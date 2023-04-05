От теории к практике - страница 363

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Ось справа, ось слева. Очень просто, но ищите сами, мне лениво. 
 
igrok333:


Нормировать! интеграл распределения к 1.

 
igrok333:

Вопрос: как эти два графика совместить на одной картинке?

Нормировать первый график, поделить каждую частоту на сумму всех частот.
 
Alexander_K2:

Внизу - распределение приращений? При экспоненциальной корреляционной фукнции это - процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней. Строй канал вокруг машки и все. Скользящее окно наблюдений надо рассчитать.

У монетки нет корреляции. Написано в любом учебнике статистики.
А корреляцию для рынка вы и не пытались никогда посчитать, хотя я предлагал это еще где-то на первых страницах)
 
Yuriy Asaulenko:

Нормировать! интеграл распределения к 1.

Иначе говоря, f - плотность вероятности, то есть предел отношения приращения вероятности к приросту номера на гистограмме, если шаги по x на гистограмме частот одинаковы. Частоты надо превратить в относительные, поделив каждую на их сумму, тогда при верных среднем и дисперсии кривые должны наложиться с какой-то "малой" болтанкой.

 
igrok333:

ну вот вам график монетки


вот его нормальное распределение



что вы с ним будете делать?




Можно торгонуть.       На вашей картинке,  глазками вижу четыре основных  паттерна,  прибыль   неизбежна :)  Разметил график, как обычно делаю на рыночных.   Так и есть  14 сделок в  плюс, одна в небольшой минус. Это без учета спреда/проскальзывания.   Если  спред  учесть, пару сделок убыточных еще  добавится, прибыль по ним очень маленькая, в реале это будут убытки скорее всего. Но общей картины не изменит.  12 плюсовых сделок с лихвой эти три маленьких убытка перекрывают.  Эквити уверено вверх.

 
Mihail Marchukajtes:


Всегда начинаю непроизвольно улыбатся, когда вижу описание супер пупер индикатора заточенного под конкретный символ или ТФ..... Вы что люди, ОЧНИТЕСЬ!!!!!

Если у Вас действительно хорошая ТС, которая берет деньги с рынка а не пытается обмануть ДЦ, то она должна работать на ЛЮБОМ символе (от акции до биткоина) и на любом ТФ. ИМХО!!!!

Когда яя говорю про ТС, я имею метод или подход к рынку. Если он рыночный, адекватный то ТС будет робастой на любом символе и любом тайм фрейме!!!!

+1000% Нечего добавить,  все так.

 
если просто умножить на коэффициент, чтобы пики совпали, то такое выходит



bas:
Нормировать первый график, поделить каждую частоту на сумму всех частот.

ясно

 
Wizard2018:

Можно торгонуть.       На вашей картинке,  глазками вижу четыре основных  паттерна,  прибыль   неизбежна :)  Разметил график, как обычно делаю на рыночных.   Так и есть  14 сделок в  плюс, одна в небольшой минус. Это без учета спреда/проскальзывания.   Если  спред  учесть, пару сделок убыточных еще  добавится, прибыль по ним очень маленькая, в реале это будут убытки скорее всего. Но общей картины не изменит.  12 плюсовых сделок с лихвой эти три маленьких убытка перекрывают.  Эквити уверено вверх.

Хорош безобразничать. Внуков воспитывай. 

 
igrok333:
если просто умножить на коэффициент, чтобы пики совпали, то такое выходит


Откуда у Вас взялось явное смещение влево красной линии на частотной диаграмме?

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