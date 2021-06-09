МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки? - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пятерка не скрывает своих возможностей и для брокеров тоже.
блин да тупой пеар это, ни МТ4 ни МТ5 не может быть hft платформой. Пихать асинхронные ордера под видом hft это курам на смех.
А этот баг воспроизводится? с какого билда?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
elibrarius, 2017.12.27 17:43
Новый баг со спредом в тестере. Присутствует и в визуальном режиме и в обычном (т.к. эксперт видит завышенные спреды).
Можно проверить запустив эксперт МА из стандартных примеров, с параметрами по умолчанию.
Для некоторых дат спред завышается с 2-5 до 200 - 500 на целые сутки с 0:00 до 23:59. Проверено на 2-х ДЦ - видимо проблема не в котировках, а в самом тестере.
Вот пример для даты 16.10.2017. Тест надо запускать с 16.10.2017. На заднем плане терминал с прокрученым на эту дату графиком - там спред в нормальном диапазоне.
Другой пример на др. ДЦ
Делаю эксперт который контролирует спред и именно эти 200 - 500 он и видит. В результате целый день работа не по алгоритму.
Другая найденная дата 19.09.2017. Прогнал тест с сентября до сегодня - около 20-30% дней с завышенным спредом. Видел завышение до 2000.
Отправляю в СД.
блин да тупой пеар это, ни МТ4 ни МТ5 не может быть hft платформой. Пихать асинхронные ордера под видом hft это курам на смех.
не ну там норм 10-100 сделок в секунду может уйти - уже лоу лэтэнси, по крайней мере на новости впрыгнуть в движение ботом повыгоднеевопрос где :)
А этот баг воспроизводится? с какого билда?
Так есть же режим реальных тиков в тестере.
Не стоит связываться ни с одним брокером, который лимитные ордера исполняется с отрицательным проскальзыванием.
Если на MT4 TP имеют отрицательное - держитесь подальше, т.к. на рынке нормальных MT4-бриджей лопатой. Про MT5 же ничего плохого сказать не могу.
А причем тут МТ4 или МТ5 - это ведь от политики брокера зависит - делиться ли с трейдером от положительного проскальзывания или нет, это хоть лимитник хоть маркет может быть что одно и то же на практике...
А причем тут МТ4 или МТ5 - это ведь от политики брокера зависит - делиться ли с трейдером от положительного проскальзывания или нет, это хоть лимитник хоть маркет может быть что одно и то же на практике...
Вы спросили
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки?
Andrei, 2017.12.27 18:35
Если такое большое проскальзывание при общей комиссии например в полпункта, то имеет ли смысл связываться с таким брокером?
Ответил. Раз прочли что-то еще между словами, значит зря, что ответил. Больше не буду.
Вы спросили
Ответил. Раз прочли что-то еще между словами, значит зря, что ответил. Больше не буду.
лучше или хуже 4/5
вот какая мне разница что в 5 можно строить ракету в космос на сверх сложном языке.. сложность языка не означает результат. я например ООП и подключаемые файлы применяю только там где без него никуда а не потому что это круто и серьёзно.
меня волнуют простые процессы например проверка подкачки данных по другим символам (которую рекомендуют делать в OnTimer). этот процесс влияет на развитие.
количество открытых графиков количество символов в обзоре рынка.
про ADX придётся выяснять опытным путём зачем в мт4 есть кнопка по каким ценам его строить , если сказали что такой цены в расчётах у него нет в формуле.
писал код почему он работает по разному в 4 и 5
от поддержки хотел услышать, у нас это работает так: (так тоже, но рабочий стабильный вариант такой) я просто не знаю где искать такую инфу. и в итоге пришлось как всегда самому искать опытным путём(вариант оказался совершенно иным).
заранее прошу прощения, если моё сообщение идёт с чьими то мыслями в разрез. "я с вами!" не против вас. я тоже за развитие)
МТ5 неттинговый счет. Купил 1 лот по цене 1,19322 продал через 5 минут по цене 1,19342. Разница 20 пунктов - ожидал учетом комиссии +16$ получил -37$
Скрипт Alert(_Period); вот как выполняется в МТ5 и МТ4
А вот скрипт, хорошо исполняющийся в МТ4 компилируется в МТ5
Где функции?
Резюме: Совместимость по языку отсутствует. И еще ...
МТ5 неттинговый счет. Купил 1 лот по цене 1,19322 продал через 5 минут по цене 1,19342. Разница 20 пунктов - ожидал учетом комиссии +16$ получил -37$
Не понимаете, что такое неттинговый счет.