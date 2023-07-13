Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 7
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Может подскажите кто сможет справиться с ех4 ?
Ни кто не сможет вам помочь, только автор может исправить в исходнике, или найдите исходник форматом mql4
Ни кто не сможет вам помочь, только автор может исправить в исходнике, или найдите исходник форматом mql4
Здравствуйте!
Пытаюсь в этот индикатор Delta RSI, что бы столбики гистограммы получились более сглаженные усреднить показания быстрого и медленного RSI простыми мувингами.
пока что нечего не получается у меня.
Пользуюсь индикатором который подает алерт, при изменении цвета гистограммы.
Возможно чтобы индикатор вместо цены, рассчитывал показания РСИ?
extern int FastEMA=12; считал по Fast RSI Period простой (SMA) MOVING AVERAGE
extern int SlowEMA=26; считал по Slow RSI Period простой (SMA) MOVING AVERAGE
Прошу помочь пожалуйста.
Доброго времени суток!
Не проходите мимо)
Не мог бы мне кто-нибудь помочь в такой задаче: добавить алерт в индикатор, чтобы алерт срабатывал после появления сигнала на экране, буду тысячекратно благодарен!!
Я правда пытался сделать сам, но не получается.
Возможно ли сделать привязку графических элементов к названию валютной пары, так, чтобы они не отображались на остальных?
Вы дали формат ex5, для редактирования кода требуется формат mql5
И к сожалению с МТ5 я не работаю, нет опыта.
добавить алерт в индикатор, чтобы алерт срабатывал после появления сигнала на экране
Я правда пытался сделать сам, но не получается.
Ок, алерт добавлен.
нужно чтобы он показывал среднюю текущей недели так,как показывает среднюю текущего дня - с историей изменений,видимых на графике в течении дня.
Ок, готово
Ок, готово
почему-то уровень недели (как на вашем скрине)не показывает в терминале Альпари,только день...
Т.к. недельный уровень рисуется в реальном времени
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Вот версия с прорисовкой по истории: