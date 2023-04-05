От теории к практике - страница 916

Новый комментарий
 
))) Дело в том что я не привязан к звонку закрытия бара... Если разряжать щас пойдет, то ессно выше. Примерно на эти сто пт. 
 

Вот дневная расстановка сил. В подвале верхний индикатор показывает спрос на валюты.

Покуда спрос на стороне евро, а йена плетется в хвосте. 

Каждая палка - вероятное сопротивление. Между палками цена делает стремительный бросок. Так работает рынок. 

12_EURJPYD1

 
Uladzimir Izerski:

Вот дневная расстановка сил. В подвале верхний индикатор показывает спрос на валюты.

Покуда спрос на стороне евро, а йена плетется в хвосте. 

Каждая палка - вероятное сопротивление. Между палками цена делает стремительный бросок. Так работает рынок. 


Ничто не вечно под луной. ) Ждемс. Если пойдет сегодня, то тогда уже можно будет посмотреть хватило ли этого для селла или нет еще. Да и евра стоит внизу, замучала уже) Ей надо тоже отгулять вверх чтоб там ее продать)))

 
vladevgeniy:

Ничто не вечно под луной. ) Ждемс. Если пойдет сегодня, то тогда уже можно будет посмотреть хватило ли этого для селла или нет еще. Да и евра стоит внизу, замучала уже) Ей надо тоже отгулять вверх чтоб там ее продать)))

Плиз, давайте свое теоретическое обоснование.

Без теории - это копия ветки "Прогнозы...". Неинтересно.

 
Alexander_K:

Плиз, давайте свое теоретическое обоснование.

Без теории - это копия ветки "Прогнозы...". Неинтересно.

Может не ко мне обращение, но ладно.

Без прогноза вы не сможете заработать. Печалька.

Объяснять не буду. График и индикаторы нужно уже уметь читать самому.

Нижний индикатор построен по вашей ветке. Изменение скорости. Приращения по вашему.

Стрелочки приделал, для самых смышленых. 

 
Evgeniy Chumakov:

Ну что господа теоретики, прогнозисты! Куда сегодня дальше продолжит движение EURJPY ?

Сейчас - 125,760

Абсолютно без разницы.) Куда пойдет, туда и ладно.

Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти. (с)  Все решается только реал-тайм - загодя никаких предположений не делается, и неважно, правильно это, или неправильно. Называется это - вероятностно-статистический подход.

 

Александр напиши пожалуйста формулу дисперсии которая у тебя лучше всего работает на графике с суммой приращений, которая лучше всего ловит экстремумы.

 
Evgeniy Chumakov:

Александр напиши пожалуйста формулу дисперсии которая у тебя лучше всего работает на графике с суммой приращений, которая лучше всего ловит экстремумы.

2.9814*(СУММ(ABS(return))/sqrt(N)) для минуток

 
Alexander_K:

2.9814*(СУММ(ABS(return))/sqrt(N)) для минуток

Спасибо!
 
Ну, я закрыл сделку в убыток. Не могу объяснить причин поражения. Извиняйте.
1...909910911912913914915916917918919920921922923...1981
Новый комментарий