мне кто-нибудь помочь в такой задаче: добавить алерт в индикатор, чтобы алерт срабатывал после появления сигнала на экране, буду тысячекратно благодарен!! 

Я правда пытался сделать сам, но не получается.

Файлы:
Bheurekso_pattern.ex4  64 kb
Bheurekso_pattern.mq4  16 kb
h8yixv71tj.png  56 kb
 
ds.nl:
Возможно ли сделать привязку графических элементов к названию валютной пары, так, чтобы они не отображались на остальных?

Вы дали формат ex5, для редактирования кода требуется формат mql5
И к сожалению с МТ5 я не работаю, нет опыта.

Antokha1888:

добавить алерт в индикатор, чтобы алерт срабатывал после появления сигнала на экране
Я правда пытался сделать сам, но не получается.

Ок, алерт добавлен.

Файлы:
Bheurekso_patternV2.mq4  37 kb
 
Добрый день!Пожалуйста,помогите  с индикатором - нужно чтобы он показывал среднюю текущей недели так,как показывает среднюю текущего дня - с историей изменений,видимых на графике в течении дня.1
Файлы:
i-r5xahac_nz8_g7_fud6v.mq4  7 kb
 
Namdas:
нужно чтобы он показывал среднюю текущей недели так,как показывает среднюю текущего дня - с историей изменений,видимых на графике в течении дня.

Ок, готово


Файлы:
i-r5xahac_nz8_g7_fud6v2.mq4  9 kb
 
FXwin:

Ок, готово


Благодарю Вас,но почему-то уровень недели (как  на вашем скрине)не показывает в терминале Альпари,только день...
Файлы:
yz3ofsr_bhj4of_wu_9pf5dttmli.jpg  107 kb
 
Namdas:
почему-то уровень недели (как  на вашем скрине)не показывает в терминале Альпари,только день...

Т.к. недельный уровень рисуется в реальном времени
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Вот версия с прорисовкой по истории:

Файлы:
i-r5xahac_nz8_g7_fud6v3.mq4  9 kb
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