От теории к практике - страница 514
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1. Торговать по тренду. А из этого следует, что нужно его определять и определять когда он закончится.
2. Размер тейка минимум в два раза больше стопа, а лучше чем больше если это возможно.
не прокатит, пп 1 и пп2 на флете будут сливать, на флете торговля в канале прибыльная
тут что вообще интересно в графиках - тренды и флеты присутствуют на всех ТФ, причем зачастую на младших ТФ боковик, на старших тренд и наоборот, вспомнил, только вчера писал очередного Элдера с 2 экранами, стейт в тестере стратегий то пилой вниз неспеша рисует, то стрелой вверх, за 2 года фиксированным лотом прибыль почти чистый ноль
соль не в потоках эрланга. соль в том, чтобы найти индикатор, который будет идти по центру канала.
вот, разработайте индикатор, который будет идти как эта красная линия.
соль не в потоках эрланга. соль в том, чтобы найти индикатор, который будет идти по центру канала.
вот, разработайте индикатор, который будет идти как эта красная линия.
Информация о центре канала поступает с опозданием. Красивую картинку можно получить, если индикатор перерисовывается.
соль не в потоках эрланга. соль в том, чтобы найти индикатор, который будет идти по центру канала.
вот, разработайте индикатор, который будет идти как эта красная линия.
Не везде центрирует. Возьмите машку период 2 и сдвиньте ее от начала координат на полпериода назад, потом берете машку от машки и сдвигаете каждый раз пропорционально назад, получится очень хорошее усреднение на истории, с неопределенностью к началу, и наложите свой вариант, что на картинке, увидите отклонения.
соль не в потоках эрланга. соль в том, чтобы найти индикатор, который будет идти по центру канала.
вот, разработайте индикатор, который будет идти как эта красная линия.
скорее всего такое не возможно
Информация о центре канала поступает с опозданием. Красивую картинку можно получить, если индикатор перерисовывается.
можно попробовать прикрутить полиномиальную регрессию.
она имеет свойство вписываться в дугу.
использовать всегда только последнюю точку.
но там тоже есть свои недостатки.
индикатор выкладывали на форуме.
можно попробовать прикрутить полиномиальную регрессию.
она имеет свойство вписываться в дугу.
использовать всегда только последнюю точку.
но там тоже есть свои недостатки.
индикатор выкладывали на форуме.
В смысле пробовать, khorosh ведь написал, перерисовывает, полином тоже перерисовывает, много таких вариантов в кодобазе есть, разные методы и фильтры, от простых до сложных, а эффект один либо запаздывание либо перерисовка, в итоге напрашивается вывод, что работать надо с одной ценой