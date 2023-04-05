От теории к практике - страница 1364
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну а разве не правда, штоли
Хокку?
Какие результаты за эту неделю формульных систем? Думаю, что сильно потрепало.
Есть думка заморочится в теплые воды бокала, а пока думе система устраивает
Бабочка омывает крылья ароматами сада.
На то он и вечер....
А по утру опять энергия и
На то он и вечер....
А по утру опять энергия и
Убежден, что такую картинку не смог бы создать не гений.
Или очень наблюдательный или гений.
Не наблюдательных гениев не бывает.
Наблюдаем за ценами.)
Куда Александр пропал?
Есть у кого ссылка на его мониторинг?
Куда Александр пропал?
Есть у кого ссылка на его мониторинг?
Куда Александр пропал?
Есть у кого ссылка на его мониторинг?
зайди в его друзья и догадайся, не сможешь догадаться - ищи дэвушку.