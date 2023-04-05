От теории к практике - страница 100

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Uladzimir Izerski:

Мне интересно стало. Вы анализируете тики а результат анализа выходит в днях или допустим в часах. Оправдана ли затрата времени на такой анализ?

Я не первый, кстати, кто на этот анализ отважился. В темах данного форума можно почитать некоего Решетова. Тоже склонялся, что надо делать именно так. Но у него, по-моему, дальше разговоров дело не дошло. А я вот именно делаю так. А результат покажет - недолго ждать осталось.
 
Maxim Dmitrievsky:

да, я немного понимаю о чем Вы, но практически все еще не думал на эту тему.. поэтому как обычно, удачи :)


Ха! По-моему, Максим, Вы все понимаете - просто времени не хватает. Слежу за Вашими постами - интересно.

 
Alexander_K2:
Я не первый, кстати, кто на этот анализ отважился. В темах данного форума можно почитать некоего Решетова. Тоже склонялся, что надо делать именно так. Но у него, по-моему, дальше разговоров дело не дошло. А я вот именно делаю так. А результат покажет - недолго ждать осталось.

К чему клоню. Для разного интервала жизни сделки есть свой масштаб анализа. Анализ тиков для дневного графика пустая трата времени и ресурсов.

Для минутного графика это должно быть актуально.

Решетов с головой погрузился в сети и пропал со страниц форума. 

 
Uladzimir Izerski:

Решетов с головой погрузился в сети и пропал со страниц форума. 

В нейронные? Он же сам говорил, что в плане прогноза они ничего не дают. Однако! Запутался в нейронных сетях, значит... :)))
 
Uladzimir Izerski:

К чему клоню. Для разного интервала жизни сделки есть свой масштаб анализа. Анализ тиков для дневного графика пустая трата времени и ресурсов.

Для минутного графика это должно быть актуально.


Да, Вы правы.

Если работать только с одной парой, то можно считывать тики при стандартном генераторе экспоненциальных чисел

https://habrahabr.ru/post/263993/

 Т.е., нужный нам объем выборки наберется гораздо быстрее и из-за свойства самоподобности рынка можно торговать и на минутках.

Но, мне это показалось неинтересным.

Мелькала в статьях на форуме мысль, что ТС мало того, что должна работать на любом ТФ, но и на любой валютной паре.

Как это проверить? Пришлось искусственно "замедлять" выдачу импульсов для чтения тиков.


Т.е. к числу, выдаваемому генератором, я прибавляю 1 и беру целую часть.

Искомые, к примеру, 10.000 тиков набираются примерно за 6-8 часов.

Зато, я спокойно могу на своем компьютере работать с максимально возможным количеством пар и убеждаться в верности или ошибочности тех или иных решений.

Генераторы непрерывно распределенных случайных величин
Генераторы непрерывно распределенных случайных величин
  • 2002.08.15
  • habrahabr.ru
Генератор случайных чисел во многом подобен сексу: когда он хорош — это прекрасно, когда он плох, все равно приятно (Джордж Марсалья, 1984) Популярность стохастических алгоритмов все растет. Многие из них базируются на генерации большого количества различных случайных величин. Далеко не всегда равномерно распределенных. Здесь я попытался...
 
Alexander_K2:
В нейронные? Он же сам говорил, что в плане прогноза они ничего не дают. Однако! Пропал в нейронных сетях, значит... :)))
А прогноз и не нужен. Вполне достаточно классификации.
 
Yuriy Asaulenko:
А прогноз и не нужен. Вполне достаточно классификации.
А что же он тогда там запутался аки рыба? Выбежал бы на авансцену и поразил бы всех результатами.
 
Alexander_K2:
А что же он тогда там запутался аки рыба? Выбежал бы на авансцену и поразил бы всех результатами.

Я не в курсе кто и в чем запутался. Да мне и без разницы.) Я, вообще-то, о нейросетях.)

Народ ломится в открытую дверь перенося свои представления о торговле на НС. Дверь просто открывается, только в другую сторону.)

 
Alexander_K2:

Приветствую, Максим! время прихода тиков нелинейно - да. Более того, оно не экспоненциально, хотя стремится к этому. Но, вот цена... или ценовая шкала все-таки? Пошел-ка я читать.


О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
 
podotr:

И никакие физики и химики тут совсем не при чем!!! Со всеми их формулами.

Автор, я тебе уже говорил - не туда ты лезешь... не нужно лезть со своим уставом в чужой монастырь. Смысл сего деяния думаю итак понятен. Хотя судя по всему нет... Вторая проблема человека это то, что он постоянно зачем-то пытается возвысить себя над другими. На кой?!!! Ты - это ты... опытный физик. Так будь им!!! Зачем тебе меряться пипирками с финансистами?!!! Ведь коню понятно, что это глупо и абсурдно!!!

А Вы обратили внимание, что я меряюсь не чем попало, а именно пониманием физики процесса? Меня просто обескураживает полнейшее дилетанство эконометристов в теорвере и просто отсутствие элементарных (с точки зрения еще советского университетского образования) знаний. Если бы трейдеры пользовались только фундаментальным экономическим анализом, я бы даже слова не сказал и просто прошел бы мимо форекса. Но, тот позор, в который превратили тут физику, необходимо исправить.

Ха! И да ладно еще просто позорятся тут передо мной, но, судя по всему еще и кровные деньги, заработанные родителями, просаживают и бедны как негодяи. Вдвойне позор. Пусть хоть знаний набираются и на стройке работают. Вот так!

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