От теории к практике - страница 472

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Igor Makanu:

понятно, из стохастического процесса сделать свой стохастический процесс, ну как бы есть тут рац.зерно, в неопределенности торговать неопределенностью

даже не знаю, я пока склоняюсь к мысли что если преобразовывать ценовые графики, то должно быть обратное преобразование без потерь или должны остаться торговые сигналы идентичные как на основном графике так и на преобразованном, я пару раз бросал свои скрины графиков, не буду прятаться это перевод в децибелы относительно начала дня, сложно сказать, но почему то у цены есть уровни относительно открытия дня -повторяемость уровней близка к 100%, другой вопрос, что уровни чередуются в течении недели

вот такие размышления

Вот этот вопрос мы можем обсудить. Есть готовый ответ. 

 
Maxim Dmitrievsky:
Т.е. делаю безальтернативный AI, который сам ищет лучшее решение

не знаю, я давно склоняюсь к мнению, чтобы научить машину что то делать, нужно самому уметь это делать, т.е. если учите машину делать входы в рынок, то нужно ей подать сигналы на вход, которые уже формализованы - т.е. имеют однозначное толкование, а надеяться на то что машина сама разберется, я думаю, что не разберется - на то она и двоичная логика - или да или нет, и не важно как эта двоичная логика выглядит в нейросети или в случайном лесе, но это все равно жестко формализированные правила, это не человек который может менят свое решение

Uladzimir Izerski:Вот этот вопрос мы можем обсудить. Есть готовый ответ. 

да, хотелось бы обсудить

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
[Удален]  
Igor Makanu:

не знаю, я давно склоняюсь к мнению, чтобы научить машину что то делать, нужно самому уметь это делать, т.е. если учите машину делать входы в рынок, то нужно ей подать сигналы на вход, которые уже формализованы - т.е. имеют однозначное толкование, а надеяться на то что машина сама разберется, я думаю, что не разберется - на то она и двоичная логика - или да или нет, и не важно как эта двоичная логика выглядит в нейросети или в случайном лесе, но это все равно жестко формализированные правила, это не человек который может менят свое решение

да, хотелось бы обсудить

уже разбирается сама, вопрос в улучшении

 
Кстати, всё забываю написать здесь, что для приближения любых объектов, зависящих от приращений (АКФ, функция распределения, моменты и т.д.), их выборочными аналогами по одной реализации стационарность этих приращений необходима, но недостаточна. Требуется ещё их эргодичность.
 

Alexander_K2:

Пока, все - господа. В ближайшие дни буду отсутствовать на форуме.


Не, на форуме нужно чаще бывать. А то можно упустить чего интересного.


Вчера не мог уснуть и всё лежал ... думал как посчитать скорость процесса.  

Сегодня посчитал, и на удивление (хотя почему и без удивления, всё логично) скорость представляет из себя равномерно затухающий (не зачеркну, а то спутают с чем-то  протухшим и неприятно пахнущим) замедляющийся процесс  с моментальным ускорением и потом опять замедление равномерное. 

Не зря говорят, что большая часть времени это флет. 

Вот много было дебатов на тему что такое тренд и флет.  Говорили даже, что флета нет есть только тренд.  

А может флет - это и есть замедление скорости, а тренд - это ускорение скорости.  

Или тренд это движение цены? 

А может тренд это когда больше покупают или больше продают.....


На счёт памяти процесса.  Вот Вы Александр ищите память в АКФ или ещё чём-то.  Думаю что памяти там нет, даже не думаю , а уверен. 

Вот Вы спрашивали какая невидимая сила тащила пару в низ.  Возможно именно память и тащила или же как я пока посчитал у себя уровень спроса (желающих продать было больше желающих купить.)  

Заключение: Память процесса - это действительно память, не АКФ или ещё что-то.  Ну это как в кувшин объёмом 1 литр больше не нальёшь, выльется и растечётся.


Ну а теперь жду критики местных гуру!

 
Igor Makanu:


я сейчас хочу ЗигЗаг разложить по этому принципу, по приращениям угла Зигзага


Вот я выкладывал скрины выше приращение в пределах  от -45 до 45.  

А что дальше и главный вопрос как считать углы? Я вот в расчёте угла цену не использовал.

 
Evgeniy Chumakov:


Вот я выкладывал скрины выше приращение в пределах  от -45 до 45.  

А что дальше и главный вопрос как считать углы? Я вот в расчёте угла цену не использовал.

а что использовал?
 
Renat Akhtyamov:
а что использовал?
А что есть на графике кроме цены.
 
Evgeniy Chumakov:

Вот я выкладывал скрины выше приращение в пределах  от -45 до 45.  

А что дальше и главный вопрос как считать углы? Я вот в расчёте угла цену не использовал.

я думаю не важно углы или приращения, вот мой старый индикатор, первый рисует ЗигЗаг из поставки МТ4, но рисует по точкам путем расчета приращения по формуле отрезка y=kx+b

а второй рисует в подокне вот это приращение , т.е. dy, вот на основе этого индикатора можно попробовать проанализировать чем углы (ну пусть dy) отличаются, нужно получше чем стандартный из поставки ЗигЗаг взять и покрутить

Файлы:
zz_line.mq4  3 kb
zz_dy.mq4  3 kb
 

Пару картинок две разные пары за вчера.




Красная и зелёная параллельные линии это канал дисперсии. Только у меня он прямой как труба,  в смысле фиксированный.

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