МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки? - страница 53

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Maxim Dmitrievsky:

пятерка не скрывает своих возможностей и для брокеров тоже.

блин да тупой пеар это, ни МТ4 ни МТ5 не может быть hft платформой. Пихать асинхронные ордера под видом hft это курам на смех.

 

А этот баг воспроизводится? с какого билда?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

elibrarius, 2017.12.27 17:43

Новый баг со спредом в тестере. Присутствует и в визуальном режиме и в обычном (т.к. эксперт видит завышенные спреды).

Можно проверить запустив эксперт МА из стандартных примеров, с параметрами по умолчанию.

Для некоторых дат спред завышается с 2-5 до 200 - 500 на целые сутки с 0:00 до 23:59. Проверено на 2-х ДЦ - видимо проблема не в котировках, а в самом тестере.

Вот пример для даты 16.10.2017. Тест надо запускать с 16.10.2017. На заднем плане терминал с прокрученым на эту дату графиком - там спред в нормальном диапазоне.

Другой пример на др. ДЦ

Делаю эксперт который контролирует спред и именно эти 200 - 500 он и видит. В результате целый день работа не по алгоритму.

Другая найденная дата 19.09.2017.  Прогнал тест с сентября до сегодня - около 20-30% дней с завышенным спредом. Видел завышение до 2000.

Отправляю в СД.


[Удален]  
Комбинатор:

блин да тупой пеар это, ни МТ4 ни МТ5 не может быть hft платформой. Пихать асинхронные ордера под видом hft это курам на смех.


не ну там норм 10-100 сделок в секунду может уйти - уже лоу лэтэнси, по крайней мере на новости впрыгнуть в движение ботом повыгоднее

вопрос где :)
 
Kirill Belousov:

А этот баг воспроизводится? с какого билда?

Так есть же режим реальных тиков в тестере.

 
fxsaber:

Не стоит связываться ни с одним брокером, который лимитные ордера исполняется с отрицательным проскальзыванием.

Если на MT4 TP имеют отрицательное - держитесь подальше, т.к. на рынке нормальных MT4-бриджей лопатой. Про MT5 же ничего плохого сказать не могу.

А причем тут МТ4 или МТ5 - это ведь от политики брокера зависит - делиться ли с трейдером от положительного проскальзывания или нет, это хоть лимитник хоть маркет может быть что одно и то же на практике...

 
Andrei:

А причем тут МТ4 или МТ5 - это ведь от политики брокера зависит - делиться ли с трейдером от положительного проскальзывания или нет, это хоть лимитник хоть маркет может быть что одно и то же на практике...

Вы спросили

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки?

Andrei, 2017.12.27 18:35

Если такое большое проскальзывание при общей комиссии например в полпункта, то имеет ли смысл связываться с таким брокером?

Ответил. Раз прочли что-то еще между словами, значит зря, что ответил. Больше не буду.

 
fxsaber:

Вы спросили

Ответил. Раз прочли что-то еще между словами, значит зря, что ответил. Больше не буду.

Как-то все туманно и требуются услуги телепатов. )) Есть политика брокера - это очевидно одно, а есть МТ4 и МТ5 для торговли сами по себе. Вы хвалите МТ5 - хотелось бы знать почему он лучше МТ4 в данном контексте, если не секрет.
 

лучше или хуже  4/5 
вот какая мне разница что в 5 можно строить ракету в космос на сверх сложном языке.. сложность языка не означает результат. я например ООП и подключаемые файлы применяю только там где без него никуда а не потому что это круто и серьёзно.

меня волнуют простые процессы например проверка подкачки данных по другим символам (которую рекомендуют делать в OnTimer). этот процесс влияет на развитие.
количество открытых графиков количество символов в обзоре рынка. 
про ADX придётся выяснять опытным путём зачем в мт4 есть кнопка по каким ценам его строить , если сказали что такой цены в расчётах  у него нет в формуле.

писал код почему он работает по разному в 4 и 5 

case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE:
      {
         if (ObjectGetInteger(0,Common_List,OBJPROP_SELECTED))
         {                   
         
            long x_div = ObjectGetInteger(0,Common_List,OBJPROP_XDISTANCE,0);
            long y_div = ObjectGetInteger(0,Common_List,OBJPROP_YDISTANCE,0);     
                  
            ObjectSetInteger(0,Other_List,OBJPROP_XDISTANCE,ObjectGetInteger(0,Other_List,OBJPROP_XDISTANCE)+x_div-x_memory);
            ObjectSetInteger(0,Other_List,OBJPROP_YDISTANCE,ObjectGetInteger(0,Other_List,OBJPROP_YDISTANCE)+y_div-y_memory);

            x_memory = x_div;
            y_memory = y_div;

            ChartRedraw(0);
         }      
         break;
      }

от поддержки хотел услышать, у нас это работает так: (так тоже, но рабочий стабильный вариант такой) я просто не знаю где искать такую инфу. и в итоге пришлось как всегда самому искать опытным путём(вариант оказался совершенно иным). 


заранее прошу прощения, если моё сообщение идёт с чьими то мыслями в разрез. "я с вами!" не против вас. я тоже за развитие)

 

МТ5 неттинговый счет. Купил 1 лот по цене 1,19322 продал через 5 минут по цене 1,19342. Разница 20 пунктов - ожидал учетом комиссии +16$ получил -37$

Скрипт Alert(_Period);  вот как выполняется в МТ5  и  МТ4

  

А вот скрипт, хорошо исполняющийся в МТ4 компилируется в МТ5

  Где функции?

Резюме: Совместимость по языку отсутствует. И еще ...

 
STARIJ:

МТ5 неттинговый счет. Купил 1 лот по цене 1,19322 продал через 5 минут по цене 1,19342. Разница 20 пунктов - ожидал учетом комиссии +16$ получил -37$

Не понимаете, что такое неттинговый счет.

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