От теории к практике - страница 1442

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khorosh:

А что мы должны понять? Правильно или неправильно нарисовано? 

Вопрос не в тему.

Макс:

Мы должны задавать вопрос по кластерному индюку, которому в обед 15 лет?

Давай уже хотя бы облака Ишимоку обсудим.. классика, как ни как))

Оуу.

Вы вижу давно в рынке.))

Это не кластерный "индюк"  77. Это индикатор спроса на валюту. Совершенно другой подход.

multiplicator:
что-то сигнал с названием "формулЕ" ушел в просадку.

а где же по 30% в день, с просадкой ноль?

в очередной раз убеждаюсь, что постам на форуме нельзя верить.

пока нет нормального мониторинга с доказательствами - всю информацию на форуме, по умолчанию, считать недостоверной.

Он отключил сигнал.

Неизвестно его состояние.

Возможно в большой прибыли.

Сам он в командировке.

 
multiplicator:
что-то сигнал с названием "формулЕ" ушел в просадку.

а где же по 30% в день, с просадкой ноль?

в очередной раз убеждаюсь, что постам на форуме нельзя верить.

пока нет нормального мониторинга с доказательствами - всю информацию на форуме, по умолчанию, считать недостоверной.

конечно Ты только глянь как люди определяют спрос и предложение на валюты стран мира у себя в компах в терминале))) такая информация даже банкам недоступна только ЦБ.))) а тут "гении" нашлись))) 

99% постов - шлак полнейший.

[Удален]  
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Сейчас, наверно, большинство торгующих в просадке. Хоть по уровням, хоть по машкам, хоть по формулам...
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

конечно Ты только глянь как люди определяют спрос и предложение на валюты стран мира у себя в компах в терминале))) такая информация даже банкам недоступна только ЦБ.))) а тут "гении" нашлись))) 

99% постов - шлак полнейший.

99% постов - шлак полнейший.

Это точно)))

Согласен.

 

Даже в самых узких диапазонах цен, цена подчиняется спросу и предложению. Можно рассматривать любой график. Текущий момент.

Синяя линия -фунт.

Сиреневая - евро

Гистограмма не реагирует на колебания. Спрос это всЁ. 

Кому интересно со знаниями в этой области. Обсудим.

EURGBPM1

[Удален]  
А как индикатор выглядит на М15 и Н1 например?
 
Oleg Bondarev:
А как индикатор выглядит на М15 и Н1 например?

EURGBPM1 Не перерисовал. Можно убедиться. С текущего графика.


EURGBPM1_2

Можно посмотреть на Н1. 

EURUSDH1

 

А если смотреть на час. То общая картинка с текущего момента выглядит так. В любой момент времени можно узнать самую слабую валюту и самую сильную.

1_2

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

конечно Ты только глянь как люди определяют спрос и предложение на валюты стран мира у себя в компах в терминале))) такая информация даже банкам недоступна только ЦБ.))) а тут "гении" нашлись))) 

99% постов - шлак полнейший.

А мне понравился твой пост.Ты верно рассчитал процент.

Я думал на 0,5% хуже. А ты и себя посчитал. Это похвально.((

 
Uladzimir Izerski:

А мне понравился твой пост.Ты верно рассчитал процент.

Я думал на 0,5% хуже. А ты и себя посчитал. Это похвально.((

И Тебя заодно тоже.
Спрос и предложение..., Ты где ее там увидел? В цене? Сильные слабые валюты Ты серьезно? Взял МАСD чутка переделал, впендюрил туда сигнальные линии с другой пары, и все Ты теперь гуру финансового рынка? 
Все вы "гении" в пятом поколении, а когда до дела доходит, если вообще доходит, то почему-то ничего не работает) 
Клуб одаренных Дон-Кихотов самый настоящий.
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