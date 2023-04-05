От теории к практике - страница 363
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нормировать! интеграл распределения к 1.
Вопрос: как эти два графика совместить на одной картинке?
Внизу - распределение приращений? При экспоненциальной корреляционной фукнции это - процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней. Строй канал вокруг машки и все. Скользящее окно наблюдений надо рассчитать.
Нормировать! интеграл распределения к 1.
Иначе говоря, f - плотность вероятности, то есть предел отношения приращения вероятности к приросту номера на гистограмме, если шаги по x на гистограмме частот одинаковы. Частоты надо превратить в относительные, поделив каждую на их сумму, тогда при верных среднем и дисперсии кривые должны наложиться с какой-то "малой" болтанкой.
ну вот вам график монетки
вот его нормальное распределение
что вы с ним будете делать?
Можно торгонуть. На вашей картинке, глазками вижу четыре основных паттерна, прибыль неизбежна :) Разметил график, как обычно делаю на рыночных. Так и есть 14 сделок в плюс, одна в небольшой минус. Это без учета спреда/проскальзывания. Если спред учесть, пару сделок убыточных еще добавится, прибыль по ним очень маленькая, в реале это будут убытки скорее всего. Но общей картины не изменит. 12 плюсовых сделок с лихвой эти три маленьких убытка перекрывают. Эквити уверено вверх.
Всегда начинаю непроизвольно улыбатся, когда вижу описание супер пупер индикатора заточенного под конкретный символ или ТФ..... Вы что люди, ОЧНИТЕСЬ!!!!!
Если у Вас действительно хорошая ТС, которая берет деньги с рынка а не пытается обмануть ДЦ, то она должна работать на ЛЮБОМ символе (от акции до биткоина) и на любом ТФ. ИМХО!!!!
Когда яя говорю про ТС, я имею метод или подход к рынку. Если он рыночный, адекватный то ТС будет робастой на любом символе и любом тайм фрейме!!!!
+1000% Нечего добавить, все так.
Нормировать первый график, поделить каждую частоту на сумму всех частот.
ясно
Можно торгонуть. На вашей картинке, глазками вижу четыре основных паттерна, прибыль неизбежна :) Разметил график, как обычно делаю на рыночных. Так и есть 14 сделок в плюс, одна в небольшой минус. Это без учета спреда/проскальзывания. Если спред учесть, пару сделок убыточных еще добавится, прибыль по ним очень маленькая, в реале это будут убытки скорее всего. Но общей картины не изменит. 12 плюсовых сделок с лихвой эти три маленьких убытка перекрывают. Эквити уверено вверх.
Хорош безобразничать. Внуков воспитывай.
если просто умножить на коэффициент, чтобы пики совпали, то такое выходит
Откуда у Вас взялось явное смещение влево красной линии на частотной диаграмме?