Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 26
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Выпустили 1711 билд.
Улучшения в систетических инструментах и совместных проектах.
Обновитесь, пожалуйста.
По-прежнему не пускает пробелы в названии проекта.
Выпустили 1711 билд.
Улучшения в систетических инструментах и совместных проектах.
Обновитесь, пожалуйста.
А как скопировать текст из графы "Описание":
? Так как я в описании проекта размещаю ссылку на форум, где начало обсуждения советника.
Добавлено: решено.
Чтобы скопировать описание нужно:
Добавлено, добавлено:
Очень уж сложный путь для того, чтобы просто скопировать описание, тем более если в описании стоит ссылка, которую нужно просто скопировать - для того, чтобы просто пройти и прочитать описание по ссылке.
Выпустили 1711 билд.
Да когда же это закончится?!
Результат
ЗЫ В копилку.
Вопрос по редактору.
Вот такой код, когда "else if" и под ним одна строка действия (без "{ }")
Стилизатор оставляет слева кучу пробелов и
побороть это можно только вставив "{ }"
Добавлено:
стилизатор реагирует на условие ">=" и "==":
ds
Позавчера поставлен вручную лимитиник с датой истечения 20.12.17. Время экспирации стоит = 19.12.17. Ордер не модифицируется. Выделен в красной рамке.
На Фортс поставлен сегодня лимитник, время экспирации = 19.12.17, модифицируется без проблем.
Почему на Фортс невозможно проводить модификацию отложенных ордеров на следующий день, хотя данные ордера показывают, что это позволительно? Время экспирации ведь одинаково и там и там.
Проверочный скрипт прикладываю, тикеты ордеров менял внутри кода.
Можно ли тестировать советник на кастом-символе? При попытке это сделать получаю лог:
брокеры стали удалять историю? исчезла тиковая история по прошлым контрактам вернее она есть, но отсутствуют бары и тики, раньше предыдущие контракты были целые
Можно ли тестировать советник на кастом-символе? При попытке это сделать получаю лог:
После запуска этого скрипта такой результат в тестере
Да и в обсуждении ранее это делалось (1653)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Symbol
fxsaber, 2017.09.04 13:54
После запуска этого скрипта такой результат в тестере
Да и в обсуждении ранее это делалось (1653)
Значит, как обычно, понятно, что ничего не понятно. Должно быть можно, но у меня ошибка синхронизации. Написал в СД. Единственный нюанс, который пока является кандидатом на источник проблемы - мой кастом символ постоянно обновляется. Приведенный же скрипт после генерации "отваливает".