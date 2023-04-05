От теории к практике - страница 472
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
понятно, из стохастического процесса сделать свой стохастический процесс, ну как бы есть тут рац.зерно, в неопределенности торговать неопределенностью
даже не знаю, я пока склоняюсь к мысли что если преобразовывать ценовые графики, то должно быть обратное преобразование без потерь или должны остаться торговые сигналы идентичные как на основном графике так и на преобразованном, я пару раз бросал свои скрины графиков, не буду прятаться это перевод в децибелы относительно начала дня, сложно сказать, но почему то у цены есть уровни относительно открытия дня -повторяемость уровней близка к 100%, другой вопрос, что уровни чередуются в течении недели
вот такие размышления
Вот этот вопрос мы можем обсудить. Есть готовый ответ.
Т.е. делаю безальтернативный AI, который сам ищет лучшее решение
не знаю, я давно склоняюсь к мнению, чтобы научить машину что то делать, нужно самому уметь это делать, т.е. если учите машину делать входы в рынок, то нужно ей подать сигналы на вход, которые уже формализованы - т.е. имеют однозначное толкование, а надеяться на то что машина сама разберется, я думаю, что не разберется - на то она и двоичная логика - или да или нет, и не важно как эта двоичная логика выглядит в нейросети или в случайном лесе, но это все равно жестко формализированные правила, это не человек который может менят свое решение
да, хотелось бы обсудить
не знаю, я давно склоняюсь к мнению, чтобы научить машину что то делать, нужно самому уметь это делать, т.е. если учите машину делать входы в рынок, то нужно ей подать сигналы на вход, которые уже формализованы - т.е. имеют однозначное толкование, а надеяться на то что машина сама разберется, я думаю, что не разберется - на то она и двоичная логика - или да или нет, и не важно как эта двоичная логика выглядит в нейросети или в случайном лесе, но это все равно жестко формализированные правила, это не человек который может менят свое решение
да, хотелось бы обсудить
уже разбирается сама, вопрос в улучшении
Alexander_K2:
Пока, все - господа. В ближайшие дни буду отсутствовать на форуме.
Не, на форуме нужно чаще бывать. А то можно упустить чего интересного.
Вчера не мог уснуть и всё лежал ... думал как посчитать скорость процесса.
Сегодня посчитал, и на удивление (хотя почему и без удивления, всё логично) скорость представляет из себя равномерно затухающий (не зачеркну, а то спутают с чем-то протухшим и неприятно пахнущим) замедляющийся процесс с моментальным ускорением и потом опять замедление равномерное.
Не зря говорят, что большая часть времени это флет.
Вот много было дебатов на тему что такое тренд и флет. Говорили даже, что флета нет есть только тренд.
А может флет - это и есть замедление скорости, а тренд - это ускорение скорости.
Или тренд это движение цены?
А может тренд это когда больше покупают или больше продают.....
На счёт памяти процесса. Вот Вы Александр ищите память в АКФ или ещё чём-то. Думаю что памяти там нет, даже не думаю , а уверен.
Вот Вы спрашивали какая невидимая сила тащила пару в низ. Возможно именно память и тащила или же как я пока посчитал у себя уровень спроса (желающих продать было больше желающих купить.)
Заключение: Память процесса - это действительно память, не АКФ или ещё что-то. Ну это как в кувшин объёмом 1 литр больше не нальёшь, выльется и растечётся.
Ну а теперь жду критики местных гуру!
я сейчас хочу ЗигЗаг разложить по этому принципу, по приращениям угла Зигзага
Вот я выкладывал скрины выше приращение в пределах от -45 до 45.
А что дальше и главный вопрос как считать углы? Я вот в расчёте угла цену не использовал.
Вот я выкладывал скрины выше приращение в пределах от -45 до 45.
А что дальше и главный вопрос как считать углы? Я вот в расчёте угла цену не использовал.
а что использовал?
Вот я выкладывал скрины выше приращение в пределах от -45 до 45.
А что дальше и главный вопрос как считать углы? Я вот в расчёте угла цену не использовал.
я думаю не важно углы или приращения, вот мой старый индикатор, первый рисует ЗигЗаг из поставки МТ4, но рисует по точкам путем расчета приращения по формуле отрезка y=kx+b
а второй рисует в подокне вот это приращение , т.е. dy, вот на основе этого индикатора можно попробовать проанализировать чем углы (ну пусть dy) отличаются, нужно получше чем стандартный из поставки ЗигЗаг взять и покрутить
Пару картинок две разные пары за вчера.
Красная и зелёная параллельные линии это канал дисперсии. Только у меня он прямой как труба, в смысле фиксированный.