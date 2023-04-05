От теории к практике - страница 991
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у меня как раз все хорошо.
Я говорю про тех, кто не слушал советов от Рената, Игоря, Колдуна, Евгения, Моих.
Прошу заметить эти советы аналогичны друг другу.
все в этой ветке уже было расписано до мелочей.
Кто хочет - тот найдет.
Все на поверхности.
Если бы в ваших постах нашел интересное, тоже прислушался бы.
подробнее я не понял
чем больше приращение, допустим за секунду, тем сильнее был импульс
но это уже постфактума количество тиков в секунду, это интересно, тоже замечал, особенно на 5-ти знаке
чем больше приращение, допустим за секунду, тем сильнее был импульс
но это уже постфактум
понятно. как формализовать?
понятно. как формализовать?
чем больше приращение, допустим за секунду, тем сильнее был импульс
но это уже постфактума количество тиков в секунду, это интересно, тоже замечал, особенно на 5-ти знаке
"Куклы " работают на 8 ми знаках. Им комфортно.
"Куклы " работают на 8 ми знаках. Им комфортно.
играют единичкой в последнем разряде?
;)
формализовано уже - набор тайм-фреймов
:-)
Ретурнсы это конечно хорошо. Даже если распределение не совсем Лаплас.
Но.. Есть такая вот серая правда жизни :
Это "относительные колебания" индексов основных мажоров.
Невооружённым взглядом видно что 80% времени они в принципе занимаются каждый своим делом.
Но ! наступает (периодически постоянно) час X, когда вечер перестаёт быть томным и движения идут в одну струю.
У кого-нить есть идеи как оперативно ловить такой момент ?? имеем пачку графиков M, и засечь синхронные движения N (близкое к M) из них
играют единичкой в последнем разряде?
;)
блин, опять заспамили ветвь грамотную - мной одну тут читаемую, кроме "Лиги.." и "Любого вопроса новичка..." :-)
играют единичкой в последнем разряде?
;)
В принципе. Да.
До этого вам было не известно?