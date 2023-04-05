От теории к практике - страница 991

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Martin Cheguevara:

у меня как раз все хорошо.

Я говорю про тех, кто не слушал советов от Рената, Игоря, Колдуна, Евгения, Моих.

Прошу заметить эти советы аналогичны друг другу.

все в этой ветке уже было расписано до мелочей. 

Кто хочет - тот найдет.

Все на поверхности. 

Если бы  в ваших постах нашел интересное, тоже прислушался бы.

 
Roman Shiredchenko:

подробнее я не понял

чем больше приращение, допустим за секунду, тем сильнее был импульс

но это уже постфактум

а количество тиков в секунду, это интересно, тоже замечал, особенно на 5-ти знаке
 
Renat Akhtyamov:

чем больше приращение, допустим за секунду, тем сильнее был импульс

но это уже постфактум

понятно. как  формализовать?

 
Roman Shiredchenko:

понятно. как  формализовать?

формализовано уже - набор тайм-фреймов
 
Renat Akhtyamov:

чем больше приращение, допустим за секунду, тем сильнее был импульс

но это уже постфактум

а количество тиков в секунду, это интересно, тоже замечал, особенно на 5-ти знаке

"Куклы " работают на 8 ми знаках. Им комфортно. 

 
Uladzimir Izerski:

"Куклы " работают на 8 ми знаках. Им комфортно. 

играют единичкой в последнем разряде?

;)

 
Renat Akhtyamov:
формализовано уже - набор тайм-фреймов

:-)

 

Ретурнсы это конечно хорошо. Даже если распределение не совсем Лаплас.

Но.. Есть такая вот серая правда жизни :

Это "относительные колебания" индексов основных мажоров.

Невооружённым взглядом видно что 80% времени они в принципе занимаются каждый своим делом.

Но ! наступает (периодически постоянно) час X, когда вечер перестаёт быть томным и движения идут в одну струю.

У кого-нить есть идеи как оперативно ловить такой момент ?? имеем пачку графиков M, и засечь синхронные движения N (близкое к M) из них

 
Renat Akhtyamov:

играют единичкой в последнем разряде?

;)

блин, опять заспамили ветвь грамотную - мной одну тут читаемую, кроме "Лиги.." и "Любого вопроса новичка..." :-) 

 
Renat Akhtyamov:

играют единичкой в последнем разряде?

;)

В принципе. Да.

До этого вам было не известно?

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