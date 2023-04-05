От теории к практике - страница 957
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Проверил некоторые фигуры теханализа в тестере , итог 50/50. Однако!
Все так плохо? Ждемс результатов.
Проверил некоторые фигуры теханализа в тестере , итог 50/50. Однако!
Теханализ - а что это? Да, да, припоминаю, что-то было - ворона на шесте, три солдата, голова-плечи, пересечение МА, что-то про кроликов, - Фибоначчи, кажется.
Все так плохо? Ждемс результатов.
Теханализ - а что это? Да, да, припоминаю, что-то было - ворона на шесте, три солдата, голова-плечи, пересечение МА, что-то про кроликов, - Фибоначчи, кажется.
Одним из незапаздывающих индикаторов по определению тренда может и должен быть импульс/скорость.
Демко как раз импульсом и оперировал. Я правда не понял - как, ибо говорил он путано (видимо, набивая карманы наличными во время разговора со мной).
Важно определить не просто импульс, а последний импульс перед разворотом, т.е. 5-ю волну. Без волнового анализа не обойтись. Если научитесь это делать, ваши карманы не будут пустыми.)
Важно определить не просто импульс, а последний импульс перед разворотом, т.е. 5-ю волну. Без волнового анализа не обойтись. Если научитесь это делать, ваши карманы не будут пустыми.)
Физик, слышал, твоя тема. Хватай кота Шредингера и выпытывай, может чего помнит от прежнего хозяина.
Ты, Александр не понимаешь всего одну простую вещь, рынок - случайный процесс, и достоверно прогнозировать его невозможно, что-бы тут некоторые не говорили. Для прибыли нужно как-то сместить вероятность в нашу сторону. Если сместить угадывание (по крайней мере, долговременное) невозможно, то остается сместить прибыль, чтобы суммарно в прибыльных сделках, она составляла больше, чем в убыточных. В общем, аналогично, как в покере.) И сместить это возможно не менее 70/30. Намек, надеюсь, понял - технология близка к технологии игры в покер, но не идентична.
Для ручной игры на форексе у меня создана такая панель. Одновременно отслеживает 10 валютных пар. Анализируется ситуация на Н4, Н1 М5 и М1.
Средний цифровой блок показывает какая волна на каждом периоде.
Я могу не глядя на экран нарисовать любой из этих графиков. Для АТС важно правильно подать понятную информацию машине. Это можно сделать только через волны.
Индикаторы хороши для глубокого изучения рынка. В торговле могут мешать. Волны всему голова.
Одним щелчком мыши по любой паре открывается ордер с нужным направлением. Даже не надо думать)). Играем как в покер. С уже заложенной вероятностью.
Посмотрел на рисунок. Надо наверно добавить вероятность в процентах)
Для ручной игры на форексе у меня создана такая панель. Одновременно отслеживает 10 валютных пар. Анализируется ситуация на Н4, Н1 М5 и М1.
Средний цифровой блок показывает какая волна на каждом периоде.
Я могу не глядя на экран нарисовать любой из этих графиков. Для АТС важно правильно подать понятную информацию машине. Это можно сделать только через волны.
Индикаторы хороши для глубокого изучения рынка. В торговле могут мешать. Волны всему голова.
Одним щелчком мыши открывается ордер с нужным направлением. Играем как в покер. С уже заложенной вероятностью.
Посмотрел на рисунок. Надо наверно добавить вероятность в процентах)
Действительно "игра"... А практическая ценность в этой игре есть? По скольки парам одновременно можете открыть
и отслеживать сделки, какими объёмами? Не проще ли (но/и эффективнее) работать лишь с наиболее доходными парами?