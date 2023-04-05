От теории к практике - страница 356

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Andrei:

Поэтому чтобы зря не мучаться каждый раз, предлагаю сразу нарисовать красивую картинку какую надо. ))

Угу, кидай.
 
Renat Akhtyamov:
Угу, кидай.
Рембрант пойдет?)))
 
Yuriy Asaulenko:

Ренат, может хоть ты объяснишь, какую травку тут курят, что их так вштыривает нормальное распределение? М.б. и я кайф словлю.) Да, и где дают?  Когда спрашиваю где взять, все как-то замолкают.)

они думают, что когда получат нормальное распределение, такое как на графике монетки, то это им что-то даст.
 
Andrei:
Рембрант пойдет?)))
естественно
 
Renat Akhtyamov:
естественно
нужно одобрение от главных художественных деятелей))
 

Короччч, чтобы наложить один Гггграфик на другой нужно просто напросто их перемножить.

Кто осилит операцию возведения котира в корень квадратный и покажет нам то что получится, только без предварительных извращений над тиками?

 
Renat Akhtyamov:

Кто осилит корень квадратный и покажет нам итоговое распределение?

А может еще и член на многочлен разделить?))

 
Andrei:

А может еще и член на многочлен разделить?))

нужно одобрение от главных художественных деятелей))

 
igrok333:
они думают, что когда получат нормальное распределение, такое как на графике монетки, то это им что-то даст.

Вообще, тема с нормальным распределением, да и с прогнозированием тоже, в текущей постановке уже здесь закрыта. Мной.) И А_К2, вроде, уже с этим согласился.) Остальные продолжают находиться под кайфом или под гипнозом.

Похоже, что статьи, которые они сами сюда кидают, один я, дурак, читаю, а сами они вообще их не читают или прочесть не в состоянии.)

 
Yuriy Asaulenko:

Вообще, тема с нормальным распределением, да и с прогнозированием тоже, в текущей постановке уже здесь закрыта. Мной.) И А_К2, вроде, уже с этим согласился.) Остальные продолжают находиться под кайфом или под гипнозом.

Похоже, что статьи, которые они сами сюда кидают, один я, дурак, читаю, а сами они вообще их не читают или прочесть не в состоянии.)

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От теории к практике

Alexander_K2, 2018.05.07 20:48

:))) Юрий, да меня буквально вымораживают и бесят Учителя. И математики, как Вы знаете, у меня не так много и она работает. Это - уравнения диффузии во всей красе. Но, я решил двинуться дальше - подтвердить либо опровергнуть теорию Колмогорова о прогнозировании стационарных последовательностей. Только начал путь и какие-то мракобесы тут же взахлеб, перебивая друг друга, доказывают, что это невозможно. Они что - умнее Колмогорова? Какой еще такой многолетний опыт? Опыт позора? Тьфу...


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Renat Akhtyamov, 2018.05.08 18:31

Короччч, чтобы наложить один Гггграфик на другой нужно просто напросто их перемножить.

Кто осилит операцию возведения котира в корень квадратный и покажет нам то что получится, только без предварительных извращений над тиками?


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