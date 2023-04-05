От теории к практике - страница 100
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Мне интересно стало. Вы анализируете тики а результат анализа выходит в днях или допустим в часах. Оправдана ли затрата времени на такой анализ?
да, я немного понимаю о чем Вы, но практически все еще не думал на эту тему.. поэтому как обычно, удачи :)
Ха! По-моему, Максим, Вы все понимаете - просто времени не хватает. Слежу за Вашими постами - интересно.
Я не первый, кстати, кто на этот анализ отважился. В темах данного форума можно почитать некоего Решетова. Тоже склонялся, что надо делать именно так. Но у него, по-моему, дальше разговоров дело не дошло. А я вот именно делаю так. А результат покажет - недолго ждать осталось.
К чему клоню. Для разного интервала жизни сделки есть свой масштаб анализа. Анализ тиков для дневного графика пустая трата времени и ресурсов.
Для минутного графика это должно быть актуально.
Решетов с головой погрузился в сети и пропал со страниц форума.
Решетов с головой погрузился в сети и пропал со страниц форума.
К чему клоню. Для разного интервала жизни сделки есть свой масштаб анализа. Анализ тиков для дневного графика пустая трата времени и ресурсов.
Для минутного графика это должно быть актуально.
Да, Вы правы.
Если работать только с одной парой, то можно считывать тики при стандартном генераторе экспоненциальных чисел
https://habrahabr.ru/post/263993/
Т.е., нужный нам объем выборки наберется гораздо быстрее и из-за свойства самоподобности рынка можно торговать и на минутках.
Но, мне это показалось неинтересным.
Мелькала в статьях на форуме мысль, что ТС мало того, что должна работать на любом ТФ, но и на любой валютной паре.
Как это проверить? Пришлось искусственно "замедлять" выдачу импульсов для чтения тиков.
Т.е. к числу, выдаваемому генератором, я прибавляю 1 и беру целую часть.
Искомые, к примеру, 10.000 тиков набираются примерно за 6-8 часов.
Зато, я спокойно могу на своем компьютере работать с максимально возможным количеством пар и убеждаться в верности или ошибочности тех или иных решений.
В нейронные? Он же сам говорил, что в плане прогноза они ничего не дают. Однако! Пропал в нейронных сетях, значит... :)))
А прогноз и не нужен. Вполне достаточно классификации.
А что же он тогда там запутался аки рыба? Выбежал бы на авансцену и поразил бы всех результатами.
Я не в курсе кто и в чем запутался. Да мне и без разницы.) Я, вообще-то, о нейросетях.)
Народ ломится в открытую дверь перенося свои представления о торговле на НС. Дверь просто открывается, только в другую сторону.)
Приветствую, Максим! время прихода тиков нелинейно - да. Более того, оно не экспоненциально, хотя стремится к этому. Но, вот цена... или ценовая шкала все-таки? Пошел-ка я читать.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
И никакие физики и химики тут совсем не при чем!!! Со всеми их формулами.
Автор, я тебе уже говорил - не туда ты лезешь... не нужно лезть со своим уставом в чужой монастырь. Смысл сего деяния думаю итак понятен. Хотя судя по всему нет... Вторая проблема человека это то, что он постоянно зачем-то пытается возвысить себя над другими. На кой?!!! Ты - это ты... опытный физик. Так будь им!!! Зачем тебе меряться пипирками с финансистами?!!! Ведь коню понятно, что это глупо и абсурдно!!!
А Вы обратили внимание, что я меряюсь не чем попало, а именно пониманием физики процесса? Меня просто обескураживает полнейшее дилетанство эконометристов в теорвере и просто отсутствие элементарных (с точки зрения еще советского университетского образования) знаний. Если бы трейдеры пользовались только фундаментальным экономическим анализом, я бы даже слова не сказал и просто прошел бы мимо форекса. Но, тот позор, в который превратили тут физику, необходимо исправить.
Ха! И да ладно еще просто позорятся тут передо мной, но, судя по всему еще и кровные деньги, заработанные родителями, просаживают и бедны как негодяи. Вдвойне позор. Пусть хоть знаний набираются и на стройке работают. Вот так!