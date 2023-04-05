От теории к практике - страница 1450
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
интересно, а это как отключить логику?))
на самом деле:
вот первичный сигнал
а далее я просто его фильтрую:
и еще
это просто очень эффективный не тормозящий анализ...сам знаешь как он строится=)
ща попробую замутить сигнал...посмотрим что получится...построю робота..прогоню на тестере..хотя бы) а то что говорить впустую)
логику отключить? фильтр зачем? не надо пытаться быть умнее рынка, это бесполезно
вчера писал - они за ликвидность, против логики то есть
ликвидность ты знаешь, если кратко - лей!
я предполагаю, что когда у тебя сигнал переключится с бая на селл или наоборот...
ну сам расскажешь...и вообще - где флетовый сигнал, т.е. 50/50?
ФормулЕ не сдам
;)
Смотрю на это все и задаю вопрос ,как отключить логику)
Цены в экономике страны меняются от 0.5% до 3% в год. Может ли стоимость валюты измениться за один год на 20% — ?
а на 10% — ?
а если за один месяц — ?
А что будет если стоимость валюты такой как Евро по отношению к баксу поменяется за год на 10% — ?
Смотрю на это все и задаю вопрос ,как отключить логику)
Цены в экономике страны меняются от 0.5% до 3% в год. Может ли стоимость валюты измениться за один год на 20% — ?
а на 10% — ?
а если за один месяц — ?
А что будет если стоимость валюты такой как Евро по отношению к баксу поменяется за год на 10% — ?
это просто
как то я написал президенту РФ, но просто мысли сошлись по видимому
https://news.yandex.ru/story/V_Rossii_zafiksirovana_deflyaciya--7a0fa6cad07469bed634a514cdc30773?lr=50&lang=ru&stid=GoW6G4DKT1slRWttcacp&persistent_id=70061899&rubric=index&from=index
логику отключить? фильтр зачем? не надо пытаться быть умнее рынка, это бесполезно
вчера писал - они за ликвидность, против логики то есть
ликвидность ты знаешь, если кратко - лей!
я предполагаю, что когда у тебя сигнал переключится с бая на селл или наоборот...
ну сам расскажешь...и вообще - где флетовый сигнал, т.е. 50/50?
Входим на пробой канала по тренду с усреднением.
1) если трендовый сигнал состоялся получаем прибыль;
2) если цена вернулась в канал(флет) и после того как она сходила к противоположной границе канала и зацепив усредняющий ордер вернулась к уровню 1-го ордера, то опять получаем прибыль;
3) если цена вернулась в канал, но без откатов двинулась в этом направлении дальше, пробив границу противоположного канала, то в этом случае либо получаем убыток, либо попытаемся использовать это движение войдя в этом направлении разворотным ордером повышенной лотности.
Как видите обуздать тренд и флет при правильной реализации такого подхода шансы есть.
это просто
как то я написал президенту РФ, но просто мысли сошлись по видимому
https://news.yandex.ru/story/V_Rossii_zafiksirovana_deflyaciya--7a0fa6cad07469bed634a514cdc30773?lr=50&lang=ru&stid=GoW6G4DKT1slRWttcacp&persistent_id=70061899&rubric=index&from=index
Ну и главное в формуЛЕ— соотношение текущей инфляции и возможное изменение деньги.
в общем, можно сделать так, чтобы цены не менялись ни на чуть
ни инфлейшена, ни дифлейшена
и то и другое неудобно
стабильность - наше всё
ну сам расскажешь...и вообще - где флетовый сигнал, т.е. 50/50?
флэт представляет собой разновидность трендов разной интенсивности и силы.
формально флетов не существует.
флэт по сути это просто случайное блуждание не более того.
я уже когда-то показывал механику ценообразования со стороны наблюдателя.
по сути важно просто определять внешнее воздействие. Определив его, можно определить степень и направление сноса цены неслучайной составляющей.
вопрос лишь в том даст ли это что-нибудь или нет.
в общем, можно сделать так, чтобы цены не менялись ни на чуть
Реально можешь сделать так чтоб цены в магазах не менялись?
Да ты Бог. Истину глаголишь! Как вступить в твою секту?
Реально можешь сделать так чтоб цены в магазах не менялись?
Да ты Бог. Истину глаголишь! Как вступить в твою секту?
красные труселя носишь?
сними