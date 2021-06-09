МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки? - страница 57
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Речь про биржу?
Нет.
Речь про форекс. Начал переход с МТ4, поэтому вопрос может быть нубский...
Нет.
Речь про форекс. Начал переход с МТ4, поэтому вопрос может быть нубский...
С барами не работаю, поэтому точно знать не могу. Хорошо, если предоставите кусок лога или скрина.
И рекомендую всегда начинать обсуждении видящейся для Вас проблемы с данными для воспроизведения.
Идеально - код + результат запуска.
Советники на Trade.mqh Оптимизируются на > 50% медленнее, чем написанные на чистом MQL5 (либо с помощью другой торговой библы).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: TesterBenchmark
fxsaber, 2017.12.29 13:29
Об этом было написано летом вместе с заявкой в СД. Удивительно, что все ровно! Или это логично? Как можно говорить о супер-скорости тестера, когда почти все советники (используют СБ) проваливаются в скорости, съедают деньги в Облаке и т.д.?! Видимо, это нормально.
Исходный код упростил, выкинув работу с Историей и MT4Orders. Оставил только чистый MQL5 и СБ
Результат СБ
Результат чистого MQL5
Все в те же 1.5 раза! Но лохамвсем пофиг, продолжаем использовать супер-СБ.
С барами не работаю, поэтому точно знать не могу. Хорошо, если предоставите кусок лога или скрина.
И рекомендую всегда начинать обсуждении видящейся для Вас проблемы с данными для воспроизведения.
Идеально - код + результат запуска.
Вынесенный вопрос не относится к конкретному коду, т.к. это всплывает в логе до начала собственно теста кода.
Тестирование по реальным тикам. Но в коде используются запросы из функций, использующих бары. Если это важно - Интервал в тестере стоит М1. Советник мультивалютный.
Вот фрагмент лога на этапе подготовки к тесту:
Вынесенный вопрос не относится к конкретному коду, т.к. это всплывает в логе до начала собственно теста кода.
Тестирование по реальным тикам. Но в коде используются запросы из функций, использующих бары. Если это важно - Интервал в тестере стоит М1. Советник мультивалютный.
Вот фрагмент лога на этапе подготовки к тесту:
Мне не хочется в этом разбираться, потому что требуется, видимо, написать еще много постов с наводящими вопросами. А сразу на них ответить Вы не хотите.
Если правильно понял, то по НЕ основному символу был получен INFO-тик с ненулевыми Bid/Ask со временем, которое соответствует отсутствующему бару.
Увы, больше понять не смог. Наводящих задавать не буду.
...
Тестирование по реальным тикам. Но в коде используются запросы из функций, использующих бары. Если это важно - Интервал в тестере стоит М1. Советник мультивалютный.
...
В случае, если реальных тиков за тот или иной период нет, то используются тики сгенерированные тестером. Эти сообщения, как раз об этом.
Более подробно читайте в справке торгового терминала.
Разделы:
В случае, если реальных тиков за тот или иной период нет, то используются тики сгенерированные тестером. Эти сообщения, как раз об этом.
Более подробно читайте в справке торгового терминала.
Разделы:
Спасибо за участие.
Режим тестера - Every tick based on real ticks.
Т.е. мы тестируем на реальных тиках.
Посмотрим на сообщение в логе:
Мне непонятно как может быть 36 minute bars absent ЕСЛИ real ticks present
По ссылкам в справке торгового терминала я не нашел описания этого.
У брокера что - бары и тики из разных источников данных что ли?
...
У брокера что - бары и тики из разных источников данных что ли?
Выглядит, как битая история. Баров нет, но реальные тики за этот же период есть.
P.S. Написал в сервисдеск по уже ранее открытой заявке (#1910320). Нужно дополнить справку.
В справке только вот это написано:
...
Если в истории символа есть минутный бар, но тиковых данных за эту минуту нет, тестер сгенерирует тики в режиме "Все тики". Это позволяет протестировать советника на запланированном периоде в случае неполных тиковых данных у брокера. Если в истории символа нет минутного бара, но тиковые данные за эту минуту есть, то эти тики игнорируются. Минутные данные считаются более достоверными.
...
Свежее:
Провожу оптимизацию. Решил остановить на половине (сутки тестирования). Имею полторы тысячи сетов.
Ставлю одиночный прогон. По логу вижу, что тест дошел до определенной даты и дальше сделки не открываются.
Нажимаю кнопку Stop. Вот в логе:
А кнопка начала тестирования не перешла из состояния теста в ожидание старта. Настройки тестирования недоступны для редактирования.
Если ее нажать (кнопку Stop, которая должна быть Start), то тест начнется снова и так до бесконечности.
Билд 1730
Это баг или есть выход?
Это баг или есть выход?
У меня тестер запускается через раз в 1730. Началось все со следующего после 1653 билда. Тогда же началась беседа с разработчиками на эту тему.
По итогу в 1730 все значительно усугубилось. И иногда по несколько минут не могу запустить тестер. Пишу не для тестера по итогу.
Так же у меня 154 открытые заявки в СД, некоторые, наверное, отпразднуют свой очередной НГ. Но зато есть и 105 закрытых. Так что все хорошо!