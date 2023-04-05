От теории к практике - страница 514

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Evgeniy Chumakov:

1. Торговать по тренду. А из этого следует, что нужно его определять и определять когда он закончится.

2. Размер тейка минимум в два раза больше стопа, а лучше чем больше если это возможно.

не прокатит, пп 1 и пп2 на флете будут сливать, на флете торговля в канале прибыльная

тут что вообще интересно в графиках - тренды и флеты присутствуют на всех ТФ, причем зачастую на младших ТФ боковик, на старших тренд и наоборот, вспомнил, только вчера писал очередного Элдера с 2 экранами, стейт в тестере стратегий то пилой вниз неспеша рисует, то стрелой вверх, за 2 года фиксированным лотом прибыль почти чистый ноль

 
Немного погонял в тестере, не очень результаты.  
 
Alexander_K2:

соль не в потоках эрланга. соль в том, чтобы найти индикатор, который будет идти по центру канала.
вот, разработайте индикатор, который будет идти как эта красная линия.




 
Smokchi Struck:

соль не в потоках эрланга. соль в том, чтобы найти индикатор, который будет идти по центру канала.
вот, разработайте индикатор, который будет идти как эта красная линия.




Информация о центре канала поступает с опозданием. Красивую картинку можно получить, если индикатор перерисовывается.

 
Smokchi Struck:

соль не в потоках эрланга. соль в том, чтобы найти индикатор, который будет идти по центру канала.
вот, разработайте индикатор, который будет идти как эта красная линия.


Не везде центрирует. Возьмите машку период 2  и сдвиньте ее от начала координат на полпериода назад, потом берете машку от машки и сдвигаете каждый раз пропорционально назад, получится очень хорошее усреднение на истории, с неопределенностью к началу, и наложите свой вариант, что на картинке, увидите отклонения.

 
Smokchi Struck:

соль не в потоках эрланга. соль в том, чтобы найти индикатор, который будет идти по центру канала.
вот, разработайте индикатор, который будет идти как эта красная линия.

скорее всего такое не возможно

 
khorosh:

Информация о центре канала поступает с опозданием. Красивую картинку можно получить, если индикатор перерисовывается.

можно попробовать прикрутить полиномиальную регрессию.
она имеет свойство вписываться в дугу.
использовать всегда только последнюю точку.



но там тоже есть свои недостатки.


индикатор выкладывали на форуме.

Файлы:
indicator.zip  3 kb
 
Smokchi Struck:

можно попробовать прикрутить полиномиальную регрессию.
она имеет свойство вписываться в дугу.
использовать всегда только последнюю точку.



но там тоже есть свои недостатки.


индикатор выкладывали на форуме.

В смысле пробовать, khorosh ведь написал, перерисовывает, полином тоже перерисовывает, много таких вариантов в кодобазе есть, разные методы и фильтры, от простых до сложных, а эффект один либо запаздывание либо перерисовка.
Кстати, Асауленко предлагает попробовать ортогональную функцию, не уверена, что это поможет.
 
Александр что в этой ветке ищет- стационарность, а она плывет, метод просто у него новый, никто так тут не пробовал, вот всем и интересно, что из этого получится.
 
Novaja:
В смысле пробовать, khorosh ведь написал, перерисовывает, полином тоже перерисовывает, много таких вариантов в кодобазе есть, разные методы и фильтры, от простых до сложных, а эффект один либо запаздывание либо перерисовка, в итоге напрашивается вывод, что работать надо с одной ценой
А чем вам перерисовка не угодила? Ну, на истории ничего не сделать- не увидеть, и только. Но и реальная торговля идет не на истории, а здесь и сейчас.
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