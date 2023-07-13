Помогу доработать исправить советник, индикатор - страница 5
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Как определять пинбары на разных тф??
Вот так отлично получается определять))
Вот так отлично получается определять))
Хороший вариант!! Спасибо))
Хороший вариант!! Спасибо))
С разрешения автора, выложу кроссплатформенную функцию
С разрешения автора, выложу кроссплатформенную функцию
Я только "ЗА" участие))
Добавил в него время закрытие и не работает.
Время добавил а сам процесс закрытия не добавил))
Вроде вот.
Он у меня, не так и не так, не работает
Исправлено