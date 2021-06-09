МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки? - страница 60
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Если МТ4 хуже, то почему на ней большинство?
so until I find a solution for datafeed, I am stuck with this older version of MT4."
Подскажите кто знает, если советник запустит 2 индикатора в Мт5, они будут выполняться в одном потоке или в двух? И можно ли распараллелить советника без OpenCL? Допустим советник работает на нескольких инструментах одновременно, делать вычисления по ним последовательно не имеет смысла, на каждом инструменте запущен свой индикатор. И что лучше будет для быстродействия, сделать индикатор внешним или перенести в код советника, если к индикатору будет множество обращений и изменения его параметров?
Если МТ4 хуже, то почему на ней большинство?
хорош тот плот, который хорошо плавает)
У всех МТ5 дольше грузится?
Провел компеляцию одинаковых, маленьких, до 200 строк, индикаторов в МТ4 и МТ5
Разница по затраченному времени почти в ТРИ раза. Пошто такие тормоза на 5_ке.
Провел компеляцию одинаковых, маленьких, до 200 строк, индикаторов в МТ4 и МТ5
Разница по затраченному времени почти в ТРИ раза. Пошто такие тормоза на 5_ке.
Причины:
1) мт5 генерирует две разные версии программ под 32 бита и оптимизированную версию под 64 бита
2) оптимизатор под 64 бита требует в разы больше времени, что дает в разы более быстрый код
хороший вопрос) для меня так (потому что 4 стабильней, логичней) и лень/не знание тут точно не причём))) после использования 5 сам торговать на ней не хочу (и не из за количества символов)
хорош тот плот, который хорошо плавает)
МТ5 работает значительно быстрее, что является очень важным критерием при выборе платформы. Также у самой платформы значительно больше торговых возможностей.
Программировать на MQL5 гораздо приятнее, т.к. предоставлено больше свободы и возможностей для программиста.
Вашу стабильность и логичность в МТ4 я бы уточнил. Стабильность кладбища и примитивная логичность. Так как МТ4 уже мертвый терминал, а МТ5 живой и бурно развивающийся.
Я давно не писал на MQL4, но вот сейчас пришлось писать сканер на нем. Ощущение ужаснейшее после кодинга на MQL5. Сплошные костыли приходится приделывать. То, что раньше при изучении MQL5 мне казалось достоинством в MQL4, сейчас для меня явный недостаток. Код жутко неэффективный по сравнению с MQL5, и при этом я понимаю, что сделать ничего невозможно, т.к. достаточно хорошо знаю MQL4. Вот, например, из последнего, что удалось для себя выяснить, что можно на MQL5 и нельзя на MQL4: Быстрая реализация мультисимвольного OnTick без применения OnTimer. Такое на MQL4 не реализовать.
Именно лень и незнание по причине лени...
Причины:
1) мт5 генерирует две разные версии программ под 32 бита и оптимизированную версию под 64 бита
2) оптимизатор под 64 бита требует в разы больше времени, что дает в разы более быстрый код
Тестил на ноуте 32 бита.
На мт4 файл ех4 - 11 КБ - 1 шт.
На мт5 файл ех5 - 13 КБ - 1 шт. вторую версию проги под 64 бита не наблюдаю.
Откуда берется разница во времени при компиляции не ясно.
можно на MQL5 и нельзя на MQL4: Быстрая реализация мультисимвольного OnTick без применения OnTimer. Такое на MQL4 не реализовать.