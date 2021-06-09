МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки? - страница 54
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Не понимаете, что такое неттинговый счет.
Вы полагаете, там правило: внизу покупай, вверху продавай вдруг перестало действовать?
Вы полагаете, там правило: внизу покупай, вверху продавай вдруг перестало действовать?
На неттинге цена открытия позиции не является ценой последней In-сделки. И так на любой неттинг-платформе.
Какой толк от того, что Вы отправили 100 приказов за секунду, если их исполнение ...
Вот реальный пример исполнения:
По логу отлично же видно преимущество OrderSendAsync над OrderSend.
Запустите этот же скрипт на MetaQuotes-Demo.
Я хочу в MT5 перейти в режим хеджирования при торговле. Для этого при открытии демо-счёта я должен установить флажок напротив "Использовать хеджирование при торговле":
Но, как видно из вставленного мною изображения этот бокс не является активным. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так ?
Какой толк от того, что Вы отправили 100 приказов за секунду, если их исполнение ...
Вот реальный пример исполнения:При HFT важна скорость исполнения Ваших заявок. А вот реальное исполнение приказов на форе очень далеко от заявленных разработчиками времен (1мс).
а мы о чем писали выше? платформа хфт есть а брокеров хфт нет и лимитников нет
Это фрагмент из журнала торговли роботом, а не скрипт. Я хотел обратить внимание на исполнении в контексте разговоров об HFT, а не о преимуществе отправки приказов асинхронным методом.
Пинг на тот момент?
а мы о чем писали выше? платформа хфт есть а брокеров хфт нет и лимитников нет
Пинг на тот момент?В данном случае брокер не при чем. Это модификация tp открытой позиции, т.е. все внтури MT5.
смысли все внутри мт5? если мт5 закроете ТП не исполнится?
по суффиксу вижу что это робо фх, там реально такое исполнение и есть
у них же на сайте так и написано, "супер быстрое исполнение в районе 1 секунды"
смысли все внутри мт5? если мт5 закроете ТП не исполнится?
по суффиксу вижу что это робо фх, там реально такое исполнение и есть
Это модификация TP открытой позиции. Никакого исполнения при модификации нет. Грубо говоря, шлете на MT5-сервер запрос поменять значение TP-поля, как поменять значение в удаленной Базе Данных.
Пинг порядка 100 мс.
Ну так тогда логи это и подтверждают. По ним проблемы не видно.
Это модификация TP открытой позиции. Никакого исполнения при модификации нет. Грубо говоря, шлете на MT5-сервер запрос поменять значение TP-поля, как поменять значение в удаленной Базе Данных.
там вообще никакого исполнения нет, бессмысленно обсуждать на полном серьезе то, что давно соскамлено. Захотят сделают в 10 раз дольше