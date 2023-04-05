От теории к практике - страница 356
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Поэтому чтобы зря не мучаться каждый раз, предлагаю сразу нарисовать красивую картинку какую надо. ))
Угу, кидай.
Ренат, может хоть ты объяснишь, какую травку тут курят, что их так вштыривает нормальное распределение? М.б. и я кайф словлю.) Да, и где дают? Когда спрашиваю где взять, все как-то замолкают.)
Рембрант пойдет?)))
естественно
Короччч, чтобы наложить один Гггграфик на другой нужно просто напросто их перемножить.
Кто осилит операцию возведения котира в корень квадратный и покажет нам то что получится, только без предварительных извращений над тиками?
Кто осилит корень квадратный и покажет нам итоговое распределение?
А может еще и член на многочлен разделить?))
А может еще и член на многочлен разделить?))
нужно одобрение от главных художественных деятелей))
они думают, что когда получат нормальное распределение, такое как на графике монетки, то это им что-то даст.
Вообще, тема с нормальным распределением, да и с прогнозированием тоже, в текущей постановке уже здесь закрыта. Мной.) И А_К2, вроде, уже с этим согласился.) Остальные продолжают находиться под кайфом или под гипнозом.
Похоже, что статьи, которые они сами сюда кидают, один я, дурак, читаю, а сами они вообще их не читают или прочесть не в состоянии.)
Вообще, тема с нормальным распределением, да и с прогнозированием тоже, в текущей постановке уже здесь закрыта. Мной.) И А_К2, вроде, уже с этим согласился.) Остальные продолжают находиться под кайфом или под гипнозом.
Похоже, что статьи, которые они сами сюда кидают, один я, дурак, читаю, а сами они вообще их не читают или прочесть не в состоянии.)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K2, 2018.05.07 20:48
:))) Юрий, да меня буквально вымораживают и бесят Учителя. И математики, как Вы знаете, у меня не так много и она работает. Это - уравнения диффузии во всей красе. Но, я решил двинуться дальше - подтвердить либо опровергнуть теорию Колмогорова о прогнозировании стационарных последовательностей. Только начал путь и какие-то мракобесы тут же взахлеб, перебивая друг друга, доказывают, что это невозможно. Они что - умнее Колмогорова? Какой еще такой многолетний опыт? Опыт позора? Тьфу...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2018.05.08 18:31
Короччч, чтобы наложить один Гггграфик на другой нужно просто напросто их перемножить.
Кто осилит операцию возведения котира в корень квадратный и покажет нам то что получится, только без предварительных извращений над тиками?