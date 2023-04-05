От теории к практике - страница 1486
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Alexander_K
Сигнал бы опубликовал.
Зачем картинки то нужны со сделками
С 1 сентября.
Щас сижу - предфинальное тестирование делаю.
Тяжко как ни крути - если с центральной тенденцией и дисперсией диффузионного процесса на рынке мне абсолютно все понятно, то с индикатором разладки (т.е. когда энергия системы --> к бесконечности, что соответствует переходам цены с одного уровня на другой, т.е. из одного флетового состояния в другое) еще, конечно, нет.
Поэтому и форум пока не бросаю - читаю иногда. Про импульс и энергию интересно...
Ну, я тут по-быстрому, расписал кое-какие формулы при m=1 для мгновенных энергии и импульса, затем для энергии и импульса системы. У меня все опять свелось к анализу приращений при равномерном deltaT.
Т.е. так или иначе, у меня все равно все приводит к работе с распределениями :)))
Это давно подмечено - если человек один раз за что-то уцепился, то никакая сила в мире уже не заставит его смотреть на рынок по-другому.
"Если из всех инструментов у тебя есть только молоток, то в каждой проблеме ты увидишь гвоздь" - приписывается Марку Твену)
Ну чтож, удачи вам в использовании расчётов фазового объёма для увеличения объёма депозита)
Ну, я тут по-быстрому, расписал кое-какие формулы при m=1 для мгновенных энергии и импульса, затем для энергии и импульса системы. У меня все опять свелось к анализу приращений при равномерном deltaT.
Т.е. так или иначе, у меня все равно все приводит к работе с распределениями :)))
Это давно подмечено - если человек один раз за что-то уцепился, то никакая сила в мире уже не заставит его смотреть на рынок по-другому.
Вон в теме про какой-то Баблакокос люди годами сидят и Жорж со своей Лигой уже никогда не расстанется, даже если придется жить в придорожной канаве и страдать от голода и холода. Психология... Никуда не денешься...
уточнил #14849
"Если из всех инструментов у тебя есть только молоток, то в каждой проблеме ты увидишь гвоздь" - приписывается Марку Твену)
Ну чтож, удачи вам в использовании расчётов фазового объёма для увеличения объёма депозита)
для вас этот молоток -- ТВиМС ;))
Но ведь вам "Нужно что-то более общее, навроде гамильтониана в механике - функция полностью описывающая систему"
А это не есть гвоздь для вашего молотка.
для тех, кто забыл, напоминаю :
.
для вас этот молоток -- ТВиМС ;))
Но ведь вам "Нужно что-то более общее, навроде гамильтониана в механике - функция полностью описывающая систему"
А это не есть гвоздь для вашего молотка.
Главный инструмент для меня - логика, иногда формальная, но чаще всего - здравого смысла. В случае с рынком она говорит, что это скорее объект с большим (практически бесконечным) числом степеней свободы. Это гораздо ближе к статфизу, чем к теормеху или ОПУ. Но при этом (в отличии от статфиза) я не вижу для рынка ничего подобного энергии - аддитивной функции не меняющейся со временем.
При достаточно богатй фантазии любую функцию от времени (число съеденных бутербродов за день, например) можно объявить некой обобщённой координатой и придумать для неё импульс и гамильтониан. Но это будет лишь некоторое квазиматематическое упражнение не имеющее смысла.
ПОНТРЯГИНА ПРИНЦИП МАКСИМУМА
Главный инструмент для меня - логика, иногда формальная, но чаще всего - здравого смысла. В случае с рынком она говорит, что это скорее объект с большим (практически бесконечным) числом степеней свободы. Это гораздо ближе к статфизу, чем к теормеху или ОПУ. Но при этом (в отличии от статфиза) я не вижу для рынка ничего подобного энергии - аддитивной функции не меняющейся со временем.
При достаточно богатй фантазии любую функцию от времени (число съеденных бутербродов за день, например) можно объявить некой обобщённой координатой и придумать для неё импульс и гамильтониан. Но это будет лишь некоторое квазиматематическое упражнение не имеющее смысла.
это не более чем отговорки ;))))
ваш молоток сколотил вокруг вас светонепроницаемую коробку, и не выпускает из неё.
ПОНТРЯГИНА ПРИНЦИП МАКСИМУМА
Ага, главное не забудьте про суперструны ещё. Без них игольчатые вариации (с помощью которых доказывается принцип максимума Понтрягина) на форексе работать не будут.
Ага, главное не забудьте про суперструны ещё. Без них игольчатые вариации (с помощью которых доказывается принцип максимума Понтрягина) на форексе работать не будут.
это уже из разряда "слышал звон, да не знает, где он"...
Это ваше высказывание показывает, что тема эта для вас совершенно не знакома, Terra incognita.
И не уподобляйтесь неучам, отрицающим всё и вся, не укладывающееся в узкие рамки их знания и понимания.