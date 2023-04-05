От теории к практике - страница 916
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Вот дневная расстановка сил. В подвале верхний индикатор показывает спрос на валюты.
Покуда спрос на стороне евро, а йена плетется в хвосте.
Каждая палка - вероятное сопротивление. Между палками цена делает стремительный бросок. Так работает рынок.
Вот дневная расстановка сил. В подвале верхний индикатор показывает спрос на валюты.
Покуда спрос на стороне евро, а йена плетется в хвосте.
Каждая палка - вероятное сопротивление. Между палками цена делает стремительный бросок. Так работает рынок.
Ничто не вечно под луной. ) Ждемс. Если пойдет сегодня, то тогда уже можно будет посмотреть хватило ли этого для селла или нет еще. Да и евра стоит внизу, замучала уже) Ей надо тоже отгулять вверх чтоб там ее продать)))
Ничто не вечно под луной. ) Ждемс. Если пойдет сегодня, то тогда уже можно будет посмотреть хватило ли этого для селла или нет еще. Да и евра стоит внизу, замучала уже) Ей надо тоже отгулять вверх чтоб там ее продать)))
Плиз, давайте свое теоретическое обоснование.
Без теории - это копия ветки "Прогнозы...". Неинтересно.
Плиз, давайте свое теоретическое обоснование.
Без теории - это копия ветки "Прогнозы...". Неинтересно.
Может не ко мне обращение, но ладно.
Без прогноза вы не сможете заработать. Печалька.
Объяснять не буду. График и индикаторы нужно уже уметь читать самому.
Нижний индикатор построен по вашей ветке. Изменение скорости. Приращения по вашему.
Стрелочки приделал, для самых смышленых.
Ну что господа теоретики, прогнозисты! Куда сегодня дальше продолжит движение EURJPY ?
Сейчас - 125,760
Абсолютно без разницы.) Куда пойдет, туда и ладно.
Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти. (с) Все решается только реал-тайм - загодя никаких предположений не делается, и неважно, правильно это, или неправильно. Называется это - вероятностно-статистический подход.
Александр напиши пожалуйста формулу дисперсии которая у тебя лучше всего работает на графике с суммой приращений, которая лучше всего ловит экстремумы.
Александр напиши пожалуйста формулу дисперсии которая у тебя лучше всего работает на графике с суммой приращений, которая лучше всего ловит экстремумы.
2.9814*(СУММ(ABS(return))/sqrt(N)) для минуток
2.9814*(СУММ(ABS(return))/sqrt(N)) для минуток