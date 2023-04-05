От теории к практике - страница 1442
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А что мы должны понять? Правильно или неправильно нарисовано?
Вопрос не в тему.
Мы должны задавать вопрос по кластерному индюку, которому в обед 15 лет?
Давай уже хотя бы облака Ишимоку обсудим.. классика, как ни как))
Оуу.
Вы вижу давно в рынке.))
Это не кластерный "индюк" 77. Это индикатор спроса на валюту. Совершенно другой подход.
что-то сигнал с названием "формулЕ" ушел в просадку.
а где же по 30% в день, с просадкой ноль?
в очередной раз убеждаюсь, что постам на форуме нельзя верить.
пока нет нормального мониторинга с доказательствами - всю информацию на форуме, по умолчанию, считать недостоверной.
Он отключил сигнал.
Неизвестно его состояние.
Возможно в большой прибыли.
Сам он в командировке.
что-то сигнал с названием "формулЕ" ушел в просадку.
а где же по 30% в день, с просадкой ноль?
в очередной раз убеждаюсь, что постам на форуме нельзя верить.
пока нет нормального мониторинга с доказательствами - всю информацию на форуме, по умолчанию, считать недостоверной.
конечно Ты только глянь как люди определяют спрос и предложение на валюты стран мира у себя в компах в терминале))) такая информация даже банкам недоступна только ЦБ.))) а тут "гении" нашлись)))
99% постов - шлак полнейший.
конечно Ты только глянь как люди определяют спрос и предложение на валюты стран мира у себя в компах в терминале))) такая информация даже банкам недоступна только ЦБ.))) а тут "гении" нашлись)))
99% постов - шлак полнейший.
99% постов - шлак полнейший.
Это точно)))
Согласен.
Даже в самых узких диапазонах цен, цена подчиняется спросу и предложению. Можно рассматривать любой график. Текущий момент.
Синяя линия -фунт.
Сиреневая - евро
Гистограмма не реагирует на колебания. Спрос это всЁ.
Кому интересно со знаниями в этой области. Обсудим.
А как индикатор выглядит на М15 и Н1 например?
EURGBPM1 Не перерисовал. Можно убедиться. С текущего графика.
Можно посмотреть на Н1.
А если смотреть на час. То общая картинка с текущего момента выглядит так. В любой момент времени можно узнать самую слабую валюту и самую сильную.
конечно Ты только глянь как люди определяют спрос и предложение на валюты стран мира у себя в компах в терминале))) такая информация даже банкам недоступна только ЦБ.))) а тут "гении" нашлись)))
99% постов - шлак полнейший.
А мне понравился твой пост.Ты верно рассчитал процент.
Я думал на 0,5% хуже. А ты и себя посчитал. Это похвально.((
А мне понравился твой пост.Ты верно рассчитал процент.
Я думал на 0,5% хуже. А ты и себя посчитал. Это похвально.((