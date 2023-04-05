От теории к практике - страница 1364

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Aлександр Антошкин:
Ну а разве не правда, штоли
Ну не могут даже задицу лопухом  утереть .... Ок Гугл помоги, кричат ............эх мам.
Хокку?
 
Макс:
Хокку?
Хайка
 
Какие результаты за эту неделю формульных систем? Думаю, что сильно потрепало.
 
prom18:
Какие результаты за эту неделю формульных систем? Думаю, что сильно потрепало.
Есть думка  заморочится в теплые воды бокала, а пока думе система устраивает
 
Aлександр Антошкин:
Есть думка  заморочится в теплые воды бокала, а пока думе система устраивает
Бабочка омывает крылья ароматами сада.
Но ночь коротка.
 
Yuriy Asaulenko:
Бабочка омывает крылья ароматами сада.
Но ночь коротка.

На то он и вечер....

А по утру опять энергия и 

 
Aлександр Антошкин:

На то он и вечер....

А по утру опять энергия и 

Убежден, что такую картинку не смог бы создать не гений. 

Или очень наблюдательный или гений.

Не наблюдательных гениев не бывает.

Наблюдаем за ценами.)

 

Куда Александр пропал?

Есть у кого ссылка на его мониторинг?

[Удален]  
Макс:

Куда Александр пропал?

Есть у кого ссылка на его мониторинг?

Наверно миллионы считает, КАМАЗ ждет
 
Макс:

Куда Александр пропал?

Есть у кого ссылка на его мониторинг?

зайди в его друзья и догадайся, не сможешь догадаться - ищи дэвушку.

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