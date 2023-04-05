От теории к практике - страница 1450

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Martin_Apis_Bot Cheguevara:

интересно, а это как отключить логику?))

на самом деле:

вот первичный сигнал

а далее я просто его фильтрую:

и еще

это просто очень эффективный не тормозящий анализ...сам знаешь как он строится=)

ща попробую замутить сигнал...посмотрим что получится...построю робота..прогоню на тестере..хотя бы) а то что говорить впустую)

логику отключить? фильтр зачем? не надо пытаться быть умнее рынка, это бесполезно

вчера писал - они за ликвидность, против логики то есть

ликвидность ты знаешь, если кратко - лей!

я предполагаю, что когда у тебя сигнал переключится с бая на селл или наоборот...

ну сам расскажешь...

и вообще - где флетовый сигнал, т.е. 50/50?
 
Renat Akhtyamov:

ФормулЕ не сдам

;)

Смотрю на это все и задаю вопрос ,как отключить логику)

Цены в экономике страны меняются от 0.5% до 3% в год.  Может ли стоимость валюты измениться за один год  на 20% — ?
а на 10% — ?
а если за один месяц — ?
А что будет если стоимость валюты такой как Евро по отношению к баксу поменяется за год на 10% — ?

[Удален]  
Похоже, что формулЕ дала течь
 
Aлександр Антошкин:

Смотрю на это все и задаю вопрос ,как отключить логику)

Цены в экономике страны меняются от 0.5% до 3% в год.  Может ли стоимость валюты измениться за один год  на 20% — ?
а на 10% — ?
а если за один месяц — ?
А что будет если стоимость валюты такой как Евро по отношению к баксу поменяется за год на 10% — ?

это просто

как то я написал президенту РФ, но просто мысли сошлись по видимому

https://news.yandex.ru/story/V_Rossii_zafiksirovana_deflyaciya--7a0fa6cad07469bed634a514cdc30773?lr=50&lang=ru&stid=GoW6G4DKT1slRWttcacp&persistent_id=70061899&rubric=index&from=index

В России зафиксирована дефляция: Яндекс.Новости
В России зафиксирована дефляция: Яндекс.Новости
  • news.yandex.ru
Росстат заявил, что потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля снизились на 0,1%, сообщает РИА "Новости". По имеющейся информации, последний раз такая дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года. Эксперты объясняют столь резкий скачок цен поступлением на прилавки продукции нового урожая.
 
Renat Akhtyamov:

логику отключить? фильтр зачем? не надо пытаться быть умнее рынка, это бесполезно

вчера писал - они за ликвидность, против логики то есть

ликвидность ты знаешь, если кратко - лей!

я предполагаю, что когда у тебя сигнал переключится с бая на селл или наоборот...

ну сам расскажешь...

и вообще - где флетовый сигнал, т.е. 50/50?

Входим на пробой канала по тренду с усреднением.

1) если трендовый сигнал состоялся получаем прибыль;

2) если цена вернулась в канал(флет) и после того как она сходила к    противоположной границе канала и зацепив усредняющий ордер вернулась к уровню 1-го ордера, то опять получаем прибыль;

3) если цена вернулась в канал, но без откатов двинулась в этом направлении дальше, пробив границу противоположного канала, то в этом случае либо получаем убыток, либо попытаемся использовать это движение войдя в этом направлении разворотным ордером повышенной лотности.

Как видите обуздать тренд и флет при правильной реализации такого подхода шансы есть.

 
Renat Akhtyamov:

это просто

как то я написал президенту РФ, но просто мысли сошлись по видимому

https://news.yandex.ru/story/V_Rossii_zafiksirovana_deflyaciya--7a0fa6cad07469bed634a514cdc30773?lr=50&lang=ru&stid=GoW6G4DKT1slRWttcacp&persistent_id=70061899&rubric=index&from=index

Ну и главное в формуЛЕ— соотношение текущей инфляции и возможное изменение деньги. 
 
Aлександр Антошкин:
Ну и главное в формуЛЕ— соотношение текущей инфляции и возможное изменение деньги. 

в общем, можно сделать так, чтобы цены не менялись ни на чуть

ни инфлейшена, ни дифлейшена

и то и другое неудобно

стабильность - наше всё

 
Renat Akhtyamov:

ну сам расскажешь...

и вообще - где флетовый сигнал, т.е. 50/50?

флэт представляет собой разновидность трендов разной интенсивности и силы. 

формально флетов не существует. 

флэт по сути это просто случайное блуждание не более того.

я уже когда-то показывал механику ценообразования со стороны наблюдателя.


по сути важно просто определять внешнее воздействие. Определив его,  можно определить степень и направление сноса цены неслучайной составляющей.

вопрос лишь в том даст ли это что-нибудь или нет.

 
Renat Akhtyamov:

в общем, можно сделать так, чтобы цены не менялись ни на чуть

Реально можешь сделать так чтоб цены в магазах не менялись?

Да ты Бог. Истину глаголишь! Как вступить в твою секту?

 
Evgeny Belyaev:

Реально можешь сделать так чтоб цены в магазах не менялись?

Да ты Бог. Истину глаголишь! Как вступить в твою секту?

красные труселя носишь?

сними

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